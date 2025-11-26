Banco Nación sorprendió a todos con una promoción en jugueterías: mirá cuánto podés ahorrar

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, Banco Nación suele lanzar diversas promociones para sus clientes habituales. En su sitio web, la entidad anunció un beneficio imperdible en jugueterías disponible durante noviembre. En esta nota, te contamos todos los detalles para aprovechar la propuesta al máximo.

dia del niño, juguetes, jugueteria.jpg Banco Nación sorprende con un beneficio único en jugueterías Foto: NA Banco Nación cuida tu bolsillo: descuentos imperdibles en jugueterías El Banco Nación anunció una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en jugueterías seleccionadas, como El Mundo del Juguete y Juegos Giudice. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a juegos y juguetes populares y, al mismo tiempo, brindar un alivio económico a los consumidores. El beneficio estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y se podrá utilizar exclusivamente los sábados. Además, permite financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

La entidad financiera ofrece otras promociones vigentes durante el mes de noviembre para que los usuarios puedan maximizar su ahorro en distintos rubros. Entre ellas, se destaca un beneficio especial en indumentarias. Conocé todos los detalles haciendo click aquí.