La AFA, a fondo: la durísima sanción a Verón y los jugadores de Estudiantes por el "espaldazo" a Central

El Tribunal de Disciplina de AFA oficializó la dura sanción que le aplicó a Estudiantes y su presidente Juan Sebastián Verón luego de que el plantel profesional le diera la espalda a los jugadores de Rosario Central en el "pasillo del campeón", en la previa al duelo de octavos de final del Torneo Clausura en el estadio "Gigante de Arroyito" el pasado domingo 23 de noviembre.

Según la resolución, Verón recibió seis meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.

Además, los futbolistas que participaron del gesto fueron sancionados con dos fechas de suspensión , también por infracción al mismo artículo. Entre los individualizados figuran Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pírez, Arzamendia, Cetré, Piovi, Medina y Amondarain .

El Tribunal dispuso que esas suspensiones se cumplirán en el próximo torneo oficial que dispute el equipo , sobre partidos efectivamente jugados, para no alterar la competencia en curso. En ese sentido, cabe destacar que el Pincha debe disputar el duelo de cuartos de final ante Central Córdoba el próximo sábado 29, por lo que podrá disponer de todos los jugadores .

Finalmente, el órgano disciplinario definió una pena adicional: el capitán Santiago Núñez no podrá ejercer la capitanía por tres meses, al considerar su rol de liderazgo dentro del plantel.

La imagen que recorrió el mundo: el pasillo de espaldas de Estudiantes a Central.

Cómo nació el conflicto: el título de Liga que detonó la polémica

El episodio se originó una semana atrás, cuando AFA y la Liga Profesional resolvieron designar a Rosario Central como campeón de Liga por haber sido el equipo que más puntos acumuló en el año.

La entrega del trofeo en Puerto Madero, con Ángel Di María, Ariel Holan, Gonzalo Belloso y Jorge Broun, generó controversia entre hinchas y dirigentes, ya que el reconocimiento no había sido estipulado antes del inicio de la temporada.

Aunque la entidad madre afirmó que la decisión se aprobó por “unanimidad”, Estudiantes negó haber votado, pese a la presencia de su vice, Pascual Caiella. “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, publicó el Pincha en redes sociales.

El “pasillo del campeón” y la decisión que recorrió el mundo

Horas después, ambos equipos se cruzaron en los octavos del Clausura. La Liga ordenó la realización del pasillo de homenaje, tal como hace en sus competencias.

Sin embargo, en el Gigante de Arroyito, los futbolistas de Estudiantes se dieron vuelta y le dieron la espalda a los jugadores de Central, en un gesto de protesta que —según indicó el club en su descargo— surgió por sugerencia de Verón y fue acompañado por el plantel de Eduardo Domínguez.

La imagen se viralizó globalmente y generó reacciones contrapuestas. Oscar Ruggeri criticó la actitud, mientras que el presidente Javier Milei respaldó al Pincha con un mensaje en redes: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”.

Chiqui Tapia rompió el silencio y apuntó contra Verón

Con el expediente ya en marcha, Claudio Tapia habló durante los premios Alumni y dejó una frase que pareció dirigida a la Bruja: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido… Este es el fútbol argentino”.

El comentario aludía a que Estudiantes avanzó a octavos gracias a una combinación de resultados, entre ellos el 1-1 entre Barracas y Huracán marcado por polémicos penales.

Las opciones de Estudiantes para evitar la sanción

Con el fallo ya notificado, el club deberá decidir si apelará la sanción, especialmente la suspensión de Verón por seis meses.

Las dos fechas para los futbolistas —a ejecutarse en el próximo torneo— también podrían impactar en el arranque de la próxima temporada, dependiendo de quiénes continúen en el plantel.