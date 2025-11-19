Ranking FIFA 2025: así quedó la clasificación completa antes del sorteo del Mundial 2026

El nuevo Ranking FIFA dejó movimientos fuertes en la previa del sorteo del Mundial 2026 , con España como líder indiscutida, Alemania dentro del Bombo 1 y selecciones como Ecuador , Panamá e Irlanda protagonizando ascensos clave que redefinen el mapa competitivo hacia la próxima Copa del Mundo.

La FIFA dio a conocer el nuevo Ranking Mundial que definirá los bombos del sorteo del Mundial 2026 , y las novedades fueron varias. El cierre de la última ventana internacional dejó triunfos resonantes, caídas inesperadas y subas históricas que acomodaron el tablero de selecciones a pocas semanas del armado definitivo del cuadro mundialista.

La gran noticia es el liderazgo de España , que finaliza el año en la primera posición del Ranking FIFA . El combinado español sostuvo un rendimiento sobresaliente durante toda la temporada y confirmó su dominio con una última seguidilla de partidos que lo consolidaron arriba del listado. Su campaña, marcada por regularidad y jerarquía, le permite llegar al sorteo como una de las grandes favoritas.

Entre las potencias, otra confirmación importante llegó desde Alemania , que aseguró su lugar en el Bombo 1 , siendo una de las cabezas de serie para el sorteo. Tras varios años de irregularidad, el conjunto germano recuperó nivel competitivo, logró resultados clave y vuelve a ubicarse en un sitio de privilegio entre las selecciones de élite.

Para el armado del sorteo, compartir el primer bombo representa una ventaja estratégica, ya que evita cruces directos con otros gigantes del fútbol mundial como Francia, Inglaterra, Argentina, Portugal o la propia España.

Ecuador sube al Bombo 2: un salto histórico para Conmebol

Una de las sorpresas positivas de esta actualización es la presencia de Ecuador en el Bombo 2, un logro que refleja el crecimiento sostenido del seleccionado sudamericano. La Tri viene de consolidar un proyecto competitivo con futbolistas jóvenes, gran presente en Eliminatorias y triunfos clave en amistosos que le sumaron puntos valiosos.

Para el fútbol sudamericano, esta ubicación es una señal del recambio regional, con Ecuador metiéndose entre las 16 mejores selecciones del planeta en la previa del Mundial.

Panamá celebra y entra al Bombo 3 tras su clasificación directa

En la zona de Concacaf, la buena noticia la dio Panamá, que no solo consiguió la clasificación directa al Mundial 2026, sino que además figura dentro del Bombo 3 del ranking. Para los canaleros, este posicionamiento representa el premio a una eliminatoria de alto nivel y a un proceso sostenido de crecimiento que lo vuelve un rival cada vez más competitivo.

La presencia panameña en el tercer bombo le permitirá evitar cruces complicados con selecciones emergentes que comparten ese escalón.

Irlanda, la selección que más puntos sumó en la última ventana

El cierre de la lista deja un dato llamativo: Irlanda fue la selección que más puntos sumó en toda la ventana FIFA. Las victorias por 2-0 ante Portugal y 3-2 frente a Hungría le otorgaron un salto significativo dentro del Ranking, consolidando uno de sus mejores cierres de año en la última década.

Este crecimiento irlandés no solo mejora su bombo para el sorteo, sino que también marca un resurgimiento futbolístico que ilusiona a sus hinchas de cara al futuro inmediato.

Un Ranking FIFA que ordena los bombos del Mundial 2026

El Ranking FIFA 2025 es determinante porque de él se desprenden los bombos del sorteo mundialista, que incluirá a 48 selecciones. Las primeras cabezas de serie ya quedaron prácticamente definidas, mientras que los bombos 2, 3 y 4 continúan ajustándose con los últimos partidos pendientes de repechaje y fechas correspondientes a la ventana de marzo.

Con el liderazgo de España, la solidez de Alemania, el ascenso de Ecuador, la consolidación de Panamá y el crecimiento notable de Irlanda, el mapa internacional se acomoda hacia una Copa del Mundo que promete competitividad, sorpresas y un abanico mucho más amplio de candidatos que en ediciones anteriores.