Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y qué impacto tiene para la Argentina

La FIFA reveló la conformación de los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México . La Selección de fútbol de argentina , vigente campeona del mundo, quedó ubicada en el Bombo 1 , un grupo que reúne a los países anfitriones y a varias potencias europeas y sudamericanas.

Estar en este primer bolillero garantiza que el equipo de Lionel Scaloni evitará a Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania en la fase de grupos, lo que representa un alivio inicial de cara a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El Bombo 2 aparece como el más complejo para los cabezas de serie. Allí figuran selecciones de peso como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia . De este grupo saldrá uno de los rivales de Argentina, con varios equipos que llegan con procesos consolidados y rendimientos destacados.

En el Bombo 3 conviven selecciones históricas con otras en pleno crecimiento: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica . En un Mundial ampliado, este pot puede aportar rivales sorprendentes capaces de complicar a cualquier favorito.

El próximo viernes 5 de diciembre, las selecciones participantes conocerán el camino que deberán seguir para conquistar el trofeo en Nueva York Nueva Jersey el domingo 19 de julio de 2026.



El incierto Bombo 4 y la cuenta regresiva para el sorteo del Mundial 2026

El Bombo 4 reúne a combinados emergentes y a los equipos que lleguen desde los repechajes: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los ganadores de las Eliminatorias europeas A, B, C y D, y los dos clasificados del Torneo Eliminatorio FIFA. Es el grupo más impredecible por la cantidad de plazas aún en disputa.

El sorteo del Mundial 2026, que será cubierto por la Agencia Noticias Argentinas, se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington. Allí quedará definido el camino inicial de cada selección y el grupo que enfrentará la Argentina en su búsqueda por defender la corona mundial.