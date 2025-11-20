Bolivia en el Repechaje Mundial 2026: qué rivales tendrá, cómo se juega y qué chances tiene de clasificar

El camino de Bolivia rumbo al Mundial 2026 sigue vivo gracias al Repechaje Internacional, donde seis selecciones pelearán por los últimos dos cupos. La Verde deberá superar una semifinal ante Surinam y, si avanza, disputar la final frente a uno de los dos cabezas de serie. Todo se definirá en marzo de 2026 en México.
Con 42 selecciones ya clasificadas, el repechaje será la última oportunidad para que Bolivia vuelva a soñar con una Copa del Mundo después de tres décadas. El nuevo formato reúne a equipos de cinco confederaciones y coloca a la Verde en un cuadro que promete ser duro, pero accesible dentro de la lógica del torneo.