30 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Iniciativas mineras

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería

Tras la media sanción de Diputados, sin respaldo opositor, el oficialismo le puso fecha al tratamiento en el Senado de PSJ Cobre Mendocino.

Sitio Andino
 Por Florencia Martinez del Rio

El oficialismo apunta a darle sanción final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino y al resto de los proyectos vinculados a la minería dentro de dos semanas. En el camino, aunque cuenta con los votos propios, espera torcer el brazo del peronismo, que en Diputados votó en contra por "meras especulaciones electorales", según el gobernador Alfredo Cornejo.

El 9 de diciembre podría ser clave para el Gobierno de Mendoza y la provincia, que hace años debate cómo ampliar la matriz productiva y el rol de los desarrollos mineros en ese proceso. Tras ser aprobados por la Cámara baja, las iniciativas del Ejecutivo deberán pasar por el Senado para que los proyectos de exploración puedan comenzar. Ese día se esperan movilizaciones hacia la Legislatura.

Ya tiene media sanción

Minería

Los senadores tratarán la DIA de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, sumado a las leyes de creación del Régimen de Regalías y del Fondo Compensador Ambiental.

El debate

PSJ Cobre Mendocino viene de ser sancionado con 32 votos afirmativos y 13 negativos, estos por parte del Partido Justicialista (PJ), luego de extenso debate y manifestaciones frente a la Legislatura. En Diputados tampoco tuvo el apoyo de José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y los sancarlinos Rolando Scanio y Jorge Difonso.

En el Senado, el oficialismo tiene los votos necesarios para darle luz verde a los cuatro proyectos, pero así como intento en la Cámara baja y no lo logró, buscará que las normas salgan con el mayor consenso posible. El voto en contra confirmado será el de Dugar Chappel (Partido Verde). El peronismo, en tanto, podría tomar la misma postura si Cambia Mendoza no introduce modificaciones.

26 de noviembre, camara de diputados, proyecto minero san jorge, mineria, ley
Sesión en la Cámara de Diputados.

Sesión en la Cámara de Diputados.

Para el Gobernador los votos negativos del PJ se debieron a "meras especulaciones electorales por la cercanía de los comicios en los seis departamentos que desdoblaron", en referencia a las elecciones municipales de Maipú, Luján, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz en febrero de 2026.

Aunque referentes peronistas desmienten esta conjetura del radicalismo y asegurán que la postura sólo se basó en la necesidad de pedirle más exigencias a la empresa que desarollará PSJ Cobre Mendocino. Además, el diputado Germán Gómez, presidente del bloque, señaló que el debate merece más tiempo en la Legislatura de Mendoza.

PSJ Cobre Mendocino

El Proyecto San Jorge Cobre Mendocino está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Se trata de la primera iniciativa de cobre a mediana escala de la provincia y uno de los desarrollos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a producir insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

La DIA recomienda una serie de instrucciones que apuntan al control. Desde la Subsecretaria de Ambiente explicaron que se trata del desarrollo de "indicadores que son de procesos evolutivos y de control permanente" para que, en caso de incumplimiento de cualquier requisito específico, "se pierde la aprobación de dicho proceso y de cualquier proyecto que se pueda hacer en adelante".

También establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. A su vez, la empresa debe implementar Programas de Integridad y Compromiso, haciéndolo extensible a toda su cadena de contratación. Como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.

PSJ Cobre mendocino policia ambiental minera

Malargüe Distrito Minero Occidental II

El Senado también tratará la segunda etapa de MDMO incorpora 27 nuevos proyectos de exploración, definidos tras una audiencia pública y el análisis técnico de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) incluyen planes de manejo específicos en zonas altas y prevé un seguimiento ambiental estricto.

Las 27 DIA corresponden a los proyectos individualizados como: Cuprum, EI Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (A° de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Regalías y Fondo Compensador

En la misma sesión se debatirá una norma provincial para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales, basándose en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras. La iniciativa fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva. Dicha distribución será de un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley.

A su vez, con el Fondo Compensador pretenden enfrentar posibles daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente e incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.

Los recursos podrán destinarse a la restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; a acciones de compensación para recomponer áreas afectadas por actividades industriales; también a la atención de emergencias ambientales; y a la ejecución de obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.

Por Florencia Martinez del Rio
