Repechaje Mundial 2026: cómo se juega, qué países participan y cuándo se sortean las llaves decisivas

El Repechaje del Mundial 2026 de fútbol pondrá en juego los últimos seis boletos para completar el cuadro final de la Copa del Mundo. Con Europa ofreciendo cuatro plazas y el Repechaje Internacional otras dos, 22 países buscarán su clasificación definitiva rumbo al torneo de Estados Unidos, México y Canadá.
Tras completarse la ventana de Eliminatorias de noviembre, ya hay 42 selecciones clasificadas al Mundial. Pero aún falta la etapa más dramática: los playoffs globales, donde equipos de todo el planeta pelearán por los cupos restantes.
Cómo se juega el Repechaje Europeo para el Mundial 2026
El Repechaje UEFA reúne a 16 selecciones: Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Italia, Kosovo, Macedonia del Norte, Georgia, Polonia, Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.
Estas selecciones competirán por cuatro plazas mundialistas en un mini torneo que se disputará desde el 26 de marzo. Serán cuatro llaves independientes, cuyos cruces se definirán en el sorteo. Cada llave clasificará a un país a la Copa del Mundo.