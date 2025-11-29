29 de noviembre de 2025
Mauricio Macri criticó a Claudio Tapia tras las sanciones a Estudiantes y el título de Central: "Chiqui es producto de una decadencia"

El expresidente cargó contra el titular de la AFA por el título otorgado a Rosario Central y las sanciones a Estudiantes. Dijo que el fútbol argentino vive “en la oscuridad”.

Macri - Tapia

Según Macri, las últimas decisiones de la Casa Madre —desde las sanciones hasta el modo en que se definió el campeonato— son parte de un proceso de deterioro institucional que, asegura, “vamos a seguir pagando”.

Cuestionamientos de Macri por el título de Rosario Central y las sanciones a Estudiantes

El expresidente se sumó al repudio generalizado que generaron tanto el polémico campeonato adjudicado a Rosario Central por tabla general como las fuertes sanciones aplicadas por el “pasillogate” en Estudiantes de La Plata.

Macri consideró que estas medidas exponen una conducción que va “a contramano del mundo”, y que terminó trasladando el malestar incluso fuera del ámbito futbolístico: mencionó que en un recital de Wos el público también se acordó de Tapia, quien además representa a Conmebol ante la FIFA.

Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos”, remarcó el líder del PRO, insistiendo en que las consecuencias impactarán en la competencia local en el corto y mediano plazo.

Mauricio Macri se refirió al escándalo de la AFA y apuntó contra "Chiqui" Tapia.

La mirada de Mauricio Macri sobre el presente del fútbol argentino

Macri sostuvo que “algo tan apasionante y lindo como es el fútbol hoy está sumergido en la oscuridad”, frase que ya había repetido en distintas entrevistas y que volvió a utilizar para sintetizar su diagnóstico.

La disputa con Tapia no es nueva. El propio expresidente ya había cuestionado el rumbo de la AFA tras el triunfo de Javier Milei en 2023. En aquel entonces, apuntó contra “decisiones populistas aberrantes”, como la suspensión de descensos y el incremento de equipos en Primera División, medidas que —a su entender— anulan la competencia, la meritocracia y el fair play.

El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable”, fue otra de sus definiciones al repasar el estado actual del deporte más popular del país.

