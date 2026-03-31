Entre huellas y barro, el Motocross Mendoza largó a fondo en Tunuyán

El MX Daniele fue escenario de un gran espectáculo de Motocross, con una pista técnica y maniobras al límite.

El Campeonato Mendoza Motocross Provincial 2026 se puso en marcha en Tunuyán con una jornada que tuvo de todo: motores a fondo, maniobras exigidas y carreras que se resolvieron al límite .

En el circuito MX Daniele , la primera fecha dejó señales muy positivas: gran caudal de motos, buen nivel competitivo y un espectáculo que volvió a posicionar al motocross como una propuesta fuerte en la provincia .

El "Kun" dejó la cancha en el Senior del Rojo y hay fuerte expectativa por su estado físico

Nadie lo esperaba: el equipo que arma Lionel Scaloni tras la bronca por el último partido

El trazado se presentó en excelentes condiciones , con un trabajo previo que marcó el desarrollo de la jornada: la humedad aplicada al circuito generó canaletas y sectores con barro , lo que elevó notablemente la exigencia.

Los pilotos debieron trabajar constantemente en el equilibrio y la técnica , en un circuito que fue cambiando con el paso de las mangas y donde cada error se pagó caro.

Las motos respondieron a la altura, con máquinas bien preparadas, suspensiones exigidas y motores que marcaron diferencias en los sectores más veloces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2039005030418702817&partner=&hide_thread=false El #motocross volvió con todo en #Tunuyán: barro, huellas y mucha técnica en el arranque del Campeonato Mendoza Motocross Provincial 2026 Gran nivel, sin golpes graves y un parque de motos que ilusiona Se viene el Carrizal y promete más acción pic.twitter.com/aKUZtR6Tbf — Sebastián Colucci (@MSColucci) March 31, 2026

Carreras intensas y alto nivel en pista

Las distintas categorías ofrecieron largadas explosivas, sobrepasos ajustados y peleas rueda a rueda, con cambios de posiciones constantes en varios tramos. A los ganadores se le sumó la gran performance del catamarqueño Jorge Herrera, que peleó hasta el final por el triunfo.

El parque de pilotos fue uno de los puntos altos del evento, con presencia de competidores de San Juan, San Rafael y distintos puntos de Mendoza, lo que elevó el nivel general de la jornada.

El público acompañó durante todo el día y le dio marco a un evento que dejó en claro que el motocross provincial tiene bases sólidas y proyección de crecimiento.

MX (7)

Los ganadores que marcaron el ritmo en Tunuyán

En lo deportivo, la primera fecha tuvo protagonistas claros en cada categoría:

50cc A

Tony Castillo

50cc B

Goran Cabrera

65cc A

Nahuel Torres

85cc B

Juan Ignacio Fernández

Damas

Valentina Rotti

Promocional

Lorenzo Mansurino

Junior

Benjamín Ponce

MX3 B

Daniel Daniele

Open

Alexis Páez

Righi destacó el nivel, la seguridad y ya palpita lo que viene

Tras la primera fecha, Luciano Righi se mostró conforme con el desarrollo de la jornada, tanto por el estado del circuito como por el comportamiento de los pilotos.

En ese sentido, el organizador del evento valoró especialmente que no se registraron golpes ni incidentes de gravedad, un aspecto clave en este tipo de competencias.

Además, remarcó el nivel mostrado en pista: “Hubo un gran nivel de los competidores y eso eleva el espectáculo”, expresó en diálogo con Sitio Andino, dejando en claro que el campeonato arrancó con bases sólidas.

De cara a lo que viene, fue optimista: “Todo indica que la próxima fecha va a ser un gran espectáculo”, señaló, al tiempo que invitó a más pilotos a sumarse al campeonato, con el objetivo de seguir haciendo crecer el motocross mendocino.

MX (2)

El campeonato ya apunta a la próxima fecha

El inicio dejó señales claras: el motocross mendocino tiene base, tiene pilotos y tiene espectáculo.

La continuidad del campeonato ya genera expectativa: todo indica que el circuito del “Gringo Loco”, en El Carrizal, sería el escenario de la próxima fecha, aunque aún resta la confirmación oficial.

Preguntas clave sobre el Motocross

Dónde se corrió la primera fecha del motocross 2026

En el circuito MX Daniele, en Tunuyán.

Cómo estuvo la pista en la primera fecha

Con canaletas, barro y condiciones técnicas que exigieron a los pilotos.

Cómo fue el nivel de las carreras

Alto, con sobrepasos y definiciones muy disputadas.

Quiénes fueron los ganadores en Tunuyán

Tony Castillo, Goran Cabrera, Nahuel Torres, Juan Ignacio Fernández, Valentina Rotti, Lorenzo Mansurino, Benjamín Ponce, Daniel Daniele y Alexis Páez.

Dónde sería la próxima fecha del campeonato

En el circuito del Gringo Loco, en El Carrizal, a confirmar.