Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza.

La Policía de Mendoza, tras una serie de allanamientos en Maipú y Guaymallén, logró desbaratar una banda dedicada al narcotráfico e incautó más de 90 kilos de cocaína, en lo que se transformó en el procedimiento de droga más importante del 2025 y también de los últimos años.

Los allanamientos se realizaron en horas de la madrugada y uno de los más importantes fue en Rodeo del Medio, Maipú, el cual fue presenciado por la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus.

Las medidas terminaron con la detención de varias personas vinculadas a esta organización dedicada al narcotráfico y que operaba en toda la provincia, sobre todo en el Gran Mendoza.

Según las primeras informaciones , la Justicia Federal ordenó algunos allanamientos en Guaymallén y Maipú en el marco de una investigación que se inició meses atrás, contra una banda narco que operaba en la Provincia de Mendoza y que también traficaba cocaína hacia Chile.

Algunas de las medidas fueron en calle Bandera de los Andes y otro de los procedimientos en Rodeo del Medio, donde hallaron gran parte de la droga, valuada en un monto millonario.

El resultado de la investigación fue celebrado por el Ministerio de Seguridad, desde donde anunciaron una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de la pesquisa.