28 de noviembre de 2025
{}
Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Captados por el sistema de videovigilancia, los jóvenes fueron detenidos por preventores de Ciudad y obligados a limpiar las pintadas.

Foto: Mun. de Capital
Por Sitio Andino Policiales

Dos jóvenes vandalizaron uno de los monumentos de Plaza Italia al realizar pintadas. El sistema de videovigilancia de la Ciudad de Mendoza registró el hecho, lo que permitió un rápido accionar de los preventores municipales. Tras detener a los acusados, estos los obligaron a limpiar el daño.

Detenidos por vandalismo en Plaza Italia: qué sanción enfrentan

La Cámara 2-12, ubicada en Plaza Italia de Ciudad, captó durante la tarde del jueves el momento exacto en que un hombre y una mujer pintaban un monumento. Inmediatamente, los preventores municipales se dirigieron al lugar y los detuvieron. Bajo su supervisión, los dos jóvenes tuvieron que remover la pintura utilizando diluyente y aguarrás.

Vandalismo - Ciudad - Plaza Italia (1)
Así quedó la estatua de Plaza Italia tras la limpieza.

Así quedó la estatua de Plaza Italia tras la limpieza.

Por el vandalismo en plena vía pública, ambos fueron sancionados de acuerdo con el Código de Convivencia Ciudadana. Además, su caso puede ser elevado al Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza, encargado de analizar y aplicar sanciones complementarias por el daño.

