Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque.

Por Cristian Pérez Barceló







Un accidente vial ocurrido a media mañana en la intersección de las avenidas Gobernador Ortega e Independencia, de la Villa 25 de Mayo de San Rafael, dejó como saldo un conductor herido y un camión municipal volcado. El hecho, reportado al 911 pasadas las 10, movilizó a personal policial y de salud del distrito.

El colectivo, conducido por un hombre de 33 años, domiciliado en La Rioja, circulaba por Gobernador Ortega de norte a sur. Según las primeras informaciones, al llegar a Independencia colisionó con un camión de la Municipalidad de San Rafael, manejado por un hombre de 51 años, residente en Cuadro Benegas, que circulaba de oeste a este por esa arteria.

De acuerdo con los datos preliminares, el colectivo —perteneciente a la empresa Nalken S.A., marca Mercedes Benz— transportaba 28 pasajeros al momento del impacto. El choque provocó el vuelco del camión municipal, un Volkswagen.

Choque camión, micro Nalken, Villa 25 de Mayo 03 Fuerte accidente vial entre un camión y un micro en Villa 25 de Mayo, San Rafael. Choque entre un camión y un micro en San Rafael: los dosajes de alcochol dieron negativo Como consecuencia del impacto, resultó lesionado el chofer del camión, quien fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Schestakow por una ambulancia del Centro de Salud del distrito.

En principio, los médicos le diagnosticaron traumatismo en el miembro superior derecho y posteriormente fue dado de alta. Tras el siniestro, la Ayudantía Fiscal dispuso la intervención de Policía Científica, el dosaje de alcohol a ambos conductores (que dio negativo) y las medidas de rigor. La causa quedó caratulada como lesiones culposas. Choque camión, micro Nalken, Villa 25 de Mayo 02