cambio de mando

El Tomba con DT nuevo: todo lo que tenés que saber de Mariano Toedtli

El DT Mariano Toedtli fue confirmado oficialmente por el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y hoy dirige su primera práctica. Mirá los detalles.

Mariano Toedtli buscará volver a Primera.

Mariano Toedtli fue confirmado como nuevo entrenador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, luego de la asunción de José Mansur como presidente del club. El anuncio fue realizado este domingo a través de las redes oficiales de la institución y marca el inicio de una nueva etapa deportiva.

El inicio del ciclo Mariano Toedtli y la transición en la pretemporada

El plantel de Godoy Cruz había comenzado la pretemporada el pasado 9 de diciembre bajo la conducción interina de David Fernández, quien estuvo a cargo del equipo durante la semana previa a la confirmación del nuevo cuerpo técnico.

Toedtli, de 49 años, es cordobés y llega al club en lo que será su primera experiencia como entrenador principal, luego de una extensa trayectoria como ayudante de campo de Gabriel Heinze en Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, además de su paso por Atlanta United de la MLS.

El cuerpo técnico y el respaldo de la nueva dirigencia del Tomba

El nuevo entrenador estará acompañado por un cuerpo técnico definido, integrado por Mauro Conocciari y Lázaro Toedtli como ayudantes de campo. El preparador físico será Fernando Luciani, mientras que Bruno Ferreyra se desempeñará como analista de video.

La elección de Toedtli fue una de las principales decisiones de la nueva dirigencia, encabezada por José Mansur, quien explicó que la planificación de la pretemporada ya se venía realizando bajo el modelo propuesto por el entrenador, incluso antes de que se confirmara el resultado electoral.

Como futbolista, Toedtli tuvo una destacada carrera que incluyó pasos por Huracán, Marítimo de Portugal, y los clubes españoles Salamanca, Sevilla y Cádiz, experiencia que ahora buscará volcar en su nuevo desafío al frente del Tomba.

La despedida al Turco Asad

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.
Un menor se encuentra grave

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

