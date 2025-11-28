El Gobierno de Mendoza transfirió una millonaria suma a AYSAM: qué obras realizarán. Foto: Cristian Lozano

La norma indica que la inyección de recursos corresponde a aporte de capital por un total de $15.000 millones, conforme lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley N° 9601, para ejecutar diversas obras.

El decreto dispone un desembolso por parte del Ejecutivo de $3.000 millones, con cargo al presupuesto vigente, a la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAM- S.A.P.E.M.).

El texto señala que este aporte "se hará efectivo en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible y podrá incrementarse durante el ejercicio sujeto a la obtención de mayor recaudación o cualquier otro ingreso de fondos proveniente de financiamientos autorizados".

corte de agua gran mendoza.jpg Obras incluidas en el plan 2025 de Aysam Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira/San Martín

Aducción Planta Potrerillos

Refuncionalización Cámara La Puntilla

Renovación Colector Cloacal Calle San Juan Morón

Reacondicionamiento estación elevadora docente General Alvear

Provisión e instalación de Micro-Medidores 1° etapa

Renovación y adecuación Integral de Redes Colectoras Cloacales de Godoy Cruz. Colector Centro-Trasvase de Cuenca

Renovación Primera Colectora Máxima Etapa 5 Las Heras

Reparación Sistema de tratamiento anexo E P Luján

Ampliación Establecimiento Depurador San Carlos

Perforación de Agua Potable Ciudad de Tunuyán

Colector Cloacal Colonia Segovia El Paramillo

Renovación Colector Cloacal Suroeste Tramo Elpidio González-Estrada

Ampliación Establecimiento Depurador Cuadro Nacional (3° Etapa) El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y Víctor Fayad, a cargo de la cartera de Hacienda. pedido_298446_26112025