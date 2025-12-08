Prevención de lesiones en deportistas amateurs: claves de una especialista para entrenar seguro

La prevención de lesiones es una de las mayores preocupaciones en quienes practican actividad física sin supervisión profesional . En el deporte amateur, los errores técnicos, la falta de preparación y la autogestión del entrenamiento suelen derivar en molestias, sobrecargas y lesiones evitables.

En ese contexto, la profesora mendocina Jimena Simoni , docente de la UNCuyo , entrenadora en el gimnasio GEMZA y con amplia experiencia en deporte amateur y federado , comparte una mirada integral sobre las causas de las lesiones , las señales de alerta , la importancia del movimiento , el rol del descanso y la hidratación , además de remarcar la necesidad de trabajar con profesionales .

Simoni describió que las lesiones más habituales no se originan por golpes, sino por la repetición de gestos incorrectos. “Las lesiones más comunes vienen de movimientos o gestos deportivos mal encarados durante mucho tiempo. Son errores que se repiten una y otra vez porque no se corrigen a tiempo” , dijo. También agregó que muchas de esas fallas nacen en posturas cotidianas fuera del deporte.

Sobre el calentamiento, la profesora señaló la importancia de activar todo el cuerpo. “El calentamiento tiene que incluir movilidad articular específica y una activación neuromuscular en todas las direcciones: adelante, atrás, arriba, abajo y a los laterales. También debe tener un poquito de parte cardiovascular para preparar al cuerpo para lo que viene” , sostuvo.

Errores comunes al entrenar y efecto de la técnica incorrecta

Simoni remarcó que uno de los errores más frecuentes es entrenar sin supervisión profesional. “El error más común es creer que pueden hacerlo solos. Mucha gente piensa que porque ve un videíto en TikTok o en YouTube ya sabe lo que es mejor para su cuerpo, pero eso es solo información. El conocimiento viene del profesional, no de las redes”, afirmó.

También advirtió sobre la individualidad del entrenamiento: “Cada persona es totalmente distinta. Ninguna rutina general sirve a todos”.

Respecto a la técnica, la profesora señaló que el cuerpo siempre envía advertencias. “El cuerpo muestra señales de alerta. Hay una diferencia entre una molestia normal y un dolor que obliga a detenerse. Mucha gente no puede distinguirlas, sobre todo quienes no son deportistas sino que solo hacen actividad física”, explicó.

Descanso e hidratación + trabajo de fuerza complementario

La docente subrayó la importancia de la hidratación. “Sentir sed es ya el primer síntoma de deshidratación. Los niños y los adultos mayores muchas veces no sienten la necesidad de tomar agua, y eso es muy grave”, advirtió.

También destacó el descanso: “El descanso es indispensable. Hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio y dormir en los horarios necesarios para que el cuerpo logre recuperarse y resetearse”, dijo.

Sobre el trabajo de fuerza, la docente fue contundente: “Los trabajos de fuerza son indispensables para cualquier deporte y para cualquier ser humano. A partir de los 40 años empezamos a perder musculatura, hombres y mujeres, y la fuerza es clave para la calidad de vida”, aseguró. Recomendó el gimnasio por ser el espacio más accesible y completo.

Dolor normal vs lesión + cuándo frenar y consultar

La especialista deportiva explicó que muchas personas no logran interpretar correctamente lo que sienten. “Las señales están siempre, pero no todos las saben leer. El dolor persistente, la inflamación o un dolor repentino son pautas claras para detener el entrenamiento”, sostuvo.

También resaltó la necesidad de acompañamiento profesional: “Antes, durante y después, siempre se debe consultar con un profesional. De la actividad física, de la salud, de la alimentación o de la parte psicológica. Siempre un profesional”, afirmó.

Ejercicios recomendados y consejos para quienes vuelven de una lesión

Simoni indicó que muchas lesiones se explican por hábitos cotidianos: “Las lesiones más comunes vienen de lo que más repetimos en la vida: estar parados y caminar, estar sentados y sentarse, estar acostados y dormir. Ahí es donde primero corrijo a mis alumnos”, dijo.

Para quienes regresan de una lesión, la profesora dejó un mensaje clave: “Nunca hay que detenerse del todo. El reposo debe ser relativo. Aunque una parte esté lesionada, el resto del cuerpo debe seguir trabajando. El movimiento es salud; la quietud es retroceso”, aseguró.

La actividad física como herramienta integral

Simoni destacó el impacto global del movimiento en la vida de las personas. “La actividad física mejora el estrés, el sueño, la oxigenación, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Somos un todo: cuerpo, mente y emociones”, expresó.

Y completó: “El movimiento mejora cómo nos relacionamos, cómo dormimos, qué elegimos comer y cómo enfrentamos cada día”.