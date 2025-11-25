26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fuerte pedido de Justicia

Cientos de mujeres se manifestaron contra la violencia de género en Mendoza: exigen emergencia nacional

La manifestación tuvo lugar por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Visibilizaron el dolor de familiares y la necesidad de un Estado presente.

La manifestación tuvo lugar por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La manifestación tuvo lugar por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Foto: Carla Canizzaro
 Por Carla Canizzaro

Una nueva manifestación tuvo lugar en las calles de Mendoza, donde cientos de mujeres se movilizaron para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Organizaciones sociales y feministas iniciaron el recorrido en el KM0, donde reclamaron la declaración de emergencia nacional en violencia de género.

La marcha comenzó cerca de las 19 y avanzó por Avenida Las Heras y Patricias Mendocinas, hasta finalizar en la Plaza Independencia, donde se leyó el documento oficial. Esta efeméride se desarrolló en un contexto complejo para el país y la provincia, marcado por el aumento de los femicidios y la falta de políticas públicas integrales.

Lee además
La mujer sufría violencia de género y padecía una discapacidad.
Polo judicial

Legítima defensa y violencia de género: sobreseyeron a la mujer que mató a su marido en Luján
Los detalles de una nueva manifestación en Mendoza
Nuevos datos alarmantes

En Mendoza y en todo el país, las mujeres se movilizarán otra vez contra la violencia en un año crítico

Según un reciente informe de Mumalá, en lo que va de 2025 se registraron 229 femicidios en Argentina, cifra de la que Mendoza no estuvo exenta. La memoria de las ocho mujeres asesinadas este año por violencia machista estuvo muy presente durante la tarde del martes.

ni una menos, marcha, mendoza
Una nueva manifestación tuvo lugar en calles de Mendoza

Una nueva manifestación tuvo lugar en calles de Mendoza

Bajo el lema "Por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios", las organizaciones marcharon para denunciar la violencia y defender el derecho a vivir libres, dignas y sin miedo. También se visibilizaron consignas como "Sin justicia no hay paz" y "Yo sí te creo", que reflejaron el dolor y el reclamo de justicia por las víctimas.

Testimonios contra la violencia de género

En diálogo con Sitio Andino, Valeria Pérez, hija de Flora Inés Moyano —hallada sin vida el domingo 27 de julio en un descampado de Las Heras— expresó que era la primera vez que su familia participaba de una manifestación: "Me sentí muy comprometida en apoyar la causa de todas las mujeres que sufren violencia de género", afirmó.

Sobre el femicidio de su madre, agregó: "A mi mamá la ahorcó con la cinta de la cartera y la dejó tirada en un descampado, como si fuera una basura. Nuestro pedido es que se modifiquen las leyes y que el tema empiece a tratarse en las escuelas".

ni una menos, manifestación, flora moyano, femicidio
La familia de Flora Inés Moyano presente en la manifestación de esta tarde

La familia de Flora Inés Moyano presente en la manifestación de esta tarde

Reclaman restitución del programa "Acompañar" y financiamiento de la línea 144

En este escenario de creciente crueldad, Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá en Mendoza, destacó que es "sumamente importante que las mujeres nos encontremos en las calles, que podamos tejer redes y visibilizar que existen espacios para salir de las violencias machistas".

Además, señaló: "Desde Mumalá apuntamos a la declaración de la emergencia nacional en violencia de género. Es urgente la restitución del programa Acompañar y el financiamiento del 144, porque es la única forma de sostener mecanismos que permitan a las mujeres salir de contextos violentos".

Por su parte, Macarena Casal, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mendoza, advirtió que la violencia ejercida "desde las esferas estatales hacia las mujeres, sus cuerpos y sus luchas, contribuye a una sociedad más violenta".

marcha, manifestación, mendoza, ni una menos
La marcha se desarrolló bajo el lema “por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios”

La marcha se desarrolló bajo el lema “por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios”

Reclamó, además, financiamiento para las políticas públicas de género con el fin de reivindicar los feminismos, sus luchas y poner freno a los femicidios y discursos de odio.

Un contexto alarmante

Finalmente, Carolina Gutiérrez, secretaria de Género del SUTE, remarcó: "Nos encontramos en una situación exactamente igual a la del año pasado: una mujer muere cada 24 horas”. Y añadió: "Estamos pidiendo que se siga luchando, que sostengamos esta marcha y esta lucha para que las mujeres podamos vivir y existir tranquilamente en las calles".

marcha, manifestación, mendoza, ni una menos
En definitiva, la movilización en Mendoza volvió a poner en el centro de la escena la urgencia de políticas públicas

En definitiva, la movilización en Mendoza volvió a poner en el centro de la escena la urgencia de políticas públicas

En definitiva, la movilización en Mendoza volvió a poner en el centro de la escena la urgencia de políticas públicas efectivas y sostenidas para abordar la violencia de género. La multitudinaria participación, las consignas y los testimonios evidenciaron no solo el dolor, sino también la fuerza colectiva de quienes exigen justicia, acompañamiento estatal y el derecho innegociable a vivir libres de violencias.

El documento oficial leído en la marcha

Documento NUM 25N 2025

Temas
Seguí leyendo

Bandana en crisis: tensiones internas y la dura reflexión de Lourdes Fernández tras la detención de su ex

El "espiral tóxico" en la pareja: señales tempranas y cómo actuar para evitar la violencia

Videos: Fabiola Yañez estuvo con Mirtha y habló de Alberto, la violencia, su hijo y la fiesta de Olivos

La Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental obtuvo la certificación ISO 9001

Sin pausa, sin tiempo: más productivos... y agotados que nunca

Seguro de retiro: cómo funciona y qué tener en cuenta antes de contratarlo

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

LO QUE SE LEE AHORA
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Las Más Leídas

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Te Puede Interesar

El juez supremo continuará como titular de la Corte hasta 2027.
Poder Judicial

Dalmiro Garay, tras su reelección: "Las alas políticas en la Corte quedaron en el pasado"

Por Sitio Andino Política
Después del feriado extra largo se desperto el dólar
Advertencia internacional

Mercados en alerta: el dólar se despierta y Wells Fargo advierte sobre vulnerabilidad argentina

Por Marcelo López Álvarez
La manifestación tuvo lugar por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Fuerte pedido de Justicia

Video: cientos de mujeres se manifestaron contra la violencia de género para exigir Justicia y políticas urgentes

Por Carla Canizzaro