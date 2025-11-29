Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

El consumo de productos fabricados y comercializados en el país atraviesa una situación crítica que no parece revertirse en el corto plazo. La ropa es uno de los rubros más afectados por la situación económica de los argentinos que, empujados por ingresos que no alcanzan, se vuelcan cada vez más al comercio electrónico para la compra de indumentaria.
No obstante, en las tiendas del centro de Mendoza todavía se observa movimiento: gente que recorre, mira vidrieras y elige opciones posibles dentro de su presupuesto. Muchas de estas tiendas también ofrecen promociones y descuentos para atraer clientes, y lo mismo sucede en los comercios ubicados en los centros comerciales. Aunque con menos intensidad, también reciben sus visitas.
En este escenario se destaca la reciente llegada de Indian, una marca uruguaya que llegó al país con una propuesta amplia, precios competitivos y un local en la provincia de Mendoza, precisamente en Palmares Mall. Con variedad de estilos, talles y prendas para distintas ocasiones, la marca se instala como una alternativa que compite con tiendas históricas de la provincia.
Cuánto cuesta comprar ropa en Palmares Mall: precios y rangos de referencia
De acuerdo con el relevamiento realizado por Sitio Andino, los precios en las tiendas de Palmares Mall —que suelen ofrecer diseños exclusivos y colecciones de temporada— parten aproximadamente desde los $90.000 y pueden superar los $400.000.
Por ejemplo:
Las camisas oscilan entre $220.000 y $250.000.
Las remeras muestran un rango más amplio, desde $90.000 hasta $250.000.
Los pantalones superan los $200.000.
Dentro de estas tiendas, una de las propuestas más accesibles es 47 Street, una marca de indumentaria adolescente con larga trayectoria en el país. Allí, las remeras se ubican entre $30.000 y $60.000, mientras que los pantalones y shorts de jean rondan entre $90.000 y $100.000.
Pero la verdadera novedad del centro comercial es la llegada de Indian, cuyos precios llaman la atención por ser marcadamente más bajos en comparación con otros locales del mismo complejo.
Indian en Mendoza: precios, variedad y qué ofrece la marca
Indian desembarcó con una amplia variedad de diseños, modelos y talles, pero lo que más destaca —especialmente para quienes buscan buena calidad sin pagar valores desorbitantes— es el precio.
Según lo observado por este medio, estos son algunos valores:
Vestidos: desde $25.900 hasta $49.900
Camisas: entre $23.920 y $45.900
Shorts de jean: de $29.900 a $49.900
Tops:$25.900
Chaleco de vestir:$55.900
Pantalón de vestir:$55.900
Remeras básicas: entre $12.900 y $17.900
Con estos valores, la marca se posiciona como una de las opciones más accesibles del centro comercial.
Qué precios tiene la ropa en el centro de Mendoza: comparativa con Balbi, Castellanas y Le Utthe
Indian llega para competir con casas de larga trayectoria en Mendoza como Balbi, Castellanas o Le Utthe, todas reconocidas por su variedad y por ofrecer alternativas para distintos perfiles y edades.
En Le Utthe, los valores también resultan competitivos:
Remeras jersey:$7.000
Remeras básicas: entre $10.000 y $17.000
Faldas y vestidos: entre $40.000 y $45.000
Jeans:$29.900
Shorts de jean: desde $20.000
Camisas: desde $30.000
Chalecos de jean:$25.000
En Balbi, los precios de prendas similares parten desde $15.000 y pueden llegar a $45.000.
Musculosas:$15.000
Pantalón tejido:$23.500
Falda de jean:$21.900
Bermudas: entre $25.000 y $40.000
Chaleco sastrero:$44.800
Por último, en Castellanas, algunos de sus precios son:
Faldas: entre $25.000 y $30.000
Jeans y bermudas: entre $36.000 y $40.000
Remeras: desde $30.000
Chalecos:$40.000
Palazos:$25.000
Entonces… ¿dónde conviene comprar ropa hoy en Mendoza?
La respuesta depende, en gran medida, de qué busca cada persona. Las tiendas exclusivas de Palmares son, sin dudas, las más difíciles de afrontar para el bolsillo promedio, mientras que las casas del centro presentan valores más accesibles y una variedad que se adapta a distintos presupuestos.
Indian, en ese sentido, se convierte en un jugador interesante: ofrece precios competitivos, buena calidad, variedad de modelos y talles, y una opción alternativa al comercio electrónico para quienes prefieren ver la prenda antes de comprar.
En definitiva, de cara a las fiestas y con la necesidad de renovar el placard, los mendocinos cuentan con múltiples opciones de compra. La decisión final dependerá del estilo, el presupuesto y la experiencia que cada consumidor busque, pero el abanico es amplio y —pese al contexto— aún permite encontrar buenas oportunidades posibles de afrontar.