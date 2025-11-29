29 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Cena AEM 2025

Alfredo Cornejo: "Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo"

El Gobernador remarcó el orden fiscal, la baja de impuestos y la inversión pública como bases para impulsar la competitividad y la actividad privada.

El mandatario participó de la cena AEM 2025.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

La Cena de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) 2025 volvió a reunir a ejecutivos, autoridades y referentes del sector productivo en el Hotel Hilton, en la vigésima edición de la Premiación Empresarial. El encuentro contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado, además de dirigentes de cámaras y empresas locales.

En su exposición, el primer mandatario centró su mensaje en la importancia de sostener un marco estable que incentive la inversión privada y mejore la competitividad provincial. Cornejo sostuvo que, tras una década de ordenamiento, la provincia “recuperó capacidades básicas del Estado”, profesionalizó su administración y volvió a disponer de capacidad de inversión.

“Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo: cultura empresaria, capital humano, oportunidades, reglas claras, paz social y un Estado ordenado y austero”, afirmó.

Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Jorge Mosso, premios anuales de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza AEM 28-11-25
Alfredo Cornejo y Hebe Casado participaron de la entrega de premios anuales de la AEM.

Alfredo Cornejo destacó la política tributaria e inversión pública de Mendoza

El Gobernador destacó que la reducción progresiva de impuestos permitió aliviar la carga sobre el sector productivo. Recordó que la baja de la alícuota promedio de Ingresos Brutos generó un alivio acumulado de mil millones de dólares para las empresas locales y que el impuesto de sellos continuará reduciéndose hasta llevar su alícuota general a cero en 2030.

“Mendoza —indicó— debe tener un Estado inteligente, capaz de estimular la iniciativa privada sin obstaculizarla y ordenar los intereses sectoriales en función del bien común”.

Cornejo también subrayó que la inversión pública alcanzará en 2026 su nivel más alto en dos décadas, con obras viales, energéticas, de infraestructura hídrica y proyectos para acompañar la diversificación económica. Mencionó avances en minería moderna, turismo, economía del conocimiento, agroindustria, energías renovables e hidrocarburos, además del trabajo coordinado con la Mesa de la Producción y el Empleo.

“La inversión es trabajo, crecimiento y futuro para las nuevas generaciones”, agregó.

Alfredo Cornejo, premios anuales de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza AEM 28-11-25 (02)

El rol de AEM y el mensaje de Jorge Mosso

Antes del discurso del Gobernador, el presidente de AEM, Jorge Mosso, abrió la ceremonia destacando la consolidación institucional de los premios, su sistema de postulación abierta y la auditoría permanente de PwC que asegura la transparencia del proceso. También repasó la agenda anual de la entidad: conferencias, encuentros de vinculación, programas de mentoring, talleres de formación y la apertura de la sede en San Rafael, pensada para integrar a toda la provincia.

Tras las palabras del Gobernador, continuó la entrega de distinciones a los reconocidos del año, seleccionados mediante un proceso participativo que involucra a cámaras, asociaciones y referentes del sector.

La edición 2025 volvió a mostrar la solidez del entramado empresario mendocino y la relevancia del trabajo conjunto entre un sector privado dinámico y un Estado ordenado, previsible y orientado al desarrollo.

Jorge Mosso, presidente Asociación de Ejecutivos de Mendoza, premios anuales de la AEM 28-11-25
Jorge Mosso, presidente de la Asociaci&oacute;n de Ejecutivos de Mendoza (AEM)

Fuente: Prensa Gobernación de Mendoza

