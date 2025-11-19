Mundial 2026: Panamá, Haití y Curazao lograron una clasificación histórica al Mundial 2026

Las Eliminatorias de fútbol Concacaf dejaron un cierre vibrante con tres clasificados directos al Mundial 2026 y dos selecciones enviadas al repechaje . Panamá , Haití y Curazao protagonizaron una definición histórica marcada por goles decisivos, resultados inesperados y un VAR que volvió a tener protagonismo en la última jornada.

La definición de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 entregó un cierre cargado de emoción y resultados que reconfiguraron el mapa futbolístico de la región. Panamá , Haití y Curazao sellaron su clasificación directa tras liderar sus grupos, mientras que Jamaica y Surinam deberán competir en el repechaje por los últimos boletos disponibles. Con estas confirmaciones, ya son seis las selecciones del continente que estarán en la próxima Copa del Mundo, junto a Estados Unidos , México y Canadá .

El caso de Curazao fue uno de los más resonantes. El seleccionado caribeño logró su primera clasificación mundialista tras finalizar puntero del Grupo B con 12 puntos . Su empate 0-0 ante Jamaica en la última fecha le bastó para asegurarse el liderazgo, aunque el partido no estuvo exento de polémica: un penal cobrado y anulado por el VAR cambió por completo el desarrollo del cierre. Además, el dato impactante: ninguno de sus futbolistas nació en el territorio insular .

La campaña de Curazao se destacó por su solidez defensiva , su orden colectivo y la capacidad de competir en momentos clave. Con una estructura basada en futbolistas desarrollados en Europa, el equipo consiguió un rendimiento sostenido que terminó siendo premiado con el boleto a la Copa del Mundo.

En el Grupo A, Panamá volvió a mostrar su crecimiento futbolístico. Con un contundente 3-0 ante El Salvador, el conjunto canalero se adueñó de la zona con 12 unidades. Los goles de César Blackman, Eric Davis y José Rodríguez sellaron una clasificación que marca su segunda participación en un Mundial después de Rusia 2018. Su consistencia, regularidad y eficacia en momentos decisivos fueron determinantes.

Del mismo grupo, Surinam consiguió el pase al repechaje gracias a un gol agónico anotado en su derrota por 3-1 frente a Guatemala. Ese tanto fue vital para superar por diferencia de gol a otros segundos puestos, confirmando uno de los cierres más dramáticos de toda la eliminatoria.

Haití sorprende y domina el Grupo C rumbo al Mundial 2026

El mayor impacto de la jornada llegó desde el Grupo C, donde Haití logró un triunfo clave por 2-0 ante Nicaragua. Con goles de Louicius Deedson y Ruben Providence, los haitianos superaron a selecciones históricas como Honduras y Costa Rica, logrando una clasificación que quedará marcada como una de las más importantes de su historia futbolística.

Haití disputará así su segundo Mundial, más de 50 años después de haber participado en Alemania 1974. La solidez mostrada en los momentos clave —especialmente en partidos como visitante— terminó siendo la base de una campaña inolvidable.

En contraste, Costa Rica quedó eliminada tras empatar 0-0 frente a Honduras. Los ticos, habituales protagonistas de la élite regional y presentes en cinco de los últimos seis mundiales, no pudieron revertir la diferencia de gol que favoreció a Surinam. La eliminación generó preocupación en dirigentes, cuerpo técnico y afición.

Honduras, por su parte, quedó afuera también por detalles mínimos: un gol a favor o un gol recibido menos hubieran cambiado por completo el panorama. Su ausencia en el repechaje abrió un fuerte debate interno sobre el recambio generacional.