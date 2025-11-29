Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Un accidente vial ocurrido a media mañana en la intersección de las avenidas Gobernador Ortega e Independencia, de la Villa 25 de Mayo de San Rafael, dejó como saldo un conductor herido y un camión municipal volcado. El hecho, reportado al 911 pasadas las 10, movilizó a personal policial y de salud del distrito.
El colectivo, conducido por un hombre de 33 años, domiciliado en La Rioja, circulaba por Gobernador Ortega de norte a sur. Según las primeras informaciones, al llegar a Independencia colisionó con un camión de la Municipalidad de San Rafael, manejado por un hombre de 51 años, residente en Cuadro Benegas, que circulaba de oeste a este por esa arteria.
De acuerdo con los datos preliminares, el colectivo —perteneciente a la empresa Nalken S.A., marca Mercedes Benz— transportaba 28 pasajeros al momento del impacto. El choque provocó el vuelco del camión municipal, un Volkswagen.
Choque entre un camión y un micro en San Rafael: los dosajes de alcochol dieron negativo
Como consecuencia del impacto, resultó lesionado el chofer del camión, quien fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Schestakow por una ambulancia del Centro de Salud del distrito.
En principio, los médicos le diagnosticaron traumatismo en el miembro superior derecho y posteriormente fue dado de alta.
Tras el siniestro, la Ayudantía Fiscal dispuso la intervención de Policía Científica, el dosaje de alcohol a ambos conductores (que dio negativo) y las medidas de rigor. La causa quedó caratulada como lesiones culposas.