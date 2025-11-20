Bolivia en el Repechaje Mundial 2026: qué rivales tendrá, cómo se juega y qué chances tiene de clasificar

El camino de Bolivia rumbo al Mundial 2026 sigue vivo gracias al Repechaje Internacional , donde seis selecciones pelearán por los últimos dos cupos . La Verde deberá superar una semifinal ante Surinam y, si avanza, disputar la final frente a uno de los dos cabezas de serie. Todo se definirá en marzo de 2026 en México .

Con 42 selecciones ya clasificadas, el repechaje será la última oportunidad para que Bolivia vuelva a soñar con una Copa del Mundo después de tres décadas . El nuevo formato reúne a equipos de cinco confederaciones y coloca a la Verde en un cuadro que promete ser duro, pero accesible dentro de la lógica del torneo.

se viene lo mejor Ranking FIFA 2025: así quedó la clasificación completa antes del sorteo del Mundial 2026

se viene lo mejor Repechaje Mundial 2026: cómo se juega, qué países participan y cuándo se sortean las llaves decisivas

El Repechaje Internacional tendrá a seis equipos:

Bolivia , Surinam , Jamaica , Nueva Caledonia , Irak y República Democrática del Congo .

Los dos mejores rankeados, Irak (58°) y RD del Congo (56°), avanzan directamente a la final de sus llaves.

Bolivia, en cambio, deberá disputar una semifinal contra Surinam (123° del ranking FIFA).

Las llaves quedaron así:

Semifinal 1: Bolivia (76°) vs Surinam (123°)

Semifinal 2: Jamaica (70°) vs Nueva Caledonia (149°)

Finales: Ganador de Bolivia/Surinam vs Irak Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia vs RD del Congo



Los dos ganadores de cada final clasifican directamente al Mundial 2026 y entran al bombo 4 del sorteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jaimefmacias/status/1990981020040986858&partner=&hide_thread=false Mundial 2026. Hoy clasificaron y quedó definido el repechaje con como cabeza de serie



Curazao será el 4to debutante ()



Quedan 6 cupos para 22 selecciones pic.twitter.com/OnycCjLJnz — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) November 19, 2025

Cuándo y dónde se juega el Repechaje: fechas clave para Bolivia

Toda la definición se jugará en la ventana FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026, la última antes del Mundial.

Y hay una novedad importante:

Todos los partidos se disputarán en México, una de las sedes de la Copa del Mundo.

Las sedes confirmadas serán:

Monterrey

Guadalajara

Partidos únicos, calendario compacto y clima continental: un escenario que puede favorecer a Bolivia por ritmo, altura previa de entrenamiento y estilo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1991481177744744506&partner=&hide_thread=false ¡SE SORTEÓ EL REPECHAJE: BOLIVIA - SURINAM EN LA FASE 2!



Si avanza de ronda, SE JUGARÁ EL PASAJE AL MUNDIAL ANTE IRAK pic.twitter.com/N0nf4WMGQQ — Diario Olé (@DiarioOle) November 20, 2025

Bolivia deberá ganar dos partidos consecutivos para llegar al Mundial:

1 Semifinal ante Surinam (rival accesible en los papeles)

2 Final ante Irak (favorito por ranking, pero no un gigante)