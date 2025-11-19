19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
se viene lo mejor

Ranking FIFA 2025: así quedó la clasificación completa antes del sorteo del Mundial 2026

El nuevo Ranking FIFA trae sorpresas antes del sorteo del Mundial 2026. España líder, cambios en bombos y subas inesperadas. Seguí leyendo.

España cierra el año como número uno del Ranking FIFA rumbo al Mundial 2026.

España cierra el año como número uno del Ranking FIFA rumbo al Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El nuevo Ranking FIFA dejó movimientos fuertes en la previa del sorteo del Mundial 2026, con España como líder indiscutida, Alemania dentro del Bombo 1 y selecciones como Ecuador, Panamá e Irlanda protagonizando ascensos clave que redefinen el mapa competitivo hacia la próxima Copa del Mundo.

Lee además
La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.
automovilismo

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto
El Judo local tiene su gran reunión.
polideportivo

El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

La gran noticia es el liderazgo de España, que finaliza el año en la primera posición del Ranking FIFA. El combinado español sostuvo un rendimiento sobresaliente durante toda la temporada y confirmó su dominio con una última seguidilla de partidos que lo consolidaron arriba del listado. Su campaña, marcada por regularidad y jerarquía, le permite llegar al sorteo como una de las grandes favoritas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marca/status/1990909592008601627&partner=&hide_thread=false

Alemania se mete en el Bombo 1 rumbo al Mundial 2026

Entre las potencias, otra confirmación importante llegó desde Alemania, que aseguró su lugar en el Bombo 1, siendo una de las cabezas de serie para el sorteo. Tras varios años de irregularidad, el conjunto germano recuperó nivel competitivo, logró resultados clave y vuelve a ubicarse en un sitio de privilegio entre las selecciones de élite.

Para el armado del sorteo, compartir el primer bombo representa una ventaja estratégica, ya que evita cruces directos con otros gigantes del fútbol mundial como Francia, Inglaterra, Argentina, Portugal o la propia España.

Ecuador sube al Bombo 2: un salto histórico para Conmebol

Una de las sorpresas positivas de esta actualización es la presencia de Ecuador en el Bombo 2, un logro que refleja el crecimiento sostenido del seleccionado sudamericano. La Tri viene de consolidar un proyecto competitivo con futbolistas jóvenes, gran presente en Eliminatorias y triunfos clave en amistosos que le sumaron puntos valiosos.

Para el fútbol sudamericano, esta ubicación es una señal del recambio regional, con Ecuador metiéndose entre las 16 mejores selecciones del planeta en la previa del Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1991126749464137840&partner=&hide_thread=false

Panamá celebra y entra al Bombo 3 tras su clasificación directa

En la zona de Concacaf, la buena noticia la dio Panamá, que no solo consiguió la clasificación directa al Mundial 2026, sino que además figura dentro del Bombo 3 del ranking. Para los canaleros, este posicionamiento representa el premio a una eliminatoria de alto nivel y a un proceso sostenido de crecimiento que lo vuelve un rival cada vez más competitivo.

La presencia panameña en el tercer bombo le permitirá evitar cruces complicados con selecciones emergentes que comparten ese escalón.

Irlanda, la selección que más puntos sumó en la última ventana

El cierre de la lista deja un dato llamativo: Irlanda fue la selección que más puntos sumó en toda la ventana FIFA. Las victorias por 2-0 ante Portugal y 3-2 frente a Hungría le otorgaron un salto significativo dentro del Ranking, consolidando uno de sus mejores cierres de año en la última década.

Este crecimiento irlandés no solo mejora su bombo para el sorteo, sino que también marca un resurgimiento futbolístico que ilusiona a sus hinchas de cara al futuro inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/365ScoresApp/status/1990979527816745346&partner=&hide_thread=false

Un Ranking FIFA que ordena los bombos del Mundial 2026

El Ranking FIFA 2025 es determinante porque de él se desprenden los bombos del sorteo mundialista, que incluirá a 48 selecciones. Las primeras cabezas de serie ya quedaron prácticamente definidas, mientras que los bombos 2, 3 y 4 continúan ajustándose con los últimos partidos pendientes de repechaje y fechas correspondientes a la ventana de marzo.

Con el liderazgo de España, la solidez de Alemania, el ascenso de Ecuador, la consolidación de Panamá y el crecimiento notable de Irlanda, el mapa internacional se acomoda hacia una Copa del Mundo que promete competitividad, sorpresas y un abanico mucho más amplio de candidatos que en ediciones anteriores.

Temas
Seguí leyendo

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Finalíssima 2026: Luis de la Fuente habló del duelo con Argentina y dejó una frase que ilusiona a España

Mundial 2026: todos los países clasificados hasta ahora y qué selecciones aún pelean su lugar

Jueces en los octavos del Torneo Clausura 2025: horarios, sedes y todas las designaciones oficiales de la AFA

Mundial 2026: Panamá, Haití y Curazao lograron una clasificación histórica al Mundial 2026

Épico final en el motociclismo nacional en San Juan: Mariano Villalobos ganó la carrera empujando su moto

Un equipo de San Rafael obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Rafting disputado en Aluminé

Torneo Clausura: días y horarios confirmados para los octavos de final de los Playoffs

LO QUE SE LEE AHORA
Una figura del Tomba rescindió tras el descenso y dejó un vacío deportivo enorme.
mala fortuna

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Te Puede Interesar

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Por Cecilia Zabala
Transporte público en Mendoza: cómo funcionará el servicio este viernes 21 de noviembre.
Para tener en cuenta

Transporte público en Mendoza: cómo funcionará el servicio durante el finde largo

Por Natalia Mantineo