25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
seleccionados

Nico Paz vuelve al Real Madrid: la jugada que cambia su futuro y lo acerca al Mundial 2026

Nicolás Paz regresará al Real Madrid Club de Fútbol tras la recompra de su pase. Conocé por qué Xabi Alonso lo pidió.

El argentino Nicolás Paz volverá al Merengue tras destacarse en Italia.

El argentino Nicolás Paz volverá al Merengue tras destacarse en Italia.

Por Sitio Andino Deportes

El mediocampista argentino Nicolás Paz recibió una noticia que puede marcar un giro clave en su carrera: el Real Madrid decidió activar la opción de recompra y lo traerá de vuelta tras su gran nivel en el Como. Con minutos, goles y madurez táctica, el regreso podría impulsarlo rumbo al Mundial 2026.

Real Madrid repatria a Nicolás Paz y apuesta por su crecimiento

El club español ejecutó la cláusula de recompra de €9 millones, incluida en el acuerdo que lo había llevado al Como. La decisión llega en un momento en el que Paz, de 21 años, mostró una clara evolución en la Serie A, bajo la conducción de Cesc Fábregas: 13 partidos, 5 goles y un rendimiento que despertó interés incluso del Inter de Milán.

Lee además
El argentino Franco Colapinto llega a Qatar con expectativas renovadas. video
automovilismo

Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta al GP de Qatar y qué necesita para sumar puntos
Las finales de Oro y Plata en el Pádel cerraron una temporada histórica para AJuPaM.
polideportivo

Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, sorpresas y un cierre espectacular en el Indoor Mendoza

Aunque Xabi Alonso había considerado que lo mejor era que siguiera sumando minutos en Italia, su nivel cambió los planes. El DT lo quiere como pieza de recambio en un equipo repleto de talento, pero con espacio para jóvenes de proyección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993341576441962801&partner=&hide_thread=false

Un regreso histórico: Nicolás Paz y Mastantuono, dos argentinos en el Madrid

El retorno de Nico Paz también genera un hecho significativo para el fútbol argentino: compartirá plantel con Franco Mastantuono, algo que no ocurría desde hace más de una década, cuando Gonzalo Higuaín y Ángel Di María coincidieron entre 2010 y 2013.

El Real Madrid vuelve a invertir en jóvenes argentinos, confiando en que Paz y Mastantuono aporten frescura, desequilibrio y proyección internacional. Con el Mundial 2026 como horizonte, el mediocampista se prepara para afrontar el desafío mayor: ganarse un lugar en el gigante español y en la Selección.

Temas
Seguí leyendo

Ángel Oropel se quedó con la segunda fecha de la Temporada de Ruta

Playoffs Torneo Clausura 2025: clasificados confirmados y los cruces de cuartos que prometen un gran final

Mario Pergolini se ríe de la AFA: sketch explosivo sobre el "campeón de la TV" que parodia la coronación 2025

A 5 años del fallecimiento de Diego Maradona: recordando al "10" que conquistó al mundo

Marcelo Gallardo tras el KO de River: autocrítica brutal y decisiones fuertes para 2026

Sin Libertadores ni Torneo Clausura: River cerró un año olvidable con una dura derrota ante Racing

Lo que faltaba: la AFA amenaza con duras sanciones a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Central

Luis Testa y la llama eterna del vóley mendocino: el entrenador que nunca se apagó

LO QUE SE LEE AHORA
Las finales de Oro y Plata en el Pádel cerraron una temporada histórica para AJuPaM.
polideportivo

Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, sorpresas y un cierre espectacular en el Indoor Mendoza

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala