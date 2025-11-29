29 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Tensión internacional

Donald Trump endurece la presión sobre Nicolás Maduro: ultimátum en una llamada y amenaza de nuevas acciones militares

El mandatario norteamericano subió la tensión con Venezuela tras exigirle a Maduro que abandone el poder y advertir que el espacio aéreo del país “está cerrado en su totalidad”.

Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Por Sitio Andino Mundo

Las últimas horas dejaron dos señales contundentes de la Casa Blanca hacia el régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, trascendió una llamada telefónica en la que Donald Trump le exigió al mandatario venezolano que abandone Caracas y advirtió que Estados Unidos está dispuesto a profundizar las acciones militares.

A eso se sumó, este sábado, un mensaje público en Truth Social y X, donde el presidente estadounidense aseguró que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en una advertencia que elevó la tensión internacional.

Lee además
Ultimátum de Donald Trump a Ucrania para que acepte su plan: tiene tiempo hasta el jueves
negociación

Ultimátum de Trump a Ucrania para que acepte su plan: tiene tiempo hasta el jueves
Entre la detención de Jair Bolsonaro y el futuro del Mercosur: claves de un fin de año inestable
Brasil

Entre la detención de Jair Bolsonaro y el futuro del Mercosur: claves de un fin de año inestable
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realDonaldTrump/status/1994760100376891748&partner=&hide_thread=false

La llamada privada y el ultimátum de Donald Trump a Nicolás Maduro

Según retratan medios especializados, el contacto entre ambos mandatarios ocurrió durante el fin de semana pasado, pero se conoció en las últimas horas. En esa conversación, Trump le transmitió a Maduro que debe dejar el poder y, de manera explícita, anticipó que habrá “más acciones” si Venezuela no modifica su rumbo.

Fuentes consultadas por los medios estadounidenses señalaron que, aunque Maduro intentó exhibir la charla como un gesto de “diálogo”, el tono fue tenso y marcado por la presión. El propio entorno del gobierno norteamericano filtró que la prioridad es acelerar una salida política que garantice el “fin del régimen”.

Donald Trump
Donald Trump llam&oacute; a Nicol&aacute;s Maduro y dej&oacute; una dura advertencia.

Donald Trump llamó a Nicolás Maduro y dejó una dura advertencia.

La advertencia pública sobre el espacio aéreo venezolano

La segunda señal llegó por la vía pública. En un mensaje publicado en redes sociales, Trump afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, una frase que fue leída como un aviso militar directo hacia cualquier aeronave que intente operar en la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!", fue el curioso mensaje enviado por el norteamericano.

Aunque no hubo precisiones oficiales sobre eventuales operaciones, la advertencia encendió alarmas diplomáticas y alimentó los temores de un nuevo capítulo de escalada entre Washington y Caracas. Analistas internacionales remarcan que la combinación de ultimátum privado y mensaje público marca un giro más agresivo en la estrategia de la Casa Blanca.

Temas
Seguí leyendo

Bolsonaro quedó nuevamente detenido tras un intento de quitarse la tobillera electrónica

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz acusado de pederastia

Las Más Leídas

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Distinción especial para la provincia de Mendoza por obras viales.
Infraestructura estratégica

Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.
Condiciones desfavorables

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar
En Ciudad

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Te Puede Interesar

Las provincias y entidades vitivinicolas reclaman a Luis Caputo cambios en la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura
Desregulación vitivinícola

INV: provincias y entidades vitivinícolas reclaman a Luis Caputo parar la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Por Sitio Andino Policiales
Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
Tensión internacional

Trump endurece la presión sobre Maduro: ultimátum en una llamada y amenaza de nuevas acciones militares

Por Sitio Andino Mundo