Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

La AFA en el centro de la tormenta.

La Policía Federal Argentina ejecuta este martes más de 30 allanamientos vinculados a la causa Sur Finanzas, que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y a diversos clubes del país. Entre los lugares inspeccionados aparecen las sedes de AFA en Viamonte y Ezeiza, además de instituciones como Racing, Independiente y San Lorenzo.

Qué se investiga en la causa Sur Finanzas en relación a la AFA Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los procedimientos se desarrollan en el marco de una investigación judicial que apunta a presuntas irregularidades vinculadas a la empresa Sur Finanzas. La PFA lleva adelante operativos simultáneos en distintas jurisdicciones para obtener documentación y elementos de prueba.

Uno de los primeros clubes en manifestarse fue Excursionistas, que aclaró que el procedimiento en su sede consistió en un requerimiento de documentación. La institución afirmó que su único vínculo con Sur Finanzas fue un acuerdo de sponsoreo, negando cualquier relación societaria, financiera o administrativa con la firma investigada.

AHORA I Allanan a 17 clubes, entre ellos Racing e Independiente, y las dos sedes de la AFA por la causa sur finanzas. Hay 35 operativos en simultáneo. Los operativos alcanzan a diversos puntos del fútbol argentino, entre ellos:

Sede de la AFA en Viamonte

Predio de Ezeiza

Sede de la Superliga

Racing Club

Independiente

San Lorenzo

Argentinos Juniors

Platense

Barracas Central

Deportivo Armenio

Los Andes

Deportivo Morón

Excursionistas La magnitud del operativo refleja la amplitud de la investigación, que podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.