Puro motociclismo mendocino: el Aero Racing Team hizo el 1-2 en el Argentino en San Juan

Villalobos y Márquez volvieron a destacarse en el Villicum y dejaron a Mendoza en lo más alto del motociclismo argentino.

Por Martín Sebastián Colucci







El Aero Racing Team volvió a brillar en el Circuito San Juan Villicum, con una actuación que puso a Mendoza en lo más alto del motociclismo argentino. En la primera carrera del fin de semana, el mendocino Mariano Villalobos se impuso con autoridad y Federico Márquez terminó segundo tras una gran remontada, en lo que fue el cierre parcial del Campeonato Argentino de Velocidad 2025, que concluirá este domingo con la segunda final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1989833350887215138&partner=&hide_thread=false El mendocino Mariano Villalobos ganó en el Villicum y Federico Márquez metió podio

El Aero Racing Team cierra el año con todo y este domingo va por más en la última final del Campeonato Argentino de Velocidad #Motociclismo #Mendoza #SanJuan pic.twitter.com/x4XZD5MPIr — Sebastián Colucci (@MSColucci) November 15, 2025 Gran jornada de motociclismo para los mendocinos Villalobos dominó de punta a punta con un tiempo total de 18:57.551, demostrando un ritmo demoledor en los sectores rápidos del trazado albardonero. Su mejor vuelta fue un 2:05 bajo, reflejo del enorme avance técnico del Aero Racing Team, que encontró la puesta a punto ideal para cerrar la temporada. Márquez, por su parte, volvió a subirse al podio (2°) tras sostener un ritmo competitivo durante toda la competencia, consolidando una actuación de altísimo nivel con un mejor giro de 2:08, que lo mantuvo firme entre los protagonistas. Patricio Celi fue el tercero del podio argentino

El equipo mendocino, dirigido por una estructura técnica que trabaja en conjunto con Muta Club y Pandolfino Box, redondeó un año sobresaliente con presencia en el Campeonato del Sur Nacional, el GP3 Chile y fechas internacionales, donde demostró velocidad, regularidad y profesionalismo. La victoria de Villalobos y el podio de Márquez reflejan la madurez deportiva del grupo y su proyección hacia competencias de nivel continental para 2026.

motociclismo Lo que dijeron los mendocinos en San Juan Este domingo, el Aero Racing Team buscará cerrar con broche de oro la temporada en la segunda carrera del fin de semana, donde Villalobos intentará repetir la victoria y Márquez apuntará a subir un escalón más en el podio. Con motos competitivas, público masivo y el Villicum como escenario de lujo, el motociclismo mendocino despide el año con una certeza: Mendoza volvió a estar entre los grandes del país.