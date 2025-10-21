21 de octubre de 2025
¿Se va al Inter? La millonaria oferta por Nicolás Paz que complica al Real Madrid y sacude al fútbol europeo

El Inter de Milán ofreció €58 millones por el ascendente Nicolás Paz, pero el Real Madrid aún tiene la repesca y un 50% de la venta. Descubrí qué puede pasar.

Nicolás Paz, la joya argentina que brilla en Como y despierta el interés de los gigantes de Europa.

Nicolás Paz, la joya argentina que brilla en Como y despierta el interés de los gigantes de Europa.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter de Milán sorprendió con una oferta de €58.000.000 por Nicolás Paz, el mediocampista argentino que deslumbra en el Como 1907 bajo la conducción de Cesc Fábregas. Sin embargo, el Real Madrid mantiene la repesca y un alto porcentaje de futuras transferencias, lo que complica la operación y enciende la intriga sobre su futuro.

En la Serie A se convirtió rápidamente en figura, despertando la atención de clubes de peso. Su influencia quedó marcada en la reciente victoria frente a Juventus, donde fue figura con un gol y una asistencia. En solo siete partidos ya suma cuatro tantos y cuatro asistencias, siendo determinante en casi todos los festejos del equipo que pelea puestos de competencia europea.

Real Madrid no se resigna: cláusulas y repesca

El interés del Inter de Milán abrió un escenario complejo. El club italiano presentó una oferta formal de 58 millones de euros para quedarse con su pase, pero el Real Madrid tiene la sartén por el mango: posee una cláusula de repesca vigente hasta 2026 y además retiene el 50% de cualquier futura transferencia.

Esto significa que, aun si el jugador quisiera dar el salto a Milán, los merengues tendrían prioridad para recuperarlo o negociar su salida definitiva en mejores condiciones. Así, la decisión final depende de la estrategia que adopte la dirigencia blanca en los próximos meses.

