28 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Primer evacuado de la temporada en Aconcagua: cuál fue el motivo y cómo se encuentra la persona rescatada

La temporada de ascensos empezó con un operativo de rescate en alta montaña. El caso demandó asistencia médica inmediata y la intervención de varios servicios.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La temporada 2025/26 del Parque Provincial Aconcagua tuvo su primer evacuado tras un accidente ocurrido en Plaza Argentina, donde un campamentero sufrió un traumatismo torácico abdominal mientras montaban un domo para una empresa prestadora de servicios.

Parque Provincial Aconcagua el accidente en Plaza Argentina que derivó en un operativo

Según informaron las autoridades, la situación se produjo cuando una fuerte ráfaga de viento aplastó el domo, atrapó al trabajador en su interior y luego lo desplazó varios metros, provocándole las lesiones.

El incidente ocurrió en la tarde de este viernes, durante las tareas de armado de infraestructura para la temporada de ascenso.

Tras la emergencia, Guardaparques coordinó el operativo para que el Servicio Médico del Parque Aconcagua (X Medicine) llegara rápidamente al lugar y asistiera al campamentero.

Luego de los primeros controles, el trabajador fue evacuado en helicóptero mediante el Servicio de Helicópteros de Aconcagua (Helicopters) hasta Horcones, donde recibió atención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). De allí, fue trasladado a Mendoza para estudios y evaluación de posibles daños internos.

La palabra oficial tras el rescate en el Parque Provincial Aconcagua

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó la labor del personal del parque: “Una vez más el personal del Parque Provincial Aconcagua demuestra que está altamente capacitado para actuar ante situaciones de emergencia”.

Además, señaló que la empresa se hizo cargo de los costos de evacuación, tal como lo exige el protocolo de operaciones en alta montaña.

