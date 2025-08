El femicidio de Flora Moyano en Mendoza reaviva el reclamo de Justicia

Femicidio Flora Inés Moyano en Las Heras, Walter Jesus Molina 1 Aunque Molina fue imputado, la familia no encuentra consuelo: “Para nosotros no es un alivio"

Pese al acoso constante, Flora intentaba protegerse: rompía los teléfonos para evitar el contacto con Molina. Sin embargo, él conseguía una y otra vez sus números a través de vecinos del barrio.

Las acciones de la familia tras el femicidio

Valeria Pérez expresó con firmeza: “Queremos ir por la jueza, queremos un juicio político, porque los estudios psicológicos que le hicieron a él dieron negativos, pero igual le otorgaron las salidas transitorias”.

Aunque Molina fue imputado, la familia no encuentra consuelo: “Para nosotros no es un alivio. Él lleva muchos años detenido por diferentes causas. No le va a pasar nada malo, va a seguir viviendo como vivió toda la vida”.

Flora Inés Moyano, femicidio Flora intentaba protegerse: rompía los teléfonos para evitar el contacto con Molina

Y agregó: “Por mi mamá ya no podemos hacer nada, pero sí queremos incentivar a un montón de mujeres que están siendo manipuladas e impulsar la lucha contra los femicidios y la violencia de género”.

Nueva hipótesis y marcha por justicia

Entre las líneas investigativas, surge la posibilidad de que otra persona haya estado involucrada en el crimen, ya que Flora no tenía consigo algunas de sus pertenencias. “Mi mamá no tenía puestas las zapatillas ni la campera, y también falta el celular. Puede ser que alguien le haya robado”, sostuvo Valeria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de s (@niunamenosmza)

El sábado siguiente al hallazgo del cuerpo, vecinos y familiares realizaron una marcha en el barrio Democracia de Las Heras, donde vivía Flora. Con velas y carteles, la comunidad expresó su dolor y su pedido de Justicia.

La familia Moyano exige una reparación por parte del Poder Judicial y mantiene firme su objetivo: impulsar un juicio político contra la jueza que permitió las salidas transitorias del hombre ahora acusado de cometer el femicidio de Flora.