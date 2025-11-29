29 de noviembre de 2025
El increíble beneficio de Banco Nación en librerías: elegí tus libros y pagá mucho menos

El Banco Nación lanzó una promoción exclusiva en librerías que estará vigente durante las próximas semanas. Mirá cómo acceder al beneficio y sacarle provecho.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, Banco Nación suele lanzar diversas promociones para sus clientes habituales. En su sitio web, la entidad anunció un beneficio imperdible en jugueterías disponible durante las próximas semanas. En esta nota, te contamos todos los detalles para aprovechar la propuesta al máximo.

Banco Nación sorprende con un beneficio único en librerías

Así es la nueva promoción del Banco Nación en librerías

El Banco Nación anunció una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en librerías seleccionadas, como Yenny, El Ateneo y Cúspide. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los libros favoritos de los lectores y, al mismo tiempo, brindar un alivio económico a los consumidores. El beneficio estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y se podrá utilizar exclusivamente los sábados. Además, permite financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios aprovechen descuentos en distintos rubros. Entre ellas sobresale un beneficio especial en jugueterías. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.

Temas
