Nuevo secuestro de carne en un operativo contra el abigeato

La Policía Rural de Mendoza, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato , secuestró en las últimas horas más de 150 kilos de carne que no estaba apta para el consumo, durante una serie de controles realizados en los departamentos de General Alvear y Guaymallén.

Días atrás, en otros procedimientos similares realizados en los mismos departamentos, la Policía de Mendoza también había logrado el secuestro de más de 260 kilos de carne en mal estado.

Inspectores detectaron más de 30 kilos de carne sin condiciones higiénicas y mercadería vencida en un comercio de Malargüe, en controles del plan contra el abigeato.

operativos contra el abigeato Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

En Guaymallén, inspectores bromatológicos y efectivos de la Policía Rural detectaron graves faltas sanitarias en un comercio de la calle Pedro Molina: productos cárnicos, embutidos y pollo sin rotulado ni condiciones higiénicas adecuadas fueron decomisados.

Entre ellos, también hallaron envases de tomate sin identificación ofici al. Esa mercadería —más de 129 kilos en total— fue retirada del mercado para proteger la salud de la población.

En General Alvear, otro operativo en un camión marca Iveco que transportaba carne mostró una habilitación del SENASA distinta a la registrada para el vehículo, y gran parte de la carga carecía de identificación. Por ese motivo se decomisaron y desnaturalizaron 25 kilos de carne considerada no apta para consumo humano.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia provincial más amplia para combatir el abigeato, la faena clandestina y la comercialización ilegal de carnes.

Desde el inicio del plan, se intensificaron los controles, no solo en rutas y locales de venta, sino también en transporte y procesamiento, con el objetivo de garantizar trazabilidad, higiene y seguridad alimentaria para los consumidores.