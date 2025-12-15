Torneo Regional Federal Amateur: así les fue a los equipos mendocinos

Los equipos de la provincia de Mendoza tuvieron una jornada destacada en el Torneo Regional Federal Amateur , con varias clasificaciones importantes que mantienen a la provincia como protagonista en la Zona Cuyo del certamen.

El gran golpe lo dio Atlético Argentino, que eliminó por penales a Juventud Alianza de San Juan como visitante, mientras que FADEP , Pacífico de General Alvear y Huracán de San Rafael también sellaron su pasaje a la siguiente fase.

En el duelo revancha de los 16avos de final , Atlético Argentino empató 0 a 0 frente a Juventud Alianza en San Juan —mismo resultado que en la ida en San José— y se impuso 3-1 en la definición por penales , con una actuación determinante del arquero Ignacio Acordino , que atajó dos remates.

Para el conjunto mendocino convirtieron Damián Lázaro, Lucas Más y Cristian Lucero , mientras que el elenco sanjuanino falló tres ejecuciones. El Boli regresó a Mendoza celebrando una clasificación histórica en condición de visitante.

En la próxima instancia, Atlético Argentino enfrentará a FADEP, en una serie mendocina que se disputará ida y vuelta: el primer partido será en San José y la revancha en Russell.

FADEP arrasó, Pacífico goleó y Huracán festejó en los penales

Por su parte, FADEP confirmó su gran presente con una contundente goleada 8-0 como visitante ante Eugenio Bustos, cerrando la serie con un global aplastante. La figura fue Gonzalo Klusener, autor de cuatro goles, en un equipo que mostró jerarquía y ambición.

En el Sur provincial, Pacífico de General Alvear no dejó dudas y goleó 6-0 a Ferro, avanzando de ronda tras haber ganado también el partido de ida. En tanto, Huracán de San Rafael se quedó con el clásico ante Pedal tras imponerse 6-5 por penales, luego de un global igualado que se resolvió desde los doce pasos.

Con estos resultados, cuatro equipos mendocinos siguen en carrera, ratificando el peso de la provincia en el Regional Amateur y alimentando la ilusión de seguir avanzando en el camino hacia el ascenso.