Los Pumas, con Isgró y González, carecieron de eficacia y no alcanzó para desnivelar a Inglaterra

Los Pumas, con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, cayeron 27-23 ante Inglaterra en Twickenham y cortaron su invicto en la gira por el Reino Unido. Aun así, el seleccionado argentino cerró una muy buena temporada y ya pone la mirada en el sorteo del Mundial 2027, que será el 3 de diciembre.
Un inicio cuesta arriba para Los Pumas y demasiada eficacia inglesa
El partido comenzó parejo, pero un drop preciso de George Ford y luego un rebote fortuito que aprovechó Max Ojomoh dejaron a Argentina rápidamente 10-0 abajo. Los Pumas reaccionaron, generaron dos chances claras y Santiago Carreras estuvo cerca de descontar, pero su penal dio en el palo.
Reacción, tries mendocinos y un final que pudo ser hazaña
El segundo tiempo mostró la mejor cara de Los Pumas. Justo Piccardo apoyó el primer try argentino y Albornoz achicó a 17-10, mientras que un nuevo penal del tucumano puso el marcador 17-13. La presión aumentó y Carreras clavó otro penal para dejar todo 17-16. Pero Inglaterra recuperó el control: buscó el line tras un penal y Henry Slade apoyó un try clave para el 24-16. Luego Ford sumó con el pie y estiró la diferencia.
Los Pumas no se entregaron: Rodrigo Isgró, uno de los mendocinos destacados del año, apoyó un try en el final y dejó el partido 27-23. En la última pelota, Argentina tuvo una chance más y todo Twickenham contuvo la respiración, pero no alcanzó. La gira se cerró con derrota, pero también con garra, empuje y carácter, y con los mendocinos González e Isgró como protagonistas de un cierre que ilusiona de cara a lo que viene.