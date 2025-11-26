26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
falta menos

Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y qué impacto tiene para la Argentina

La Selección de fútbol de Argentina será cabeza de serie en el Mundial 2026 y evitará a las potencias en fase de grupos. Mirá lo que se viene.

Argentina quedó ubicada en el Bombo 1 del Mundial 2026.

Argentina quedó ubicada en el Bombo 1 del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA reveló la conformación de los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección de fútbol de argentina, vigente campeona del mundo, quedó ubicada en el Bombo 1, un grupo que reúne a los países anfitriones y a varias potencias europeas y sudamericanas.

Estar en este primer bolillero garantiza que el equipo de Lionel Scaloni evitará a Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania en la fase de grupos, lo que representa un alivio inicial de cara a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Lee además
El argentino Nicolás Paz volverá al Merengue tras destacarse en Italia.
seleccionados

Nico Paz vuelve al Real Madrid: la jugada que cambia su futuro y lo acerca al Mundial 2026
Bolivia deberá superar dos fases para llegar al Mundial 2026.
se ilusiona

Bolivia en el Repechaje Mundial 2026: qué rivales tendrá, cómo se juega y qué chances tiene de clasificar

Los rivales posibles para la Selección de fútbol de Argentina

El Bombo 2 aparece como el más complejo para los cabezas de serie. Allí figuran selecciones de peso como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. De este grupo saldrá uno de los rivales de Argentina, con varios equipos que llegan con procesos consolidados y rendimientos destacados.

En el Bombo 3 conviven selecciones históricas con otras en pleno crecimiento: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. En un Mundial ampliado, este pot puede aportar rivales sorprendentes capaces de complicar a cualquier favorito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1993381581696733422&partner=&hide_thread=false

El incierto Bombo 4 y la cuenta regresiva para el sorteo del Mundial 2026

El Bombo 4 reúne a combinados emergentes y a los equipos que lleguen desde los repechajes: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los ganadores de las Eliminatorias europeas A, B, C y D, y los dos clasificados del Torneo Eliminatorio FIFA. Es el grupo más impredecible por la cantidad de plazas aún en disputa.

El sorteo del Mundial 2026, que será cubierto por la Agencia Noticias Argentinas, se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington. Allí quedará definido el camino inicial de cada selección y el grupo que enfrentará la Argentina en su búsqueda por defender la corona mundial.

image
Temas
Seguí leyendo

Repechaje Mundial 2026: cómo se juega, qué países participan y cuándo se sortean las llaves decisivas

Ranking FIFA 2025: así quedó la clasificación completa antes del sorteo del Mundial 2026

Mundial 2026: todos los países clasificados hasta ahora y qué selecciones aún pelean su lugar

Mundial 2026: Panamá, Haití y Curazao lograron una clasificación histórica al Mundial 2026

Javier Milei y Donald Trump ¿juntos en el sorteo del Mundial 2026?

Habrá dos jugadoras mendocinas en el Mundial de Handball femenino 2025

Lanús vs Tigre por los octavos del Torneo Clausura 2025: horario, TV en vivo

Escándalo en Los Pumas: la situación que retumbó como una bomba en el rugby

LO QUE SE LEE AHORA
Steve Borthwick habló tras la denuncia de Contepomi y la polémica por Curry en el duelo ante Los Pumas.
increíble

Escándalo en Los Pumas: la situación que retumbó como una bomba en el rugby

Las Más Leídas

Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Martín Antolín deberá pagar una fortuna por dar positivo en un control de alcoholemia. 
juicio abreviado

La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

Te Puede Interesar

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Por Celeste Funes
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear.
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Por Pablo Segura
Alerta dengue:  con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes. Imagen de archivo
Prevención

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Por Natalia Mantineo