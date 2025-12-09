Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

La Policía Federal Argentina ejecuta este martes más de 30 allanamientos vinculados a la causa Sur Finanzas, que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y a diversos clubes del país. Entre los lugares inspeccionados aparecen las sedes de AFA en Viamonte y Ezeiza, además de instituciones como Racing, Independiente y San Lorenzo.
Qué se investiga en la causa Sur Finanzas en relación a la AFA
Uno de los primeros clubes en manifestarse fue Excursionistas, que aclaró que el procedimiento en su sede consistió en un requerimiento de documentación. La institución afirmó que su único vínculo con Sur Finanzas fue un acuerdo de sponsoreo, negando cualquier relación societaria, financiera o administrativa con la firma investigada.