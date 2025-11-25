25 de noviembre de 2025
Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, sorpresas y un cierre espectacular en el Indoor Mendoza

Liga AJuPaM 2025: las Copas de Oro y Plata dejaron finales vibrantes y un campeón en el Indoor Mendoza Pádel Center. Repasá lo sucedido.

Las finales de Oro y Plata en el Pádel cerraron una temporada histórica para AJuPaM.

Por Sitio Andino Deportes

La Liga AJuPaM cerró la temporada 2025 con dos jornadas inolvidables en el Indoor Mendoza Pádel Center, donde se consagraron los campeones de las Copas de Oro y Plata en las cinco categorías. Con luces, música y un show propio de torneos profesionales, el certamen marcó un cierre vibrante que refleja el crecimiento del pádel en Mendoza.

pádel (2)

Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, espectáculo y una organización récord

Con una impecable puesta en escena, las finales tuvieron presentaciones con luces, humo y música, creando un marco pocas veces visto en torneos amateurs. Entre los ganadores de la Copa de Plata se destacó la dupla Las 10, integrada por la ex campeona del mundo Dany Niella junto a Analía Vaca, mientras que en la Copa de Oro brilló Pupineta, formada por Emiliano Roig y el ex rugbier Alan Poquet.

La organización ofreció sorteos, regalos y servicios exclusivos —Aguas Jordan, café Bruno Brown, masajes de Tamara Alfonso y aperitivos Olive— en una jornada que reforzó el objetivo de AJuPaM: unir jugadores y clubes para impulsar el pádel mendocino.

Gerardo Gil, referente de la agrupación, agradeció a los más de 1.700 jugadores, clubes participantes y los 54 patrocinadores que apoyaron el crecimiento de la liga.

Resultados oficiales del Pádel: todos los campeones de Plata y Oro

Las dos jornadas coronaron a los mejores de cada categoría:

Femenino 7ma–8va

Plata: Fake Williams (Florencia y Celeste Susso) a Doble Falta6-1 y 6-4

Oro: Las Tintas (Eugenia Rodríguez – Constanza Pimentel) a No Puedo Tengo Pádel6-4, 3-6 y 6-3

Femenino 5ta–6ta

Plata: La Doble F (Fernanda Ortiz – Florencia Maravilla) a Relax Don’t Do It6-4, 5-7 y 6-4

Oro: AM (Anabela Beltrame – Macarena Blanco) a Las Paletudas4-6, 6-2 y 6-4

pádel (3)

Masculino 6ta o más

Plata: Los Alta Gama (Marcelo Flores – Gastón Caravaca) a Enroque6-3, 4-6 y 7-6

Oro: Los Reyes de la Pista (Daniel y Juan Franco Estudillo) a Los Discípulos del Globo7-6 y 6-2

Masculino 4ta–5ta

Plata: El Clásico de los Jueves a House6-3 y 7-5

Oro: Paletazo Sin Rumbo a Las Dos Torres6-2 y 6-3

Masculino 2da–3ra

Plata: Las 10 (Analía Vaca – Daniela Niella) a La Manconeta6-3 y 6-3

Oro: Pupineta (Alan Poquet – Emiliano Roig) a Los Sin Vista6-4 y 6-2

