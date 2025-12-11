Las Leoncitas finalistas del Mundial Junior: cuándo juegan la definición y el rol clave de las mendocinas

Las Leoncitas están otra vez donde quieren estar: en una final del mundo . El seleccionado argentino superó a China por 3 a 0 en una semifinal de altísimo nivel y jugará por el título ante Países Bajos , el rival eterno de la categoría.

Mendoza tuvo una tarde soñada. Milagros Alastra , con sus lentes inconfundibles y un corto quirúrgico, destrabó un partido que venía cerrado y terminó firmando un doblete decisivo . Su impacto vuelve a poner al hockey mendocino en vitrina mundial. A esto se suma el antecedente de Malena Sabez , parte del plantel finalista en 2023 y pieza clave del proceso que nutrió a esta camada.

La final del Mundial Junior femenino se disputará este domingo , nuevamente en Santiago de Chile . Argentina irá por su tercera estrella tras Terrassa 1993 y la histórica consagración en Chile 2016.

Será la séptima final para Las Leoncitas, un número que refleja el peso argentino en la categoría. Enfrente estará Países Bajos , con quien ya disputaron esta misma definición en 2023.

Un partido destrabado a puro talento de las mendocinas

El duelo ante China exigía paciencia. El cero se rompió recién en el tercer cuarto, cuando Alastra ejecutó su primer corto con una frialdad demoledora. Minutos después repitió la fórmula y encaminó la clasificación. Zoe Díaz, otra pieza valiosa, marcó el 2-0 parcial.

En este Mundial, la victoria lleva claramente sello mendocino.

El recuerdo reciente frente a Países Bajos

El antecedente inmediato es fresco: en 2023, Argentina ganaba 2 a 0, pero las neerlandesas lo igualaron y lo ganaron en los penales. Ese plantel también tuvo presencia provincial con Sabez. Este domingo será revancha, desafío y oportunidad para esta nueva camada.

En paralelo, acción argentina en la Pro League

Mientras Las Leoncitas sueñan con la gloria, en Santiago del Estero comenzó la Pro League: Los Leones vencieron a Países Bajos en penales australianos tras empatar 1 a 1, y Las Leonas se miden ante Alemania en su estreno.