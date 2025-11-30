30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Presión oficial sin intervención

El Gobierno Nacional descarta intervenir la AFA pero mantiene la disputa con "Chiqui" Tapia

En el Gobierno Nacional intensifican críticas mientras la Casa Rosada estudia alternativas administrativas ante la imposibilidad de intervenir la asociación.

El Gobierno Nacional junto a Tapia en mejores momentos.

El Gobierno Nacional junto a Tapia en mejores momentos.

Desde Casa Rosada saben que intervenir una asociación civil es una tarea por demás difícil, más teniendo en cuenta que la mayoría de los socios —es decir, los presidentes de los clubes— están alineados con Tapia.

Lee además
Luz y gas: el Gobierno nacional elimina la segmentación y aplicará un nuevo sistema de subsidios en 2026
BOLETÍN OFICIAL

Luz y gas: el Gobierno nacional elimina la segmentación y aplicará un nuevo sistema de subsidios en 2026
De qué se trata el banco de olores, la base de datos forense que creará el Gobierno nacional.
Canes adiestrados

De qué se trata el "banco de olores" creado por el Gobierno nacional como base de datos forense

Es por eso que el oficialismo todavía está tratando de encontrar el flanco para avanzar en contra de la casa madre del fútbol argentino.

Desde el Gobierno Nacional sostienen que "Chiqui" Tapia tiene mala imagen en la sociedad

En Olivos tienen claro que Tapia tiene mala imagen en gran parte de la sociedad desde hace tiempo. También saben que tiene un fuerte vínculo con el peronismo y por eso decidieron posicionarse en la vereda de enfrente.

image

Lo hizo el propio Javier Milei, quien aprovechó la disputa entre “Chiqui” Tapia y Estudiantes por el trofeo otorgado a Rosario Central —y el posterior desplante del club presidido por Juan Sebastián Verón — para demostrar su postura.

Es tal la posición del Gobierno que Milei publicó tres fotos distintas con camisetas de Estudiantes. Una de ellas en la reunión más importante que tuvo en toda la semana, con el Canciller de Israel, Gideon Saar.

Pero Javier Milei no es el único que se alzó públicamente en contra de la gestión de Tapia. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que una vez que asuma como senadora estudiará la situación de la casa madre del fútbol argentino.

Bullrich adelantó que “hay irregularidades en la AFA” y dijo que las investigará desde la Cámara Alta. También se esperan gestos por parte del Banco Central y de la Dirección General Impositiva (DGI).

El Gobierno sabe que intervenir la AFA sería una jugada muy arriesgada que puede terminar jugándole en contra, por eso es que la estrategia va por otro camino.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto: qué propusieron las CTA y los empresarios

Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete con la impronta de Manuel Adorni

Así creció el índice de confianza en el Gobierno de Javier Milei tras el triunfo electoral

Presupuesto y reforma laboral: Karina Milei reunió al Gabinete y Diego Santilli busca aliados

El Gobierno nacional habilitó una nueva aerolínea con vuelos a Madrid: cuánto costarán los pasajes

José Alperovich fue sometido a cirugía por una complicación gastrointestinal

Interna federal: dos bloques de gobernadores se disputan ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería.
Iniciativas mineras

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería

Las Más Leídas

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Una mujer de 39 años murió en un vuelco en Luján de Cuyo.
Ocurrió en Ruta 7

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

Se prevén algunas tormentas este domingo en Mendoza. No se descarta granizo.
El clima

Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Te Puede Interesar

El cambio climatico tiene razones pero tambien responsablidades ¿cuánto contamina Argentina?
Calentamiento Global

Cambio climático: el verdadero rol de Argentina en las emisiones globales

Por Marcelo López Álvarez
Los proyecto más destacados de los cinco diputados nacionales por Mendoza que dejan su banca.
balance

Los diputados por Mendoza en el Congreso Nacional: los proyectos más destacados de los que dejan su banca

Por Cecilia Zabala
La Policía de Mendoza frustra robos y aprehende a los autores en distintos puntos de la provincia
Seguridad activa

La Policía de Mendoza frustra robos y aprehende a los autores en distintos puntos de la provincia

Por Sitio Andino Policiales