9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
complicaciones

Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

La PFA realizó más de 30 allanamientos en sedes de la AFA y clubes como Independiente, Racing y San Lorenzo por la causa Sur Finanzas. Seguí leyendo.

La AFA en el centro de la tormenta.

La AFA en el centro de la tormenta.

Por Sitio Andino Deportes

La Policía Federal Argentina ejecuta este martes más de 30 allanamientos vinculados a la causa Sur Finanzas, que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y a diversos clubes del país. Entre los lugares inspeccionados aparecen las sedes de AFA en Viamonte y Ezeiza, además de instituciones como Racing, Independiente y San Lorenzo.

Lee además
El Gobierno Nacional junto a Tapia en mejores momentos.
Presión oficial sin intervención

El Gobierno Nacional descarta intervenir la AFA pero mantiene la disputa con "Chiqui" Tapia
macri critico a tapia tras las sanciones a estudiantes y el titulo de central: chiqui es producto de una decadencia
Sigue la polémica

Macri criticó a Tapia tras las sanciones a Estudiantes y el título de Central: "Chiqui es producto de una decadencia"

Uno de los primeros clubes en manifestarse fue Excursionistas, que aclaró que el procedimiento en su sede consistió en un requerimiento de documentación. La institución afirmó que su único vínculo con Sur Finanzas fue un acuerdo de sponsoreo, negando cualquier relación societaria, financiera o administrativa con la firma investigada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1998365884746756311&partner=&hide_thread=false

Las sedes allanadas: AFA, clubes de Primera y del Ascenso

Los operativos alcanzan a diversos puntos del fútbol argentino, entre ellos:

  • Sede de la AFA en Viamonte

  • Predio de Ezeiza

  • Sede de la Superliga

  • Racing Club

  • Independiente

  • San Lorenzo

  • Argentinos Juniors

  • Platense

  • Barracas Central

  • Deportivo Armenio

  • Los Andes

  • Deportivo Morón

  • Excursionistas

La magnitud del operativo refleja la amplitud de la investigación, que podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.

Temas
Seguí leyendo

Matías Contreras ganó la 16ª Vuelta de Tupungato y se consolida en la Temporada de Ruta 2025/26

El ranking de destrucción de la F1 2025: Bortoleto líder y Alpine, el equipo que más gastó en accidentes

Champions League hoy: partidos, horarios, estadios y TV de la sexta fecha del torneo

Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Boca gastó casi USD 60 millones con Riquelme presidente y sigue sin títulos ¿Dónde se fue la plata?

Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo

Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

Se define esta tarde el Torneo de Fútbol Infantil Malargüe Cup

LO QUE SE LEE AHORA
Las Leoncitas sigue con vida.
van por más

Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Las Más Leídas

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió
Fallecimiento

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del Quini 6 del 7 de diciembre.
¡Qué afortunado!

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo
GOLPE AL BOLSILLO

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo

Te Puede Interesar

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral. Foto: Gentileza
reunión

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral

Por Sitio Andino Política
Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas
ENTREVISTA

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

Por Aconcagua Radio
Consenso para la minería en Mendoza video
Oportunidades de desarrollo y crecimiento

San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza

Por Claudio Altamirano