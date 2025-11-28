28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza transfirió una millonaria suma a AYSAM: qué obras realizarán

El Gobierno de Mendoza envió fondos a Agua y Saneamiento Mendoza que serán destinados al plan de obra 2025. Los detalles.

El Gobierno de Mendoza transfirió una millonaria suma a AYSAM: qué obras realizarán.

El Gobierno de Mendoza transfirió una millonaria suma a AYSAM: qué obras realizarán.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza transfirió $3.000 millones a AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza, de acuerdo con el decreto 2328 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Esta partida es parte de los fondos destinados al plan de obra 2025, solicitados por Humberto Mingorance, presidente de la empresa.

La norma indica que la inyección de recursos corresponde a aporte de capital por un total de $15.000 millones, conforme lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley N° 9601, para ejecutar diversas obras.

Lee además
Convocatoria a audiencia pública: Proyecto minero Potasio Cancambria.
Edicto

Convocatoria a audiencia pública: "Proyecto minero Potasio Cancambria"
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

El decreto dispone un desembolso por parte del Ejecutivo de $3.000 millones, con cargo al presupuesto vigente, a la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAM- S.A.P.E.M.).

El texto señala que este aporte "se hará efectivo en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible y podrá incrementarse durante el ejercicio sujeto a la obtención de mayor recaudación o cualquier otro ingreso de fondos proveniente de financiamientos autorizados".

corte de agua gran mendoza.jpg

Obras incluidas en el plan 2025 de Aysam

  • Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira/San Martín
  • Aducción Planta Potrerillos
  • Refuncionalización Cámara La Puntilla
  • Renovación Colector Cloacal Calle San Juan Morón
  • Reacondicionamiento estación elevadora docente General Alvear
  • Provisión e instalación de Micro-Medidores 1° etapa
  • Renovación y adecuación Integral de Redes Colectoras Cloacales de Godoy Cruz. Colector Centro-Trasvase de Cuenca
  • Renovación Primera Colectora Máxima Etapa 5 Las Heras
  • Reparación Sistema de tratamiento anexo E P Luján
  • Ampliación Establecimiento Depurador San Carlos
  • Perforación de Agua Potable Ciudad de Tunuyán
  • Colector Cloacal Colonia Segovia El Paramillo
  • Renovación Colector Cloacal Suroeste Tramo Elpidio González-Estrada
  • Ampliación Establecimiento Depurador Cuadro Nacional (3° Etapa)

El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y Víctor Fayad, a cargo de la cartera de Hacienda.

pedido_298446_26112025

Temas
Seguí leyendo

Tras la aprobación del Presupuesto, el Gobierno de Mendoza apunta a la minería con cuatro proyectos clave

El Gobierno de Mendoza desplegó una agenda estratégica en Paraguay para fortalecer la promoción turística

San Rafael: amplio operativo territorial con atención médica, trámites y servicios para los vecinos

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones

El Gobierno de Mendoza remodelará la Rotonda de la Calesita del Parque San Martín: cómo será la obra

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 23 senadores electos en octubre
Cambios

Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 23 senadores electos en octubre

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla en Mendoza
Pronóstico

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

El ladrón captado por la cámara de seguridad durante el robo. 
en pleno centro de la ciudad

Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

Te Puede Interesar

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días.
Educación

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días de cursado

Por Natalia Mantineo
Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Por Pablo Segura
Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.
poder judicial

Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza

Por Cecilia Zabala