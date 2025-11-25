Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, sorpresas y un cierre espectacular en el Indoor Mendoza

Las finales de Oro y Plata en el Pádel cerraron una temporada histórica para AJuPaM.

La Liga AJuPaM cerró la temporada 2025 con dos jornadas inolvidables en el Indoor Mendoza Pádel Center , donde se consagraron los campeones de las Copas de Oro y Plata en las cinco categorías. Con luces, música y un show propio de torneos profesionales , el certamen marcó un cierre vibrante que refleja el crecimiento del pádel en Mendoza.

Con una impecable puesta en escena, las finales tuvieron presentaciones con luces, humo y música, creando un marco pocas veces visto en torneos amateurs. Entre los ganadores de la Copa de Plata se destacó la dupla Las 10 , integrada por la ex campeona del mundo Dany Niella junto a Analía Vaca , mientras que en la Copa de Oro brilló Pupineta , formada por Emiliano Roig y el ex rugbier Alan Poquet .

La organización ofreció sorteos, regalos y servicios exclusivos —Aguas Jordan, café Bruno Brown, masajes de Tamara Alfonso y aperitivos Olive— en una jornada que reforzó el objetivo de AJuPaM: unir jugadores y clubes para impulsar el pádel mendocino .

Gerardo Gil, referente de la agrupación, agradeció a los más de 1.700 jugadores , clubes participantes y los 54 patrocinadores que apoyaron el crecimiento de la liga.

Resultados oficiales del Pádel: todos los campeones de Plata y Oro

Las dos jornadas coronaron a los mejores de cada categoría:

Femenino 7ma–8va

Plata: Fake Williams (Florencia y Celeste Susso) a Doble Falta — 6-1 y 6-4

Oro: Las Tintas (Eugenia Rodríguez – Constanza Pimentel) a No Puedo Tengo Pádel — 6-4, 3-6 y 6-3

Femenino 5ta–6ta

Plata: La Doble F (Fernanda Ortiz – Florencia Maravilla) a Relax Don’t Do It — 6-4, 5-7 y 6-4

Oro: AM (Anabela Beltrame – Macarena Blanco) a Las Paletudas — 4-6, 6-2 y 6-4

Masculino 6ta o más

Plata: Los Alta Gama (Marcelo Flores – Gastón Caravaca) a Enroque — 6-3, 4-6 y 7-6

Oro: Los Reyes de la Pista (Daniel y Juan Franco Estudillo) a Los Discípulos del Globo — 7-6 y 6-2

Masculino 4ta–5ta

Plata: El Clásico de los Jueves a House — 6-3 y 7-5

Oro: Paletazo Sin Rumbo a Las Dos Torres — 6-2 y 6-3

Masculino 2da–3ra

Plata: Las 10 (Analía Vaca – Daniela Niella) a La Manconeta — 6-3 y 6-3

Oro: Pupineta (Alan Poquet – Emiliano Roig) a Los Sin Vista — 6-4 y 6-2