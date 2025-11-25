Nico Paz vuelve al Real Madrid: la jugada que cambia su futuro y lo acerca al Mundial 2026

El argentino Nicolás Paz volverá al Merengue tras destacarse en Italia.

Por Sitio Andino Deportes







El mediocampista argentino Nicolás Paz recibió una noticia que puede marcar un giro clave en su carrera: el Real Madrid decidió activar la opción de recompra y lo traerá de vuelta tras su gran nivel en el Como. Con minutos, goles y madurez táctica, el regreso podría impulsarlo rumbo al Mundial 2026.

Real Madrid repatria a Nicolás Paz y apuesta por su crecimiento El club español ejecutó la cláusula de recompra de €9 millones, incluida en el acuerdo que lo había llevado al Como. La decisión llega en un momento en el que Paz, de 21 años, mostró una clara evolución en la Serie A, bajo la conducción de Cesc Fábregas: 13 partidos, 5 goles y un rendimiento que despertó interés incluso del Inter de Milán.

Aunque Xabi Alonso había considerado que lo mejor era que siguiera sumando minutos en Italia, su nivel cambió los planes. El DT lo quiere como pieza de recambio en un equipo repleto de talento, pero con espacio para jóvenes de proyección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993341576441962801&partner=&hide_thread=false NICO PAZ CADA VEZ MÁS CERCA DE VOLVER AL REAL MADRID



Según Fabrizio Romano, el objetivo del Merengue es llegar a un acuerdo con el Como para concretar el regreso del futbolista argentino en junio. pic.twitter.com/XgTQpDgSKN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2025 Un regreso histórico: Nicolás Paz y Mastantuono, dos argentinos en el Madrid El retorno de Nico Paz también genera un hecho significativo para el fútbol argentino: compartirá plantel con Franco Mastantuono, algo que no ocurría desde hace más de una década, cuando Gonzalo Higuaín y Ángel Di María coincidieron entre 2010 y 2013.

El Real Madrid vuelve a invertir en jóvenes argentinos, confiando en que Paz y Mastantuono aporten frescura, desequilibrio y proyección internacional. Con el Mundial 2026 como horizonte, el mediocampista se prepara para afrontar el desafío mayor: ganarse un lugar en el gigante español y en la Selección.