Otro accidente vial en Ruta 7: un auto chocó contra un camión cerca del Túnel 9

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Túnel 9

Por Carla Canizzaro







Un nuevo accidente vial se registró este lunes en la Ruta Nacional 7. Un automóvil impactó contra un camión luego de que su conductor perdiera el dominio del vehículo. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Túnel 9, en el tramo que une Mendoza con Uspallata.

El estado de los ocupantes tras el accidente vial El suceso ocurrió alrededor de las 19:20 horas. Según las primeras informaciones, en el rodado menor viajaba una pareja argentina, y uno de sus ocupantes sería un efectivo policial.

Tras el siniestro, el vehículo presentó daños visibles, al igual que sus ocupantes, aunque afortunadamente no sufrieron lesiones de gravedad.

accidente vial, ruta 7 En el operativo “Fuego III” intervino personal del Escuadrón 27 de Uspallata, quienes ordenaron el tránsito Detalles del operativo tras el siniestro en Ruta 7 En el operativo “Fuego III” intervino personal del Escuadrón 27 de Uspallata, quienes ordenaron el tránsito para evitar complicaciones y demoras en la zona. A causa del incidente, la media calzada quedó parcialmente obstruida, por lo que se implementó un bypass para encauzar la circulación.

Las autoridades pidieron extrema precaución a los conductores debido a la presencia de personal trabajando sobre la calzada. Embed Precaución antes del último túnel antes de llegar a Uspallata sentido Mendoza Uspallata Túnel 9.

En el auto venía una pareja al salir del túnel se le corrió el auto y se fue contra el camión, solo golpes los del auto. pic.twitter.com/YsAi05N5wn — OSVALDO (@VALLEOVA) November 25, 2025 Luego de algunos minutos, los vehículos fueron retirados hacia el costado de la ruta y la circulación quedó restablecida.