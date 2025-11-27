Accidente en Ruta 7: un camión impactó con otro y volcó con más de 60 animales a bordo

Uno de los ocupantes fue trasladado para recibir atención médica y quedó en observación

Por Sitio Andino Policiales







Durante la tarde de este jueves, un camión impactó contra otro y provocó el vuelco del vehículo cargado con animales. El hecho ocurrió en Ruta 7, a la altura de Las Catitas, departamento de Santa Rosa. Uno de los ocupantes fue trasladado para recibir atención médica y quedó en observación.

Cómo ocurrió el accidente en Ruta 7, Santa Rosa El accidente se registró alrededor de las 15.30, y tras el vuelco la calzada quedó parcialmente obstruida. Uno de los rodados transportaba cerca de 65 animales, de los cuales cinco murieron, unos 20 quedaron atrapados y el resto escapó hacia la ruta.

accidente vial, santa rosa Un camión impactó contra otro y provocó el vuelco del vehículo cargado con animales Tras el siniestro, personal Policial y Rural trabajó en el lugar para reunir a los animales y trasladarlos a un campo cercano. En tanto, el conductor del camión fue derivado para su evaluación médica.

En el centro asistencial fue diagnosticado con politraumatismos y quedó en observación. Interviene la Oficina Fiscal de Santa Rosa.

accidente vial, ruta 7 El camión transportaba 65 animales, de los cuales varios quedaron atrapados y otros escaparon