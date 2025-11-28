Los senadores nacionales electos juraron ante la presencia de Karina Milei y Manuel Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel le tomó juramento a los nuevos legisladores en el Senado de la Nación Argentina.

Los nuevos miembros del Senado de la Nación Argentina juraron este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre. La ceremonia fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y en el recinto estuvieron Karina Milei y Manuel Adorni para festejar el ingreso de Patricia Bullrich a la Cámara alta.

Los senadores nacionales electos para el período 2025-2031 tuvieron su jura esta mañana en la sesión preparatoria . Se trata de 23 de los 24 legisladores que resultaron electos en los comicios de octubre.

En uno de los palcos del recinto estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quienes aplaudieron de pie a Patricia Bullrich , quien dejó el Ministerio de Seguridad para ser legisladora. También fue el ministro del Interior, Diego Santilli , y algunos gobernadores.

Por la Ciudad de Buenos Aires asumío Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde, ambos de La Libertad Avanza, y Mariano Recalde, de Fuerza Patria.

A su vez, Entre Ríos estará representada por Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, de La Libertad Avanza, y por Adán Bahl, de Fuerza Entre Ríos. Por Santiago del Estero jurarán Gerardo Zamora y Esther del Carmen Moreno, del Frente Cívico por Santiago, y José Emilio Neder, de Fuerza Patria. Salta sumará a Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza, y a Flavia Royón, de Primero Los Salteños.

Así juró Jorge Capitanich

Por Chaco juró Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, también de La Libertad Avanza, junto a Jorge “Coqui” Capitanich por Fuerza Patria. Neuquén tendrá como nuevos senadores a Nadia Márquez y Pablo Cervi, de La Libertad Avanza, y a Julieta Corroza por La Neuquinidad. Por Río Negro asumirán Martín Soria y Ana Marks, de Fuerza Patria, y Lorena Villaverde por La Libertad Avanza.

Finalmente, por Tierra del Fuego prestó juramento Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, de La Libertad Avanza, y Cándida Cristina López, de Fuerza Patria.

Interna en el Gobierno nacional

Karina Milei y Adorni asistieron pese al rechazo de Villarruel, quien -aseguran desde el Ejecutivo- en la previa opuso resistencia a la presencia de los miembros del Ejecutivo en la ceremonia. Los funcionarios quisieron evitar una situación de exposición, pero la hasta entonces titular de la cartera de Seguridad insistió en la necesidad de que estuviesen presentes. De esta forma, en una demostración de poder, la menor de los Milei y su ladero llegaron al Congreso antes de las 11, sin invitación formal, y se dejaron ver en uno para la ceremonia de recambio legislativo.

La relación entre la Casa Rosada y Villarruel es tensa desde hace meses. Sin diálogo, la titular del Senado funciona como una especie de burbuja ajena a lo que acontece en la administración libertaria. En más de una oportunidad, el presidente Javier Milei hizo alusión a su figura como “traidora”, luego de negarle el saludo durante el Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Cuándo juran los diputados nacionales electos

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina fijó la Sesión Preparatoria en la que los legisladores electos prestarán juramento para el próximo 3 de diciembre, paso previo a asumir las bancas. Se definirán las nuevas autoridades del cuerpo y el mendocino Luis Petri tiene chances de ocupar una de las vicepresidencias oficialistas.

En las pasadas elecciones 2025, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo un triunfo contundente y logró quedarse con cuatro de las cinco bancas en juego, dejando en manos del justicialismo el único escaño restante, reconfigurando la representación mendocina en el Congreso. Los ganadores de las legislativas en la provincia de Mendoza fueron:

Luis Petri (LLA+CM).

(LLA+CM). Pamela Verasay (LLA+CM).

(LLA+CM). Álvaro Martínez (LLA+CM).

(LLA+CM). Julieta Metral Asensio (LLA+CM).

(LLA+CM). Emir Félix (PJ).

En sus bancas, continuará Lourdes Arrieta (Coherencia, ex LLA), Mercedes Llano (PD, bloque LLA), Facundo Correa Llano (LLA), Martín Aveiro (PJ) y Lisandro Nieri (UCR).

