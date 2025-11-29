Donald Trump endurece la presión sobre Nicolás Maduro: ultimátum en una llamada y amenaza de nuevas acciones militares

Las últimas horas dejaron dos señales contundentes de la Casa Blanca hacia el régimen de Nicolás Maduro . Por un lado, trascendió una llamada telefónica en la que Donald Trump le exigió al mandatario venezolano que abandone Caracas y advirtió que Estados Unidos está dispuesto a profundizar las acciones militares .

A eso se sumó, este sábado, un mensaje público en Truth Social y X , donde el presidente estadounidense aseguró que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad” , en una advertencia que elevó la tensión internacional.

Según retratan medios especializados, el contacto entre ambos mandatarios ocurrió durante el fin de semana pasado, pero se conoció en las últimas horas. En esa conversación, Trump le transmitió a Maduro que debe dejar el poder y, de manera explícita, anticipó que habrá “más acciones” si Venezuela no modifica su rumbo .

Fuentes consultadas por los medios estadounidenses señalaron que, aunque Maduro intentó exhibir la charla como un gesto de “diálogo”, el tono fue tenso y marcado por la presión . El propio entorno del gobierno norteamericano filtró que la prioridad es acelerar una salida política que garantice el “fin del régimen” .

La advertencia pública sobre el espacio aéreo venezolano

La segunda señal llegó por la vía pública. En un mensaje publicado en redes sociales, Trump afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, una frase que fue leída como un aviso militar directo hacia cualquier aeronave que intente operar en la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!", fue el curioso mensaje enviado por el norteamericano.

Aunque no hubo precisiones oficiales sobre eventuales operaciones, la advertencia encendió alarmas diplomáticas y alimentó los temores de un nuevo capítulo de escalada entre Washington y Caracas. Analistas internacionales remarcan que la combinación de ultimátum privado y mensaje público marca un giro más agresivo en la estrategia de la Casa Blanca.