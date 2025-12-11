Causa AFA: la Justicia ordenó allanamientos en un country de Pilar

La AFA, nuevamente en la mira judicial.

La medida llega después de los allanamientos efectuados en más de 15 clubes del fútbol argentino, donde la Justicia busca rastrear presuntos vínculos comerciales y movimientos patrimoniales asociados a posibles maniobras de lavado y encubrimiento.

La causa avanza con hermetismo y, por ahora, la fiscalía no brindó precisiones sobre los próximos pasos procesales.