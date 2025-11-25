Cientos de mujeres se manifestaron contra la violencia de género en Mendoza: exigen emergencia nacional

La manifestación tuvo lugar por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Una nueva manifestación tuvo lugar en las calles de Mendoza , donde cientos de mujeres se movilizaron para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer . Organizaciones sociales y feministas iniciaron el recorrido en el KM0, donde reclamaron la declaración de emergencia nacional en violencia de género .

La marcha comenzó cerca de las 19 y avanzó por Avenida Las Heras y Patricias Mendocinas , hasta finalizar en la Plaza Independencia , donde se leyó el documento oficial. Esta efeméride se desarrolló en un contexto complejo para el país y la provincia, marcado por el aumento de los femicidios y la falta de políticas públicas integrales.

Según un reciente informe de Mumalá , en lo que va de 2025 se registraron 229 femicidios en Argentina , cifra de la que Mendoza no estuvo exenta. La memoria de las ocho mujeres asesinadas este año por violencia machista estuvo muy presente durante la tarde del martes.

Bajo el lema "Por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios" , las organizaciones marcharon para denunciar la violencia y defender el derecho a vivir libres, dignas y sin miedo . También se visibilizaron consignas como "Sin justicia no hay paz" y "Yo sí te creo" , que reflejaron el dolor y el reclamo de justicia por las víctimas.

Testimonios contra la violencia de género

En diálogo con Sitio Andino, Valeria Pérez, hija de Flora Inés Moyano —hallada sin vida el domingo 27 de julio en un descampado de Las Heras— expresó que era la primera vez que su familia participaba de una manifestación: "Me sentí muy comprometida en apoyar la causa de todas las mujeres que sufren violencia de género", afirmó.

Sobre el femicidio de su madre, agregó: "A mi mamá la ahorcó con la cinta de la cartera y la dejó tirada en un descampado, como si fuera una basura. Nuestro pedido es que se modifiquen las leyes y que el tema empiece a tratarse en las escuelas".

ni una menos, manifestación, flora moyano, femicidio La familia de Flora Inés Moyano presente en la manifestación de esta tarde Foto: Carla Canizzaro

Reclaman restitución del programa "Acompañar" y financiamiento de la línea 144

En este escenario de creciente crueldad, Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá en Mendoza, destacó que es "sumamente importante que las mujeres nos encontremos en las calles, que podamos tejer redes y visibilizar que existen espacios para salir de las violencias machistas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Además, señaló: "Desde Mumalá apuntamos a la declaración de la emergencia nacional en violencia de género. Es urgente la restitución del programa Acompañar y el financiamiento del 144, porque es la única forma de sostener mecanismos que permitan a las mujeres salir de contextos violentos".

Por su parte, Macarena Casal, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mendoza, advirtió que la violencia ejercida "desde las esferas estatales hacia las mujeres, sus cuerpos y sus luchas, contribuye a una sociedad más violenta".

marcha, manifestación, mendoza, ni una menos La marcha se desarrolló bajo el lema “por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios” Foto: Carla Canizzaro

Reclamó, además, financiamiento para las políticas públicas de género con el fin de reivindicar los feminismos, sus luchas y poner freno a los femicidios y discursos de odio.

Un contexto alarmante

Finalmente, Carolina Gutiérrez, secretaria de Género del SUTE, remarcó: "Nos encontramos en una situación exactamente igual a la del año pasado: una mujer muere cada 24 horas”. Y añadió: "Estamos pidiendo que se siga luchando, que sostengamos esta marcha y esta lucha para que las mujeres podamos vivir y existir tranquilamente en las calles".

marcha, manifestación, mendoza, ni una menos En definitiva, la movilización en Mendoza volvió a poner en el centro de la escena la urgencia de políticas públicas Foto: Carla Canizzaro

En definitiva, la movilización en Mendoza volvió a poner en el centro de la escena la urgencia de políticas públicas efectivas y sostenidas para abordar la violencia de género. La multitudinaria participación, las consignas y los testimonios evidenciaron no solo el dolor, sino también la fuerza colectiva de quienes exigen justicia, acompañamiento estatal y el derecho innegociable a vivir libres de violencias.

El documento oficial leído en la marcha