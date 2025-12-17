La Primera Nacional 2026 empieza a tomar forma: los posibles rivales de Godoy Cruz y Deportivo Maipú

La Primera Nacional 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. La AFA confirmó que el sorteo del fixture será el 22 de diciembre , instancia clave para empezar a diagramar una temporada extensa, exigente y con recorridos largos para los clubes mendocinos.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú viven horas de expectativa mientras aguardan el sorteo del fixture de la Primera Nacional, un momento clave que empezará a marcar el pulso de la temporada. El Tomba, decidido a ser protagonista desde el arranque, y el Cruzado, con la ilusión intacta de volver a pelear bien arriba, miran de reojo un escenario que en Mendoza ya empieza a generar ruido: la chance de un cruce de alto voltaje . Según el formato del torneo, no se descarta un posible choque de colosos entre ambos en instancias decisivas, un duelo que paralizaría a la provincia y reavivaría una rivalidad que promete tribunas llenas, clima de final y mucha historia en juego.

Avanza el proyecto de agregar DOS FECHAS de INTERZONALES o CLÁSICOS para el 2026. Recordemos que el torneo se sorteará el próximo lunes. Así lo confirma @rusoramenzoniok . pic.twitter.com/qdtXQACfKC

La pelea por subir y por no descender se extenderá hasta las últimas fechas.

Descensos: los dos últimos de cada zona bajarán de categoría (Primera B o Federal A, según afiliación).

Segundo ascenso: Reducido con los ocho mejores de cada grupo más el perdedor de la final.

Los posibles rivales en el horizonte

Aunque todavía no están definidas las zonas, el universo de equipos ya marca el escenario que podrían enfrentar Godoy Cruz y Deportivo Maipú.

Entre los clubes del AMBA y CABA aparecen nombres históricos como: All Boys, Almagro, Almirante Brown, Atlanta, Chacarita Juniors, Colegiales, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Los Andes, Midland, Nueva Chicago, Quilmes, San Miguel, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez.

En el interior del país, el mapa se completa con equipos de fuerte localía y viajes largos: Atlético de Rafaela, Central Norte (Salta), Chaco For Ever, Ciudad de Bolívar, Colón de Santa Fe, Deportivo Madryn, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes (Santiago del Estero), Mitre (Santiago del Estero), Patronato (Paraná), Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y Agropecuario Argentino (Carlos Casares).

Un sorteo que ordenará todo

Por ahora, todo es potencial: rivales, viajes y recorridos. Recién el 22 de diciembre, con el sorteo del fixture, se conocerá el camino real de Godoy Cruz y Maipú en una Primera Nacional que promete ser larga, pareja y sin respiro.