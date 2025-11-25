Cayó "El Mendocino", acusado de narcotráfico en la Provincia de San Juan

Parte de lo incautado en el procedimiento en la Provincia de San Juan.

En un operativo de la Policía Federal contra el narcotráfico en la Provincia de San Juan , agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de esa provincia, detuvieron a dos hombres —uno de ellos identificado por vecinos como “El Mendocino”— y secuestraron una importante cantidad de cocaína tras un procedimiento en Pocito.

La investigación comenzó cuando un vecino, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, se presentó en la sede de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) San Juan para denunciar que un sujeto apodado “El Mendocino” estaría comercializando cocaína en la localidad sanjuanina de Media Agua, utilizando un automóvil blanco como pantalla para sus movimientos.

Esa información derivó de inmediato a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la secretaria Carolina Menéndez, quienes autorizaron la formalización de la denuncia y dispusieron el inicio de las tareas investigativas.

Con la orden judicial en marcha, los efectivos del DFI desplegaron un seguimiento encubierto en Media Agua hasta detectar el vehículo apuntado.

el mendocino, detenido por narcotrafico en san juan Vecinos identificaron al detenido como "El Mendocino" y lo acusaron de narcotráfico.

Los investigadores ordenaron interceptarlo en una maniobra coordinada. El operativo se concretó en la intersección de calle Mendoza y Calle 11, en Villa Aberastain, Pocito, donde los policías frenaron el rodado y dieron inicio al procedimiento de identificación.

En ese momento, uno de los ocupantes intentó deshacerse de un envoltorio tipo “ladrillo”, cubierto con cinta negra, arrojándolo con fuerza hacia la banquina.

La maniobra fue advertida por los uniformados, que de inmediato preservaron el elemento y solicitaron autorización para realizar la prueba de campo. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 506,4 gramos.

El operativo derivó en el secuestro de la droga, el vehículo, seis teléfonos celulares, $589.800 pesos, 352 dólares y otros elementos relevantes para la causa.

Los dos detenidos, de 26 y 34 años, ambos argentinos, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas.