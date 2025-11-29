La Policía de Mendoza despide a Coni: la perra que ayudó a resolver homicidios en el Sur

La Policía de Mendoza volvió a rendir homenaje a un héroe de cuatro patas , reafirmando su tradición de reconocer a los perros que dejan una huella imborrable en el servicio. Esta vez, el tributo fue para Coni , la perra pointer inglés que, durante 12 años, participó en operativos clave para esclarecer delitos y recuperar bienes robados en el Sur provincial.

Nacida el 28 de octubre de 2012 y fallecida el 3 de agosto de 2025 , Coni descansa ahora bajo una placa conmemorativa en la delegación del Cuerpo de Canes de Zona Sur. El pequeño monumento refleja la gratitud y el afecto de quienes trabajaron a su lado, y mantiene viva la memoria de su entrega.

A lo largo de su trayectoria, Coni intervino en operativos en distintos departamentos del Sur mendocino , y se destacó especialmente en tres casos de homicidio: en San Rafael (2017), en Malargüe (2019) y en Monte Comán (2024). Allí, junto a otros ejemplares como China , colaboró en la marcación de domicilios y en la identificación de posibles autores.

También participó en numerosos procedimientos por robos y recuperaciones de bienes sustraídos en Las Paredes y Cuadro Benegas, además de búsquedas de personas desaparecidas en Malargüe, en algunas ocasiones acompañada por otro perro, Nol . Cada operativo evidencia su compromiso y capacidad para enfrentar situaciones complejas, dejando un legado que perdurará tanto en la institución como en la comunidad.

Mientras se homenajea a Coni, la delegación también celebra la incorporación de nuevos ejemplares que continuarán su legado. El entrenamiento de los perros es un proceso riguroso que puede extenderse entre 2 y 4 años, según la especialidad. Los ovejeros alemanes se forman para intervenciones de alto riesgo, allanamientos y control de disturbios; mientras que los pointers ingleses, como Balto y Barhu, ambos de un año, se especializan en el rastreo de personas y objetos.

Actualmente, Milo, de un año, y Malvina, de apenas cinco meses, ambos ovejeros alemanes, se encuentran en plena etapa de adiestramiento para sumarse próximamente a las tareas de seguridad.

Historia y trayectoria

El Cuerpo de Canes de Zona Sur de la Policía de Mendoza cuenta con más de cinco décadas de historia. Desde sus inicios en 1973, cuando se capacitaron los primeros agentes junto a perros como Elko, Mingo y Boboy, hasta la creación del centro de crianza y entrenamiento en Isla del Río Diamante en 1978, la unidad se consolidó como un referente en la región.

En 2019, la Sección Canes pasó a llamarse “Cuerpo de Canes, Perros Héroes de Malvinas Argentinas”, en homenaje a los perros que participaron en la Guerra de Malvinas. Este cambio reafirmó el valor y el compromiso de estos animales en la defensa de la sociedad y la soberanía nacional.

Hoy, bajo la coordinación del Oficial Principal Juan Morales, la delegación cuenta con 15 ejemplares (6 pointers ingleses y 9 ovejeros alemanes) distribuidos en distintos puntos del Sur provincial.

Nol, el perro héroe: su rol destacado y contribuciones

Entre los ejemplares activos, Nol, un pointer inglés de 7 años, se ha destacado en operativos recientes. En 2025 participó en la recuperación de animales faenados, en la localización de motocicletas y en la restitución de distintos bienes sustraídos en diversos puntos del Sur provincial. Su labor refleja la continuidad del legado de Coni y la eficacia del Cuerpo de Canes en la prevención y el esclarecimiento del delito.