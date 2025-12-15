15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
empieza la nueva historia

Mariano Toedtli, en su llegada a Godoy Cruz: "Queremos un equipo que transmita emociones a la gente"

El flamante DT del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, Mariano Toedtli, habló en conferencia de prensa. Mirá lo que dijo sobre lo que se viene.

Mariano Toedtli posó con la casaca Tombina.

Mariano Toedtli posó con la casaca Tombina.

Por Sitio Andino Deportes

Mariano Toedtli fue presentado este lunes al mediodía como nuevo entrenador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, en una conferencia de prensa realizada tras la asunción de José Mansur como presidente de la institución. El flamante DT dejó en claro que el objetivo central de su ciclo será el regreso a la Primera División, luego del descenso a la Primera Nacional.

Lee además
Mariano Toedtli buscará volver a Primera.
cambio de mando

El Tomba con DT nuevo: todo lo que tenés que saber de Mariano Toedtli
La AFA respondió a la denuncia de Bullrich con los logros de la gestión de Tapia
comunicado

La AFA respondió a la denuncia de Bullrich con los logros de la gestión de Tapia

El entrenador cordobés, de 49 años, asumió el cargo tras una semana de transición en la que el equipo realizó los primeros trabajos de pretemporada bajo la conducción interina de David Fernández. Según explicó la nueva dirigencia, ese proceso inicial ya se desarrolló bajo el modelo de trabajo propuesto por Toedtli, incluso antes de que se definieran las elecciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/2000322307089453281&partner=&hide_thread=false

Un proyecto deportivo del Tomba con rumbo claro

Toedtli remarcó que el ascenso es la meta prioritaria, pero subrayó la necesidad de construir un equipo competitivo con identidad y compromiso. “El primer objetivo es volver a Primera, pero para eso necesitamos orden, trabajo diario y un plantel convencido”, señaló.

El nuevo DT llega a Godoy Cruz en lo que será su primera experiencia como entrenador principal, luego de una extensa carrera como ayudante de campo de Gabriel Heinze en el propio Tomba, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, además de su paso por Atlanta United de la MLS.

Entre sus dichos se destacó uno con el que los Bodegueros se sienten identificado: "El hincha se va a encontrar con un equipo intenso. Vamos a ser un cuadro que busca desde el primer minuto y que vamos a complicarle las cosas a más de uno. El desafío a corto plazo es poder cerrar el plantel para trabajar de la mejor manera", señaló.

La palabra completa de Mariano Toedtli

Embed - Conferencia Presentación DT - Mariano Toedtli

Los amistosos del Tomba

Estaba estipulado algunos amistosos con algunos equipos de Chile pero hubo un cambio de último momento y habrá que cambiar de estrategia, debido a que no pueden venir.

La Primera Nacional al caer

El próximo lunes 22 de diciembre se conocerá finalmente cuándo y dónde debutará el Expreso en esta categoría, donde formaba parte hace 17 temporadas.

Temas
Seguí leyendo

Rally Dakar 2026: dónde será y cuándo comienza la prueba más dura del mundo

Patricia Bullrich denunció a la AFA ante la Conmebol y pidió investigar los fondos de la Selección

El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo por su futuro en la Fórmula 1

Nueva Delhi, el broche de oro del paso de Lionel Messi por la India

Boxeo: Segura, Soto y Arancibia brillaron en una noche soñada para Mendoza en Junín

Torneo Regional Federal Amateur: así les fue a los equipos mendocinos

Causa AFA: cómo operaban los camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín denuncian al jugador por su "mal comportamiento"

LO QUE SE LEE AHORA
Mariano Toedtli buscará volver a Primera.
cambio de mando

El Tomba con DT nuevo: todo lo que tenés que saber de Mariano Toedtli

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Buen tiempo se espera este lunes en la provincia de Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Te Puede Interesar

Dólar: a partir de enero, el sistema de bandas cambiarias se actualizará en base a la inflación
Banco Central

Dólar: a partir de enero, el sistema de bandas cambiarias se actualizará en base a la inflación

Por Sitio Andino Economía
¿Los estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?.
Fin de año

¿Los empleados estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?

Por Sitio Andino Política
La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Por Carla Canizzaro