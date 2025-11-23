23 de noviembre de 2025
caída que duele

Los Pumas, con Isgró y González, carecieron de eficacia y no alcanzó para desnivelar a Inglaterra

La Selección de rugby de Argentina chocó contra la dura Inglaterra en un test match de preparación. Mirá lo sucedido.

Los Pumas lo dieron todo.

Los Pumas, con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, cayeron 27-23 ante Inglaterra en Twickenham y cortaron su invicto en la gira por el Reino Unido. Aun así, el seleccionado argentino cerró una muy buena temporada y ya pone la mirada en el sorteo del Mundial 2027, que será el 3 de diciembre.

Un inicio cuesta arriba para Los Pumas y demasiada eficacia inglesa

El partido comenzó parejo, pero un drop preciso de George Ford y luego un rebote fortuito que aprovechó Max Ojomoh dejaron a Argentina rápidamente 10-0 abajo. Los Pumas reaccionaron, generaron dos chances claras y Santiago Carreras estuvo cerca de descontar, pero su penal dio en el palo.

El equipo argentino descontó con un penal de Tomás Albornoz, y aunque Inglaterra casi marca sobre el cierre, el primer tiempo terminó 17-3.

Reacción, tries mendocinos y un final que pudo ser hazaña

El segundo tiempo mostró la mejor cara de Los Pumas. Justo Piccardo apoyó el primer try argentino y Albornoz achicó a 17-10, mientras que un nuevo penal del tucumano puso el marcador 17-13. La presión aumentó y Carreras clavó otro penal para dejar todo 17-16. Pero Inglaterra recuperó el control: buscó el line tras un penal y Henry Slade apoyó un try clave para el 24-16. Luego Ford sumó con el pie y estiró la diferencia.

Los Pumas no se entregaron: Rodrigo Isgró, uno de los mendocinos destacados del año, apoyó un try en el final y dejó el partido 27-23. En la última pelota, Argentina tuvo una chance más y todo Twickenham contuvo la respiración, pero no alcanzó. La gira se cerró con derrota, pero también con garra, empuje y carácter, y con los mendocinos González e Isgró como protagonistas de un cierre que ilusiona de cara a lo que viene.

La voz oficial de Los Pumas

