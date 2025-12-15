15 de diciembre de 2025
{}
La AFA respondió a la denuncia de Bullrich con los logros de la gestión de Tapia

Tras la denuncia de Patricia Bullrich ante la Conmebol, la AFA salió al cruce con un duro comunicado en el que defendió la gestión de Claudio Tapia y repasó la herencia recibida.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el ente regulador del fútbol argentino aseguró que, cuando asumió Tapia en 2017, se encontraron “con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara”.

Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso “38-38” en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La FIFA tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando y nuestras Selecciones pudieran seguir compitiendo” agregó la AFA.

Además, el ente recalcó que “la imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta nuestros máximos referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado. Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad”.

En paralelo, el comunicado destacó que “desde ese día a la fecha, no solo se recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del estado. Se mantenían deudas de hasta tres meses de sueldos a los Cuerpos Técnicos que precedieron a la actual conducción, todo lo cual fue regularizado. En la actualidad, con una plantilla de 1.300 personas (incluidos Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, Personal auxiliar, Administrativos, Árbitros, Veedores, Inspectores) la AFA afronta mensualmente, en término, una erogación mensual en concepto de sueldos de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Reiteramos, ello sin subsidios del Estado Nacional”.

image
Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

“Nuestro Predio ‘Lionel Andrés Messi’, es de nivel internacional. Allí entrenan 24 Seleccionados, femeninos y masculinos, de todas las disciplinas, once, Futsal y Fútbol Playa. Aproximadamente 1.000 personas transitan el Predio y 400 atletas diariamente se alimentan en los comedores. Con iniciativa, creatividad y esfuerzo propio y de quienes nos acompañan en estos emprendimientos, llevamos la profesionalización a todas las Categorías del fútbol masculino e incluimos a la Primera División “A” del fútbol femenino” añadió.

Por si fuese poco, el comunicado apunta directamente contra los ex presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández y contra el actual Gobierno Nacional: “En la Presidencia del Ing. Mauricio Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino. Este claro accionar no fue casual ni inocente, probablemente defendían intereses particulares”.

Luego, durante el gobierno del Dr. Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente. Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich. Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación” añade.

La AFA concluyó destacando los logros del fútbol argentino tanto en materia de selecciones como a nivel clubes durante esta gestión que inició en 2017.

