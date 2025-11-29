Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

El consumo de productos fabricados y comercializados en el país atraviesa una situación crítica que no parece revertirse en el corto plazo. La ropa es uno de los rubros más afectados por la situación económica de los argentinos que, empujados por ingresos que no alcanzan, se vuelcan cada vez más al comercio electrónico para la compra de indumentaria.

No obstante, en las tiendas del centro de Mendoza todavía se observa movimiento: gente que recorre, mira vidrieras y elige opciones posibles dentro de su presupuesto. Muchas de estas tiendas también ofrecen promociones y descuentos para atraer clientes, y lo mismo sucede en los comercios ubicados en los centros comerciales . Aunque con menos intensidad, también reciben sus visitas.

En este escenario se destaca la reciente llegada de Indian , una marca uruguaya que llegó al país con una propuesta amplia, precios competitivos y un local en la provincia de Mendoza , precisamente en Palmares Mall . Con variedad de estilos, talles y prendas para distintas ocasiones, la marca se instala como una alternativa que compite con tiendas históricas de la provincia.

De acuerdo con el relevamiento realizado por Sitio Andino , los precios en las tiendas de Palmares Mall —que suelen ofrecer diseños exclusivos y colecciones de temporada— parten aproximadamente desde los $90.000 y pueden superar los $400.000 .

Por ejemplo:

Las camisas oscilan entre $220.000 y $250.000 .

oscilan entre . Las remeras muestran un rango más amplio, desde $90.000 hasta $250.000 .

muestran un rango más amplio, desde . Los pantalones superan los $200.000.

Dentro de estas tiendas, una de las propuestas más accesibles es 47 Street, una marca de indumentaria adolescente con larga trayectoria en el país. Allí, las remeras se ubican entre $30.000 y $60.000, mientras que los pantalones y shorts de jean rondan entre $90.000 y $100.000.

Pero la verdadera novedad del centro comercial es la llegada de Indian, cuyos precios llaman la atención por ser marcadamente más bajos en comparación con otros locales del mismo complejo.

Indian en Mendoza: precios, variedad y qué ofrece la marca

Indian desembarcó con una amplia variedad de diseños, modelos y talles, pero lo que más destaca —especialmente para quienes buscan buena calidad sin pagar valores desorbitantes— es el precio.

Según lo observado por este medio, estos son algunos valores:

Vestidos: desde $25.900 hasta $49.900

desde hasta Camisas: entre $23.920 y $45.900

entre y Shorts de jean: de $29.900 a $49.900

de a Tops: $25.900

Chaleco de vestir: $55.900

Pantalón de vestir: $55.900

Remeras básicas: entre $12.900 y $17.900

Con estos valores, la marca se posiciona como una de las opciones más accesibles del centro comercial.

Vidrieras comercios del centro, venta de ropa, precios, temporada otoño 2025 Las tiendas del centro de Mendoza tienen ofertas que los vuelve competitivo frente a la llegada de la marca uruguaya Foto: Cristian Lozano

Qué precios tiene la ropa en el centro de Mendoza: comparativa con Balbi, Castellanas y Le Utthe

Indian llega para competir con casas de larga trayectoria en Mendoza como Balbi, Castellanas o Le Utthe, todas reconocidas por su variedad y por ofrecer alternativas para distintos perfiles y edades.

En Le Utthe, los valores también resultan competitivos:

Remeras jersey: $7.000

Remeras básicas: entre $10.000 y $17.000

entre Faldas y vestidos: entre $40.000 y $45.000

entre Jeans: $29.900

Shorts de jean: desde $20.000

desde Camisas: desde $30.000

desde Chalecos de jean: $25.000

En Balbi, los precios de prendas similares parten desde $15.000 y pueden llegar a $45.000.

Musculosas: $15.000

Pantalón tejido: $23.500

Falda de jean: $21.900

Bermudas: entre $25.000 y $40.000

entre Chaleco sastrero: $44.800

Por último, en Castellanas, algunos de sus precios son:

Faldas: entre $25.000 y $30.000

entre Jeans y bermudas: entre $36.000 y $40.000

entre Remeras: desde $30.000

desde Chalecos: $40.000

Palazos: $25.000

Entonces… ¿dónde conviene comprar ropa hoy en Mendoza?

La respuesta depende, en gran medida, de qué busca cada persona. Las tiendas exclusivas de Palmares son, sin dudas, las más difíciles de afrontar para el bolsillo promedio, mientras que las casas del centro presentan valores más accesibles y una variedad que se adapta a distintos presupuestos.

Indian, en ese sentido, se convierte en un jugador interesante: ofrece precios competitivos, buena calidad, variedad de modelos y talles, y una opción alternativa al comercio electrónico para quienes prefieren ver la prenda antes de comprar.

En definitiva, de cara a las fiestas y con la necesidad de renovar el placard, los mendocinos cuentan con múltiples opciones de compra. La decisión final dependerá del estilo, el presupuesto y la experiencia que cada consumidor busque, pero el abanico es amplio y —pese al contexto— aún permite encontrar buenas oportunidades posibles de afrontar.