¿Se va al Inter? La millonaria oferta por Nicolás Paz que complica al Real Madrid y sacude al fútbol europeo

Nicolás Paz, la joya argentina que brilla en Como y despierta el interés de los gigantes de Europa.

Por Sitio Andino Deportes







El Inter de Milán sorprendió con una oferta de €58.000.000 por Nicolás Paz, el mediocampista argentino que deslumbra en el Como 1907 bajo la conducción de Cesc Fábregas. Sin embargo, el Real Madrid mantiene la repesca y un alto porcentaje de futuras transferencias, lo que complica la operación y enciende la intriga sobre su futuro.

Inter apuesta fuerte por Nicolás Paz A sus apenas 20 años, Nico Paz se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino y europeo. Formado en la cantera del Real Madrid, dio un paso valiente al dejar la “Casa Blanca” por la falta de oportunidades con Carlo Ancelotti, y encontró en el Como un lugar para explotar su talento.

En la Serie A se convirtió rápidamente en figura, despertando la atención de clubes de peso. Su influencia quedó marcada en la reciente victoria frente a Juventus, donde fue figura con un gol y una asistencia. En solo siete partidos ya suma cuatro tantos y cuatro asistencias, siendo determinante en casi todos los festejos del equipo que pelea puestos de competencia europea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Boninimatias/status/1979921662670733738&partner=&hide_thread=false El golazo de Nico Paz contra JUVENTUS. Al mundial tiene que ir si o si, está en un gran nivel y jugando en un equipo súper chico. Otros en ese puesto les pesa muchisimo. De la nueva camada nadie juega ni tiene rendimientos como Paz. pic.twitter.com/auPyxAGgqP — Matias Ezequiel (@Boninimatias) October 19, 2025 Real Madrid no se resigna: cláusulas y repesca El interés del Inter de Milán abrió un escenario complejo. El club italiano presentó una oferta formal de 58 millones de euros para quedarse con su pase, pero el Real Madrid tiene la sartén por el mango: posee una cláusula de repesca vigente hasta 2026 y además retiene el 50% de cualquier futura transferencia.

Esto significa que, aun si el jugador quisiera dar el salto a Milán, los merengues tendrían prioridad para recuperarlo o negociar su salida definitiva en mejores condiciones. Así, la decisión final depende de la estrategia que adopte la dirigencia blanca en los próximos meses.