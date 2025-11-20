20 de noviembre de 2025
Repechaje Mundial 2026: cómo se juega, qué países participan y cuándo se sortean las llaves decisivas

El Repechaje del exigente Mundial 2026 de fútbol definirá los últimos 6 cupos. Conocé quiénes juegan, formatos y cuándo será el sorteo. Seguí leyendo.

El Repechaje definirá los últimos seis lugares del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El Repechaje del Mundial 2026 de fútbol pondrá en juego los últimos seis boletos para completar el cuadro final de la Copa del Mundo. Con Europa ofreciendo cuatro plazas y el Repechaje Internacional otras dos, 22 países buscarán su clasificación definitiva rumbo al torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras completarse la ventana de Eliminatorias de noviembre, ya hay 42 selecciones clasificadas al Mundial. Pero aún falta la etapa más dramática: los playoffs globales, donde equipos de todo el planeta pelearán por los cupos restantes.

Cómo se juega el Repechaje Europeo para el Mundial 2026

El Repechaje UEFA reúne a 16 selecciones: Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Italia, Kosovo, Macedonia del Norte, Georgia, Polonia, Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Estas selecciones competirán por cuatro plazas mundialistas en un mini torneo que se disputará desde el 26 de marzo. Serán cuatro llaves independientes, cuyos cruces se definirán en el sorteo. Cada llave clasificará a un país a la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jaimefmacias/status/1990981020040986858&partner=&hide_thread=false

Cómo se juega el Repechaje del Mundial 2026: formato y participantes

El Repechaje Internacional contará con seis equipos, uno por cada confederación excepto UEFA, y dos por Concacaf:

Bolivia (CONMEBOL), Irak (AFC), República Democrática del Congo (CAF), Nueva Caledonia (OFC), Jamaica (Concacaf) y Surinam (Concacaf).

Aquí solo habrá dos boletos en juego, con un formato distinto al europeo.

Habrá dos llaves de tres equipos cada una:

  • Los cuatro peores del Ranking FIFA disputarán semifinales el 23 de marzo.

  • Los dos mejores rankeados, Irak y RD del Congo, avanzarán directamente a las finales de sus respectivas llaves.

Los ganadores de esas finales se quedarán con los últimos pasajes mundialistas.

Cuándo será el sorteo del Repechaje para el Mundial 2026

El sorteo de todas las llaves, tanto del Repechaje Europeo como del Intercontinental, se realizará el jueves 20 de noviembre en Zúrich, sede central de la FIFA.

