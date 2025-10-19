19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
en alza

Nicolás Paz brilló en la Serie A: gol y asistencia en el triunfo del Como que le quitó el invicto a Juventus

El juvenil argentino Nicolás Paz fue la gran figura en la victoria del Como 2-0 sobre Juventus en la Serie A. Repasá lo sucedido.

Nicolás Paz fue clave en el histórico triunfo del Como ante Juventus.

Nicolás Paz fue clave en el histórico triunfo del Como ante Juventus.

Por Sitio Andino Deportes

El juvenil argentino Nicolás Paz tuvo una actuación consagratoria en la Serie A de Italia: marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo del Como 2-0 sobre Juventus, que perdió su invicto en la temporada. Con apenas 19 años, el mediocampista formado en Real Madrid fue la gran figura del equipo de Cesc Fàbregas.

Nicolás Paz, decisivo desde el arranque

El partido se abrió rápidamente gracias al talento del argentino. A los 4 minutos, Paz metió un centro perfecto al segundo palo para que el alemán Marc-Oliver Kempf pusiera el 1-0. Desde ahí, el Como jugó con inteligencia, manejó la pelota y controló los tiempos ante una Juventus apagada y sin claridad en ataque.

Lee además
Franco Colapinto peleó con su Alpine y cerró 17° en Austin.
automovilismo

F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine
Fernández celebró en Australia su bautismo ganador en MotoGP.

MotoGP Australia: Raúl Fernández logró su primera victoria en la categoría tras la ausencia de Marc Márquez

En la recta final, cuando el equipo de Massimiliano Allegri intentaba forzar el empate, apareció otra vez Nico Paz: tomó la pelota en la media luna y sacó un zurdazo inatajable para sentenciar el 2-0 definitivo y desatar la euforia en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyCalcio_/status/1979891531541610877&partner=&hide_thread=false

Juventus perdió el invicto y Como sigue soñando

La derrota significó el fin del invicto de Juventus, que llegaba a este duelo con ocho partidos sin perder, aunque con una preocupante seguidilla de cinco empates. El conjunto turinés volvió a mostrar su falta de contundencia y quedó golpeado en la pelea por el título.

Por el lado del Como, la victoria reafirma su proyecto basado en jóvenes talentos. Con un plantel dinámico y competitivo, y bajo la conducción de Cesc Fàbregas, el equipo lombardo se afianza en la Serie A. Y el nombre propio de la jornada fue, sin dudas, Nico Paz, que con 19 años ya empieza a consolidarse como una de las revelaciones del fútbol italiano.

Embed - GOLAZO DE NICO PAZ PARA LA VICTORIA DE COMO ANTE LA JUVE | Como 2-0 Juventus | RESUMEN

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas: se lesionó en Tottenham y preocupa a la Selección Argentina

Balonmano en Mendoza: un deporte en ascenso y que exporta a los mejores jugadores

La Selección vs Marruecos: hora, TV y formaciones de la gran final del Mundial Sub 20 en Chile

River y un ambicioso proyecto: Stéfano Di Carlo promete un Monumental techado y con más capacidad

F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

Boca perdió 2-1 con Belgrano en La Bombonera y no logró sumar en la tabla a las copas

F1: Franco Colapinto hizo lo que pudo en Austin y largará 15°

LO QUE SE LEE AHORA
El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio
Matriz productiva

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El descubrimiento sobre la proteína ID4 representa una luz de esperanza hacia tratamientos contra el cáncer de mama.
Esperanzador hallazgo

Científicos mendocinos descubren una proteína clave en el cáncer de mama más agresivo

Por Celeste Funes