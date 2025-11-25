Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, sorpresas y un cierre espectacular en el Indoor Mendoza

La Liga AJuPaM cerró la temporada 2025 con dos jornadas inolvidables en el Indoor Mendoza Pádel Center, donde se consagraron los campeones de las Copas de Oro y Plata en las cinco categorías. Con luces, música y un show propio de torneos profesionales, el certamen marcó un cierre vibrante que refleja el crecimiento del pádel en Mendoza.
Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, espectáculo y una organización récord
Con una impecable puesta en escena, las finales tuvieron presentaciones con luces, humo y música, creando un marco pocas veces visto en torneos amateurs. Entre los ganadores de la Copa de Plata se destacó la dupla Las 10, integrada por la ex campeona del mundo Dany Niella junto a Analía Vaca, mientras que en la Copa de Oro brilló Pupineta, formada por Emiliano Roig y el ex rugbier Alan Poquet.
La organización ofreció sorteos, regalos y servicios exclusivos —Aguas Jordan, café Bruno Brown, masajes de Tamara Alfonso y aperitivos Olive— en una jornada que reforzó el objetivo de AJuPaM: unir jugadores y clubes para impulsar el pádel mendocino.
Gerardo Gil, referente de la agrupación, agradeció a los más de 1.700 jugadores, clubes participantes y los 54 patrocinadores que apoyaron el crecimiento de la liga.
La Liga AJuPaM cerró un 2025 histórico en el Indoor #Mendoza#Pádel Center: finales electrizantes, campeones de Oro y Plata, show de luces y un nivel que demuestra el crecimiento imparable del pádel mendocino. pic.twitter.com/Qvm7vQruxq