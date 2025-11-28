El Gobierno de Mendoza transfirió una millonaria suma a AYSAM: qué obras realizarán.

El Gobierno de Mendoza transfirió $3.000 millones a AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza, de acuerdo con el decreto 2328 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Esta partida es parte de los fondos destinados al plan de obra 2025, solicitados por Humberto Mingorance, presidente de la empresa.
La norma indica que la inyección de recursos corresponde a aporte de capital por un total de $15.000 millones, conforme lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley N° 9601, para ejecutar diversas obras.
El decreto dispone un desembolso por parte del Ejecutivo de $3.000 millones, con cargo al presupuesto vigente, a la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAM- S.A.P.E.M.).
El texto señala que este aporte "se hará efectivo en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible y podrá incrementarse durante el ejercicio sujeto a la obtención de mayor recaudación o cualquier otro ingreso de fondos proveniente de financiamientos autorizados".
Obras incluidas en el plan 2025 de Aysam
Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira/San Martín
Aducción Planta Potrerillos
Refuncionalización Cámara La Puntilla
Renovación Colector Cloacal Calle San Juan Morón
Reacondicionamiento estación elevadora docente General Alvear
Provisión e instalación de Micro-Medidores 1° etapa
Renovación y adecuación Integral de Redes Colectoras Cloacales de Godoy Cruz. Colector Centro-Trasvase de Cuenca
Renovación Primera Colectora Máxima Etapa 5 Las Heras