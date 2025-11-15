15 de noviembre de 2025
Julián Santero, entre los cinco mejores en el Turismo Carretera en Toay

El mendocino Julián Santero se mantuvo entre los protagonistas en la dura jornada del exigente Turismo Carretera. Repasá lo sucedido.

Julián Santero a la expectativa.

Julián Santero a la expectativa.

Por Sitio Andino Deportes

La clasificación del Turismo Carretera en Toay dejó una señal positiva para el mendocino Julián Santero, que logró una valiosa 5ª posición con el Ford Mustang, en una jornada marcada por la lluvia, las interrupciones y una pista que cambió de condición varias veces. El mendocino terminó a 0s503 del poleman Mariano Werner y se ubicó nuevamente en el lote de los pilotos más competitivos del fin de semana.

Santero, que viene sosteniendo un nivel sólido en la fase decisiva de la temporada, fue parte del grupo que pudo clasificar antes de que la lluvia se desatara con mayor intensidad, lo que perjudicó al resto de los participantes. La referencia general dejó al mendocino entre los mejores Ford de la tarde y con sensación de que aún existe margen para aspirar más este domingo.

Mariano Werner firmó la pole, pero Santero estuvo en ritmo ganador

El más rápido del día fue Mariano Werner (Ford Mustang), que en su vuelta ideal marcó 1m13s477 y alcanzó la pole Nº 32 de su campaña en el TC. Detrás se ordenaron Marcelo Agrelo (Toyota Camry NG) a 0s350, Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0s447 y Valentín Aguirre (Camaro) a 0s470.

Santero cerró el top cinco en un lote muy apretado donde las diferencias fueron mínimas entre los Ford y los Chevrolet: apenas 0s503 lo separaron de la posición de privilegio.

Su clasificación le permite al mendocino mantener aspiraciones firmes en la Copa de Oro, con un Mustang que mostró buen ritmo de curva y tracción en los sectores más lentos.

Una clasificación partida en dos: antes y después del diluvio

La tanda clasificatoria estuvo fuertemente condicionada por la lluvia. Los pilotos del primer grupo, entre ellos Werner, Agrelo, Ledesma, Aguirre y Santero, alcanzaron a girar con la pista todavía seca. Desde el segundo grupo en adelante, el agua alteró completamente los registros, con diferencias superiores a 1s5 por vuelta.

Después, la tormenta obligó a suspender la actividad por 1h 20m debido a ráfagas de viento y acumulación de agua sobre el trazado pampeano.

En este escenario, el ordenamiento desde la 26ª posición se resolvió en una clasificación paralela entre pilotos que giraron únicamente con pista mojada. Allí, el más rápido fue Emiliano Spataro (Ford Mustang), a 12s948 del tiempo de la pole.

Santero, expectativa y punto clave para el domingo

El mendocino sabe que su Mustang tiene ritmo para más y enfrenta este domingo una carrera decisiva pensando en la Copa de Oro. Con la referencia lograda este sábado, Santero buscará una final sin errores, con opciones a podio y, por qué no, victoria.

Lo que se viene en el Turismo Carretera

Cronograma del domingo

  • 1ra. Serie, 5 vueltas. (10:10 Hs.)
  • 2da. Serie, 5 vueltas. (10:35 Hs.)
  • 3ra. Serie, 5 vueltas. (11:00 Hs.)
  • FINAL, 25 vueltas o 50 (cincuenta) minutos máximo. (13:30 a 14:20 Hs.)
