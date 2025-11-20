20 de noviembre de 2025
Bolivia en el Repechaje Mundial 2026: qué rivales tendrá, cómo se juega y qué chances tiene de clasificar

La Selección de Bolivia buscará el Mundial 2026 en el repechaje internacional. Mirá el formato, los rivales y qué necesita para llegar a la Copa del Mundo.

Bolivia deberá superar dos fases para llegar al Mundial 2026.

Bolivia deberá superar dos fases para llegar al Mundial 2026.

El camino de Bolivia rumbo al Mundial 2026 sigue vivo gracias al Repechaje Internacional, donde seis selecciones pelearán por los últimos dos cupos. La Verde deberá superar una semifinal ante Surinam y, si avanza, disputar la final frente a uno de los dos cabezas de serie. Todo se definirá en marzo de 2026 en México.

Con 42 selecciones ya clasificadas, el repechaje será la última oportunidad para que Bolivia vuelva a soñar con una Copa del Mundo después de tres décadas. El nuevo formato reúne a equipos de cinco confederaciones y coloca a la Verde en un cuadro que promete ser duro, pero accesible dentro de la lógica del torneo.

Cómo quedó Bolivia en el Repechaje del Mundial 2026

El Repechaje Internacional tendrá a seis equipos:

Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, Irak y República Democrática del Congo.

Los dos mejores rankeados, Irak (58°) y RD del Congo (56°), avanzan directamente a la final de sus llaves.

Bolivia, en cambio, deberá disputar una semifinal contra Surinam (123° del ranking FIFA).

Las llaves quedaron así:

  • Semifinal 1: Bolivia (76°) vs Surinam (123°)

  • Semifinal 2: Jamaica (70°) vs Nueva Caledonia (149°)

  • Finales:

    • Ganador de Bolivia/Surinam vs Irak

    • Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia vs RD del Congo

Los dos ganadores de cada final clasifican directamente al Mundial 2026 y entran al bombo 4 del sorteo.

Cuándo y dónde se juega el Repechaje: fechas clave para Bolivia

Toda la definición se jugará en la ventana FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026, la última antes del Mundial.

Y hay una novedad importante:

Todos los partidos se disputarán en México, una de las sedes de la Copa del Mundo.

Las sedes confirmadas serán:

  • Monterrey

  • Guadalajara

Partidos únicos, calendario compacto y clima continental: un escenario que puede favorecer a Bolivia por ritmo, altura previa de entrenamiento y estilo de juego.

Bolivia deberá ganar dos partidos consecutivos para llegar al Mundial:

1 Semifinal ante Surinam (rival accesible en los papeles)

2 Final ante Irak (favorito por ranking, pero no un gigante)

