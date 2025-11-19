Mundial 2026: todos los países clasificados hasta ahora y qué selecciones aún pelean su lugar

El listado de selecciones clasificadas al Mundial 2026 de fútbol comienza a tomar forma, mientras aún restan nueve cupos por definir. Con equipos confirmados en Conmebol , Europa , Asia , África , Concacaf y Oceanía , la próxima Copa del Mundo avanza hacia su grilla definitiva en medio de repechajes decisivos y sorpresas históricas.

Con el calendario cada vez más ajustado y los repechajes a la vista, la lista de clasificados al Mundial 2026 ya ofrece un mapa claro de cómo se prepara la próxima cita mundialista. Las seis confederaciones suman confirmaciones importantes, regresos esperados, potencias habituales y debutantes históricos que marcarán la edición que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá .

En Sudamérica , la Selección argentina fue la primera en obtener su pasaje rumbo al Mundial , defendiendo el título conseguido en Qatar 2022 y reafirmando su liderazgo en las Eliminatorias. A ella se sumaron Brasil , Uruguay , Paraguay , Ecuador y Colombia , todas con campañas sólidas y resultados que las metieron entre las seis plazas directas de Conmebol . La sorpresa fue Bolivia , que quedó en zona de repechaje y deberá buscar su clasificación en marzo.

En el continente europeo, las Eliminatorias UEFA también definieron varios boletos. Inglaterra fue la primera en clasificar tras golear a Letonia con dos rondas de anticipación. Poco después confirmaron sus lugares Francia , Alemania , Croacia , Portugal y Países Bajos , selecciones que suelen ser protagonistas en los grandes torneos.

A este grupo se sumaron España, Bélgica, Noruega, Suiza, Austria y Escocia, conformando un bloque europeo con un peso competitivo enorme. Aun así, todavía restan llaves de repechaje que pueden ampliar la lista.

Asia: ocho plazas confirmadas rumbo al Mundial 2026

El continente asiático también tiene definido un número importante de clasificados. Japón, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Australia, Uzbekistán, Corea del Sur y Jordania aseguraron su pasaje tras una larga etapa clasificatoria que incluyó potencias establecidas y nuevas sorpresas. Para Uzbekistán, por ejemplo, significa una de las campañas más sólidas de su historia reciente.

Concacaf: una sorpresa histórica

En Concacaf, además de Estados Unidos, México y Canadá, que participan como anfitriones, ya se conocen tres clasificados que revolucionaron el mapa regional. La gran sorpresa fue Curazao, que logró meterse por primera vez en un Mundial. La isla caribeña sorprendió con su sólida campaña y se mete en la historia grande del fútbol de su región.

También lograron su cupo Haití —que volverá después de su participación en Alemania 1974— y Panamá, que regresará tras haber jugado en Rusia 2018. Detrás quedaron Surinam y Jamaica, que jugarán el repechaje como mejores segundos.

África: potencias y una presencia inesperada

En África, la nómina de clasificados al Mundial 2026 incluye a equipos de enorme tradición y una sorpresa inédita. Los confirmados hasta ahora son Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica y el gran debutante del continente: Cabo Verde, que disputará la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

La presencia de Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, vuelve a situar al continente en un rol protagónico para la próxima edición del torneo.

Oceanía: un cupo directo y un repechaje

En Oceanía, Nueva Zelanda aseguró su clasificación como campeón de la región y volverá a la Copa del Mundo tras su ausencia en 2022. Nueva Caledonia, por su parte, deberá disputar el repechaje intercontinental que se desarrollará en Guadalajara y Monterrey durante marzo.

Resumen: todos los clasificados al Mundial 2026 hasta ahora