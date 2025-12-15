Mariano Toedtli, en su llegada a Godoy Cruz: "Queremos un equipo que transmita emociones a la gente"

Mariano Toedtli fue presentado este lunes al mediodía como nuevo entrenador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba , en una conferencia de prensa realizada tras la asunción de José Mansur como presidente de la institución. El flamante DT dejó en claro que el objetivo central de su ciclo será el regreso a la Primera División , luego del descenso a la Primera Nacional.

“ Venimos a trabajar para devolver a Godoy Cruz al lugar que merece . Sabemos la responsabilidad que implica este desafío y estamos convencidos del camino que hay que recorrer. Queremos un equipo que transmita emociones a la gente”, expresó Toedtli ante los medios, en su primer contacto oficial como conductor del plantel profesional.

El entrenador cordobés, de 49 años, asumió el cargo tras una semana de transición en la que el equipo realizó los primeros trabajos de pretemporada bajo la conducción interina de David Fernández . Según explicó la nueva dirigencia, ese proceso inicial ya se desarrolló bajo el modelo de trabajo propuesto por Toedtli , incluso antes de que se definieran las elecciones.

Toedtli remarcó que el ascenso es la meta prioritaria, pero subrayó la necesidad de construir un equipo competitivo con identidad y compromiso. “ El primer objetivo es volver a Primera, pero para eso necesitamos orden, trabajo diario y un plantel convencido ”, señaló.

El CT que lo acompaña está integrado por: Asistente 1: Mauro Conocciari Asistente 2: Lázaro Toedtli PF: Fernando…

El nuevo DT llega a Godoy Cruz en lo que será su primera experiencia como entrenador principal, luego de una extensa carrera como ayudante de campo de Gabriel Heinze en el propio Tomba, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, además de su paso por Atlanta United de la MLS.

Entre sus dichos se destacó uno con el que los Bodegueros se sienten identificado: "El hincha se va a encontrar con un equipo intenso. Vamos a ser un cuadro que busca desde el primer minuto y que vamos a complicarle las cosas a más de uno. El desafío a corto plazo es poder cerrar el plantel para trabajar de la mejor manera", señaló.

Los amistosos del Tomba

Estaba estipulado algunos amistosos con algunos equipos de Chile pero hubo un cambio de último momento y habrá que cambiar de estrategia, debido a que no pueden venir.

La Primera Nacional al caer

El próximo lunes 22 de diciembre se conocerá finalmente cuándo y dónde debutará el Expreso en esta categoría, donde formaba parte hace 17 temporadas.