Las Leoncitas buscan la final del Mundial Junior: duelo clave ante China tras el triunfazo ante Alemania

Las Leoncitas buscan el pasaje a la final del Mundial Junior en Chile.

La Selección argentina juvenil de hockey sobre césped , Las Leoncitas , afrontará un partido decisivo este miércoles cuando enfrente a China por un lugar en la final del Mundial Junior que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Juan Martín López llega tras un triunfo clave ante Alemania , que volvió a mostrar su gran nivel colectivo.

El partido ante China está programado para las 18 (hora argentina) , Las Leoncitas llegan fortalecidas tras el 2-1 a Alemania , gracias a los goles de Juana Castellaro y Victoria Falasco en un duelo de altísima intensidad.

En la fase de grupos, la Argentina mostró todo su potencial ofensivo: goleó 13-0 a Zimbabue , 8-0 a Gales y empató 1-1 con Bélgica para sellar su clasificación.

China completó una excelente fase de grupos, con un 11-0 a Austria , un 4-0 a Sudáfrica y un 2-2 frente a Inglaterra. Luego, en los cuartos de final, protagonizó un partidazo para vencer 5-3 a Australia y meterse entre las cuatro mejores selecciones del certamen.

La otra semifinal, desde las 15:45, la jugarán Países Bajos —máxima candidata— y Bélgica.

LAS LEONCITAS VAN POR UN LUGAR EN LA FINAL DEL MUNDIAL JUNIOR



La selección argentina juvenil de hockey, también conocida como Las Leoncitas, se enfrentará este miércoles con su par de China, en busca de un lugar en la final del Mundial Junior que se disputa en Chile.

Historia y sueño albiceleste

Las Leoncitas buscan su tercer título mundial, luego de las consagraciones de 1993 y 2016. La selección más ganadora de la categoría es Países Bajos, con cinco coronas (1997, 2009, 2013, 2021 y 2023). Este miércoles, Argentina intentará volver a meterse en una definición y acercarse un paso más a un título que quiere volver a vestir de celeste y blanco.