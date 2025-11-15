15 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
destacados

Puro motociclismo mendocino: el Aero Racing Team hizo el 1-2 en el Argentino en San Juan

El motociclismo de la provincia tuvo una destacada labor en el lindero San Juan donde Mariano Villalobos y Federico Márquez la rompieron. Mirá lo que pasó.

Villalobos y Márquez volvieron a destacarse en el Villicum y dejaron a Mendoza en lo más alto del motociclismo argentino.

Villalobos y Márquez volvieron a destacarse en el Villicum y dejaron a Mendoza en lo más alto del motociclismo argentino.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Aero Racing Team volvió a brillar en el Circuito San Juan Villicum, con una actuación que puso a Mendoza en lo más alto del motociclismo argentino. En la primera carrera del fin de semana, el mendocino Mariano Villalobos se impuso con autoridad y Federico Márquez terminó segundo tras una gran remontada, en lo que fue el cierre parcial del Campeonato Argentino de Velocidad 2025, que concluirá este domingo con la segunda final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1989833350887215138&partner=&hide_thread=false

Gran jornada de motociclismo para los mendocinos

Villalobos dominó de punta a punta con un tiempo total de 18:57.551, demostrando un ritmo demoledor en los sectores rápidos del trazado albardonero. Su mejor vuelta fue un 2:05 bajo, reflejo del enorme avance técnico del Aero Racing Team, que encontró la puesta a punto ideal para cerrar la temporada. Márquez, por su parte, volvió a subirse al podio (2°) tras sostener un ritmo competitivo durante toda la competencia, consolidando una actuación de altísimo nivel con un mejor giro de 2:08, que lo mantuvo firme entre los protagonistas. Patricio Celi fue el tercero del podio argentino

Lee además
Los mendocinos Villalobos y Márquez cierran el año a pura velocidad en el imponente autódromo San Juan Villicum.
a la carga

En San Juan hay motociclismo para los mendocinos: Mariano Villalobos y Federico Márquez van por todo al GP3
El Tomba se fue a la B.
caída

Llanto y desazón en Godoy Cruz, tras un descenso que se veía venir hace rato
motociclismo

Lo que dijeron los mendocinos en San Juan

Este domingo, el Aero Racing Team buscará cerrar con broche de oro la temporada en la segunda carrera del fin de semana, donde Villalobos intentará repetir la victoria y Márquez apuntará a subir un escalón más en el podio. Con motos competitivas, público masivo y el Villicum como escenario de lujo, el motociclismo mendocino despide el año con una certeza: Mendoza volvió a estar entre los grandes del país.

Temas
Seguí leyendo

Julián Santero, entre los cinco mejores en el Turismo Carretera en Toay

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Marcelo Gallardo sacudió a River: lista bomba, ausencias y siete juveniles en el final del Clausura

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué partidos le quedan antes del Mundial 2026

Valentina Forti, la mendocina que con esfuerzo y pasión llegó a ser campeona argentina de enduro 2025

Bebote Álvarez anunció su regreso a la tribuna de Independiente y la barra oficial respondió feo: "Tiros"

Selección: Fillol entró al Salón de la Fama, el homenaje mundial que reivindica al arquero campeón del 78

Moto3: Morelli y Perrone brillaron en Valencia y su actuación cambió el cierre de la fecha

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba no logró el objetivo.
no pudo

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Las Más Leídas

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas
El viernes

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

El Tomba no logró el objetivo.
no pudo

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza

La resocialización de los presos en la Provincia de Mendoza: desafíos y programas
informe

La resocialización de los presos en la Provincia de Mendoza: desafíos y programas

Te Puede Interesar

La producción global de vino afectada por el cambio climatico según la OIV
Vitivinicultura

La OIV alerta por la segunda producción mundial de vino más baja del siglo

Por Marcelo López Álvarez
El Tomba no logró el objetivo.
no pudo

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Por Martín Sebastián Colucci
La educación técnica como primer eslabón de la industria: proyectos, máquinas y logros de jóvenes mendocinos
Educación

La escuela técnica como primer eslabón de la industria: proyectos, máquinas y logros de jóvenes mendocinos

Por Sofía Pons