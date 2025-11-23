Los Pumas, con Isgró y González, carecieron de eficacia y no alcanzó para desnivelar a Inglaterra

Los Pumas , con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, cayeron 27-23 ante Inglaterra en Twickenham y cortaron su invicto en la gira por el Reino Unido. Aun así, el seleccionado argentino cerró una muy buena temporada y ya pone la mirada en el sorteo del Mundial 2027 , que será el 3 de diciembre.

El partido comenzó parejo, pero un drop preciso de George Ford y luego un rebote fortuito que aprovechó Max Ojomoh dejaron a Argentina rápidamente 10-0 abajo . Los Pumas reaccionaron, generaron dos chances claras y Santiago Carreras estuvo cerca de descontar, pero su penal dio en el palo.

En Murrayfield Con un try del mendocino Isgró, Los Pumas dieron vuelta un partido increíble ante Escocia

La poca eficacia argentina contrastó con la contundencia inglesa : Immanuel Feyi-Waboso apoyó otro try y Ford estiró la ventaja a 17-0 .

El equipo argentino descontó con un penal de Tomás Albornoz , y aunque Inglaterra casi marca sobre el cierre, el primer tiempo terminó 17-3 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RugbyPass_ES/status/1992657825177416042&partner=&hide_thread=false CON EL CORAZÓN EN LA BOCA. TREMENDO FINAL DE PARTIDO PARA EL CIERRE DEL AÑO PUMA. pic.twitter.com/OgCVqJIXfP — RugbyPass ES (@RugbyPass_ES) November 23, 2025

Reacción, tries mendocinos y un final que pudo ser hazaña

El segundo tiempo mostró la mejor cara de Los Pumas. Justo Piccardo apoyó el primer try argentino y Albornoz achicó a 17-10, mientras que un nuevo penal del tucumano puso el marcador 17-13. La presión aumentó y Carreras clavó otro penal para dejar todo 17-16. Pero Inglaterra recuperó el control: buscó el line tras un penal y Henry Slade apoyó un try clave para el 24-16. Luego Ford sumó con el pie y estiró la diferencia.

Los Pumas no se entregaron: Rodrigo Isgró, uno de los mendocinos destacados del año, apoyó un try en el final y dejó el partido 27-23. En la última pelota, Argentina tuvo una chance más y todo Twickenham contuvo la respiración, pero no alcanzó. La gira se cerró con derrota, pero también con garra, empuje y carácter, y con los mendocinos González e Isgró como protagonistas de un cierre que ilusiona de cara a lo que viene.

La voz oficial de Los Pumas