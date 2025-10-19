Nicolás Paz brilló en la Serie A: gol y asistencia en el triunfo del Como que le quitó el invicto a Juventus

Nicolás Paz fue clave en el histórico triunfo del Como ante Juventus.

Por Sitio Andino Deportes







El juvenil argentino Nicolás Paz tuvo una actuación consagratoria en la Serie A de Italia: marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo del Como 2-0 sobre Juventus, que perdió su invicto en la temporada. Con apenas 19 años, el mediocampista formado en Real Madrid fue la gran figura del equipo de Cesc Fàbregas.

Nicolás Paz, decisivo desde el arranque El partido se abrió rápidamente gracias al talento del argentino. A los 4 minutos, Paz metió un centro perfecto al segundo palo para que el alemán Marc-Oliver Kempf pusiera el 1-0. Desde ahí, el Como jugó con inteligencia, manejó la pelota y controló los tiempos ante una Juventus apagada y sin claridad en ataque.

En la recta final, cuando el equipo de Massimiliano Allegri intentaba forzar el empate, apareció otra vez Nico Paz: tomó la pelota en la media luna y sacó un zurdazo inatajable para sentenciar el 2-0 definitivo y desatar la euforia en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyCalcio_/status/1979891531541610877&partner=&hide_thread=false Nico Paz en estas primeras 7 jornadas de Serie A:



4 goles

4 asistencias pic.twitter.com/f86nlYGEur — Soy Calcio (@SoyCalcio_) October 19, 2025 Juventus perdió el invicto y Como sigue soñando La derrota significó el fin del invicto de Juventus, que llegaba a este duelo con ocho partidos sin perder, aunque con una preocupante seguidilla de cinco empates. El conjunto turinés volvió a mostrar su falta de contundencia y quedó golpeado en la pelea por el título.

Por el lado del Como, la victoria reafirma su proyecto basado en jóvenes talentos. Con un plantel dinámico y competitivo, y bajo la conducción de Cesc Fàbregas, el equipo lombardo se afianza en la Serie A. Y el nombre propio de la jornada fue, sin dudas, Nico Paz, que con 19 años ya empieza a consolidarse como una de las revelaciones del fútbol italiano. Embed - GOLAZO DE NICO PAZ PARA LA VICTORIA DE COMO ANTE LA JUVE | Como 2-0 Juventus | RESUMEN