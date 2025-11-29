29 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
De interés

La Policía de Mendoza despide a Coni, la perra que ayudó a resolver homicidios en el Sur

Descubrí la historia de Coni, una de las héroes de cuatro patas de Mendoza, y cómo la nueva generación de perros continúa su legado en la Policía.

La Policía de Mendoza despide a Coni: la perra que ayudó a resolver homicidios en el Sur

La Policía de Mendoza despide a Coni: la perra que ayudó a resolver homicidios en el Sur

Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza volvió a rendir homenaje a un héroe de cuatro patas, reafirmando su tradición de reconocer a los perros que dejan una huella imborrable en el servicio. Esta vez, el tributo fue para Coni, la perra pointer inglés que, durante 12 años, participó en operativos clave para esclarecer delitos y recuperar bienes robados en el Sur provincial.

Nacida el 28 de octubre de 2012 y fallecida el 3 de agosto de 2025, Coni descansa ahora bajo una placa conmemorativa en la delegación del Cuerpo de Canes de Zona Sur. El pequeño monumento refleja la gratitud y el afecto de quienes trabajaron a su lado, y mantiene viva la memoria de su entrega.

Lee además
Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína
El operador del 911 coordinó de manera urgente el desplazamiento de móviles policiales
Operativo policial

La Policía de Mendoza detuvo a una pareja que robó a un hombre en silla de ruedas en Capital
Sin título
El monumento a la perra Coni

El monumento a la perra Coni

A lo largo de su trayectoria, Coni intervino en operativos en distintos departamentos del Sur mendocino, y se destacó especialmente en tres casos de homicidio: en San Rafael (2017), en Malargüe (2019) y en Monte Comán (2024). Allí, junto a otros ejemplares como China, colaboró en la marcación de domicilios y en la identificación de posibles autores.

También participó en numerosos procedimientos por robos y recuperaciones de bienes sustraídos en Las Paredes y Cuadro Benegas, además de búsquedas de personas desaparecidas en Malargüe, en algunas ocasiones acompañada por otro perro, Nol. Cada operativo evidencia su compromiso y capacidad para enfrentar situaciones complejas, dejando un legado que perdurará tanto en la institución como en la comunidad.

Talento y adiestramiento: así se forma a la nueva camada de perros de la Policía

Mientras se homenajea a Coni, la delegación también celebra la incorporación de nuevos ejemplares que continuarán su legado. El entrenamiento de los perros es un proceso riguroso que puede extenderse entre 2 y 4 años, según la especialidad. Los ovejeros alemanes se forman para intervenciones de alto riesgo, allanamientos y control de disturbios; mientras que los pointers ingleses, como Balto y Barhu, ambos de un año, se especializan en el rastreo de personas y objetos.

Actualmente, Milo, de un año, y Malvina, de apenas cinco meses, ambos ovejeros alemanes, se encuentran en plena etapa de adiestramiento para sumarse próximamente a las tareas de seguridad.

Sin título (1)
La nueva camada de perros de la Policía

La nueva camada de perros de la Policía

Historia y trayectoria

El Cuerpo de Canes de Zona Sur de la Policía de Mendoza cuenta con más de cinco décadas de historia. Desde sus inicios en 1973, cuando se capacitaron los primeros agentes junto a perros como Elko, Mingo y Boboy, hasta la creación del centro de crianza y entrenamiento en Isla del Río Diamante en 1978, la unidad se consolidó como un referente en la región.

En 2019, la Sección Canes pasó a llamarse “Cuerpo de Canes, Perros Héroes de Malvinas Argentinas”, en homenaje a los perros que participaron en la Guerra de Malvinas. Este cambio reafirmó el valor y el compromiso de estos animales en la defensa de la sociedad y la soberanía nacional.

Hoy, bajo la coordinación del Oficial Principal Juan Morales, la delegación cuenta con 15 ejemplares (6 pointers ingleses y 9 ovejeros alemanes) distribuidos en distintos puntos del Sur provincial.

Nol, el perro héroe: su rol destacado y contribuciones

Entre los ejemplares activos, Nol, un pointer inglés de 7 años, se ha destacado en operativos recientes. En 2025 participó en la recuperación de animales faenados, en la localización de motocicletas y en la restitución de distintos bienes sustraídos en diversos puntos del Sur provincial. Su labor refleja la continuidad del legado de Coni y la eficacia del Cuerpo de Canes en la prevención y el esclarecimiento del delito.

Temas
Seguí leyendo

Seguridad en Mendoza: así trabaja la unidad policial que se dedica a la prevención del delito

Avanzan los cambios en el protocolo de la Policía de Mendoza para el uso de armas de fuego

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Primer evacuado de la temporada en Aconcagua: cuál fue el motivo y cómo se encuentra la persona rescatada

Rechazan la domiciliaria del acusado de matar a su padre en Guaymallén y seguirá en prisión

LO QUE SE LEE AHORA
Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Las Más Leídas

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Distinción especial para la provincia de Mendoza por obras viales.
Infraestructura estratégica

Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.
Condiciones desfavorables

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar
En Ciudad

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Te Puede Interesar

Las provincias y entidades vitivinicolas reclaman a Luis Caputo cambios en la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura
Desregulación vitivinícola

INV: provincias y entidades vitivinícolas reclaman a Luis Caputo parar la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Por Sitio Andino Policiales
Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
Tensión internacional

Trump endurece la presión sobre Maduro: ultimátum en una llamada y amenaza de nuevas acciones militares

Por Sitio Andino Mundo