Causa AFA: la Justicia ordenó allanamientos en un country de Pilar

La Justicia ordenó en las últimas horas una serie de allanamientos en un country de Pilar, en el marco de la causa donde se investiga a presuntos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, uno de los operativos se realizó en el barrio Ayres Plaza, sobre una propiedad registrada a nombre de Real Central SRL, firma apuntada dentro de la investigación.
La medida llega después de los allanamientos efectuados en más de 15 clubes del fútbol argentino, donde la Justicia busca rastrear presuntos vínculos comerciales y movimientos patrimoniales asociados a posibles maniobras de lavado y encubrimiento.
La causa avanza con hermetismo y, por ahora, la fiscalía no brindó precisiones sobre los próximos pasos procesales.