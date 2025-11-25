25 de noviembre de 2025
importante secuestro de cocaína

Cayó "El Mendocino", acusado de narcotráfico en la Provincia de San Juan

La Policía Federal detuvo a un ciudadano mendocino acusado de narcotráfico en la Provincia de San Juan. Junto a él cayó un supuesto cómplice suyo.

Parte de lo incautado en el procedimiento en la Provincia de San Juan.&nbsp;

Policiales

En un operativo de la Policía Federal contra el narcotráfico en la Provincia de San Juan, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de esa provincia, detuvieron a dos hombres —uno de ellos identificado por vecinos como “El Mendocino”— y secuestraron una importante cantidad de cocaína tras un procedimiento en Pocito.

La investigación comenzó cuando un vecino, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, se presentó en la sede de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) San Juan para denunciar que un sujeto apodado “El Mendocino” estaría comercializando cocaína en la localidad sanjuanina de Media Agua, utilizando un automóvil blanco como pantalla para sus movimientos.

Mariano Villalobos se impuso en el motociclismo nacional.
con una gran performance

Épico final en el motociclismo nacional en San Juan: Mariano Villalobos ganó la carrera empujando su moto
Villalobos y Márquez volvieron a destacarse en el Villicum y dejaron a Mendoza en lo más alto del motociclismo argentino.
Puro motociclismo mendocino: el Aero Racing Team hizo el 1-2 en el Argentino en San Juan

Esa información derivó de inmediato a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la secretaria Carolina Menéndez, quienes autorizaron la formalización de la denuncia y dispusieron el inicio de las tareas investigativas.

Cayó “El Mendocino” por intentar traficar cocaína en San Juan

Con la orden judicial en marcha, los efectivos del DFI desplegaron un seguimiento encubierto en Media Agua hasta detectar el vehículo apuntado.

Vecinos identificaron al detenido como "El Mendocino" y lo acusaron de narcotráfico.

Los investigadores ordenaron interceptarlo en una maniobra coordinada. El operativo se concretó en la intersección de calle Mendoza y Calle 11, en Villa Aberastain, Pocito, donde los policías frenaron el rodado y dieron inicio al procedimiento de identificación.

En ese momento, uno de los ocupantes intentó deshacerse de un envoltorio tipo “ladrillo”, cubierto con cinta negra, arrojándolo con fuerza hacia la banquina.

La maniobra fue advertida por los uniformados, que de inmediato preservaron el elemento y solicitaron autorización para realizar la prueba de campo. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 506,4 gramos.

El operativo derivó en el secuestro de la droga, el vehículo, seis teléfonos celulares, $589.800 pesos, 352 dólares y otros elementos relevantes para la causa.

Los dos detenidos, de 26 y 34 años, ambos argentinos, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

