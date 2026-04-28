El Motocross mendocino explotó en El Carrizal con más de 50 pilotos y un nivel que marca el rumbo del 2026

La segunda fecha del Campeonato Mendocino de Motocross 2026 se corrió en El Carrizal de Abajo y dejó un espectáculo de primer nivel. Con más de 50 pilotos de toda la región, el evento confirmó el crecimiento sostenido de la disciplina y el gran momento que atraviesa el certamen.
Dónde se corrió la segunda fecha del Motocross mendocino
La acción tuvo lugar en el circuito “El Gringo Loco”, uno de los trazados más destacados de la provincia.
Ubicado en El Carrizal de Abajo, en el departamento de Luján de Cuyo, el circuito presentó condiciones óptimas para la competencia. A pesar del frío intenso, el sol acompañó y permitió que la jornada se desarrollara con normalidad.
A puro gas en El Carrizal: la 2° fecha del #Motocross Mendocino fue un éxito total con más de 50 pilotos, gran nivel en pista y un circuito que respondió a lo grande. Se viene la próxima en San Rafael… ¡esto recién empieza! pic.twitter.com/Qy8DpeUPt6
Resultados de la segunda fecha del motocross mendocino
50cc A
Tomy Castillo
Gino Peña
Francisco Moreno
50cc B
Bautista Paredes
Ángel Olaguibet
Juan Olaguibet
65cc
Benjamín Quiroga
Camilo Duarte
85cc A
Bruno Caram
Geremías Quiroga
Mateo Grant
85cc B
Juan Ignacio Fernández
Bautista Mascarell
Jeremías Mur
Damas
Brenda Righi
Maribel Castilla
Melanie Beiza
Promocional
Jeremías Membrive
Damián Paredes
Alex Pavez
MX3
Daniel Daniele
Damián Moreno
Carlos Carrivale
Junior
Román Coral
Santino Cabrera
Joaquín Fernández
Open
Gastón Virhuez
Leandro Segovia
Mirko Cristofanelli
Qué categorías se destacaron en la jornada
Las divisiones formativas y mayores mostraron un nivel parejo y competitivo.
En 50cc, los más chicos volvieron a ser protagonistas con carreras intensas y definiciones ajustadas.
En 85cc y 65cc, se vio un salto de calidad importante en lo técnico.
Mientras que en categorías mayores como MX3, Junior y Open, la experiencia marcó diferencias, con pilotos que supieron manejar los tiempos y sostener el ritmo.
En Damas, Brenda Righi ratificó su dominio y se consolida como referencia de la categoría.
Por qué el motocross mendocino sigue creciendo
El campeonato muestra una evolución sostenida gracias al trabajo colectivo.
El crecimiento no es casual. Se apoya en:
Organización sólida
Acompañamiento de familias y equipos
Presencia de sponsors
Mejora constante de los circuitos
Fiscalización de FEMEMOD
Todo esto permite que el campeonato gane en cantidad de pilotos, calidad deportiva y nivel organizativo.
Cuándo es la próxima fecha del motocross mendocino
La tercera fecha será en San Rafael, en el circuito del Luchy Ramírez, a finales de mayo. El calendario continuará con una nueva cita que promete mantener el nivel mostrado en El Carrizal. San Rafael será el próximo escenario de un campeonato que no deja de crecer.