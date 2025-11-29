Automovilismo: cómo es el proyecto argentino que se lleva al mendocino Campione a la F4 Italiana

Alpha 54 Racing , la nueva escudería internacional de automovilismo fundada por los ingenieros mecánicos cordobeses Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini , quienes transitan sus últimas dos carreras en los pits del Visa Cash RB (el segundo equipo de Red Bull) como mecánicos del equipo, ya está en marcha. Los dos cordobeses que se conocieron en la Fórmula 1 (y no en Córdoba) cuando los fuegos artificiales de Yas Marina marquen el final de la temporada se dedicarán de lleno a su nuevo sueño, el Alpha 54 Racing , el equipo argentino que competirá en la F4 Italiana y con el cual el mendocino Lautaro Campione de 16 años probará en los primeros meses de 2026 en España.

Cuál es la historia de este proyecto que le permitirá al pibe mendocino soñar con un futuro europeo? Fue gestado durante dos años y finalmente presentado la semana pasada en Italia, nace con la ambición de abrir un camino más directo para que jóvenes pilotos nacionales puedan insertarse en el competitivo mundo de las categorías formativas europeas .

Un proceso similar al que en la época del 70 desembocó con Carlos Reutemann en la F1 cuando el ACA armó el equipo argentino para competir en la F2.

Bianco y Mandrini vienen desempeñándose en el equipo Racing Bulls y, en cientos de horas compartidas en viajes, vans, motorhomes, hoteles y circuitos, nació la idea de dar forma a esta iniciativa tras observar el crecimiento de aspiraciones argentinas en Europa a partir de la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría.

Desde el Motor Valley de Emilia-Romaña, donde el Visa RB tiene su sede y es una región histórica para la industria del motorsport, donde conviven equipos, fabricantes y circuitos de prestigio, los dos técnicos decidieron construir una plataforma profesional para talentos emergentes, con un enfoque integral que combina estructura deportiva, formación técnica y respaldo sociocultural y formativo.

La idea es que los jóvenes talentos no solo tengan un equipo de autos y mecánicos, sino un equipo que los contenga. No más historias como las de Colapinto, y tantos otros, solos a los 15 años cocinándose huevos duros en una pava.



image

Trayectorias de los fundadores

La historia de Alpha 54 Racing se entrelaza con las trayectorias personales de sus fundadores. Bianco, nacido en Marcos Juárez, desembarcó en Europa en 2017 para sumarse a la estructura entonces conocida como AlphaTauri. Allí se especializó en tareas de ensamblaje de motor y chasis y se consolidó como una pieza clave del equipo de boxes, responsable del neumático trasero derecho en las paradas; lleva más de 13 mil pit stops en su carrera.

Mandrini, oriundo de Leones, llegó en 2021 tras formarse en un entorno familiar ligado al automovilismo. En Racing Bulls se desempeña en el área de gestión de neumáticos y levantamiento del auto durante los pit-stops.

Ambos reconocen que la irrupción de Colapinto -y la consiguiente atención que despertó en los jóvenes argentinos- fue decisiva. Según relata Mandrini en la presentación del equipo, muchos pilotos intentan dar el salto al viejo continente a través de caminos poco adecuados, ingresando a equipos sin estructura formativa clara o sin experiencia suficiente para orientarlos. De allí surgió la idea de crear un equipo propio, con raíces argentinas y base europea, para guiar ese proceso de transición.

image Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco en el box de VisaCashRB durante el GP de Brasil

El desembarco en la Fórmula 4

La escudería debutará en la Fórmula 4 Italiana, una de las categorías más prestigiosas y competitivas dentro de la pirámide formativa de la FIA. Por sus autos pasaron pilotos hoy consolidados en la F1, como Lance Stroll, Oliver Bearman y Andrea Kimi Antonelli, además del argentino Marcos Siebert, campeón en 2016. Alpha 54 Racing también participará en el Euro 4 Championship, lo que ampliará el calendario competitivo para sus pilotos.

Para afrontar este desafío, el equipo ya adquirió dos monoplazas Tatuus, unidades nuevas que serán entregadas a fines de diciembre. No se descarta sumar un tercer auto, dada la cantidad de pilotos interesados en integrarse. Paralelamente, la estructura trabaja en sus entrenamientos iniciales con un simulador de primer nivel en Monza y un programa especializado de preparación física y mental.

Aunque los nombres definitivos de los pilotos aún no fueron anunciados, los responsables del equipo dan por confirmado que el mendocino Lautaro Campione, de 16 años (como contó Sitio Andino), participará de las primeras pruebas de pretemporada que tendrán lugar en febrero, y podría correr dos fechas de la Winter Series española. El proyecto, según anticipan los ingenieros cordobeses, prevé que al menos dos o tres pilotos argentinos disputen la temporada completa en 2026.

image Lautaro Campione el mendocino que está a punto de saltar al automovilismo europeo

Identidad argentina en cada detalle

Desde el inicio, los fundadores dejaron en claro que la identidad visual debía reflejar el origen nacional del proyecto. La estética del equipo -diseñada por Lucas Bricco, reconocido diseñador de automovilismo argentino- incorpora los colores celeste, blanco, dorado y azul profundo en un escudo concebido para transmitir tradición deportiva. La elección del nombre también sintetiza esta doble pertenencia: “Alpha” remite al equipo de F1 donde ambos se conocieron, mientras que el número 54 alude al prefijo telefónico argentino y a un homenaje personal de Mandrini a su padre.

Un puente entre dos mundos

La instalación del equipo en Faenza, sede histórica del extinto equipo Minardi (donde corrieran Esteban Tuero y Gastón Mazzacane) y actual base de Racing Bulls, ofrece ventajas estratégicas. La región es un ecosistema de excelencia técnica, repleto de talleres especializados y circuitos de ensayo. Para Bianco y Mandrini, establecerse allí significa que los pilotos argentinos accederán a un entorno de alto rendimiento sin perder un marco de contención cultural.

El proyecto, sin embargo, no se limita a los pilotos. Los impulsores prevén abrir oportunidades también para mecánicos e ingenieros argentinos, quienes podrán capacitarse con personal europeo y eventualmente integrarse al staff técnico del equipo. De este modo, el proyecto busca impactar de manera más amplia en la profesionalización del automovilismo nacional.

Un cambio de rumbo personal y profesional

El anuncio de la creación de Alpha 54 Racing coincide con el final de la participación de ambos mecánicos en el campeonato mundial. Tras años de viajes extenuantes y una vida personal casi inexistente, decidieron renunciar a su puesto en la Fórmula 1 para emprender su propio camino. La decisión —admiten— fue difícil: abandonar un empleo estable en la cúspide del automovilismo implica incertidumbre. Pero el deseo de construir algo propio, sumado a la convicción de que el automovilismo argentino necesita nuevas estructuras, terminó por imponerse.

El presupuesto para competir en Fórmula 4, explican, es variable y depende en buena medida de las posibilidades económicas de cada piloto. Los campeonatos italiano y español demandan un monto base cercano a los 450.000 euros anuales, sin incluir entrenamientos y competencias adicionales. Aun así, Bianco y Mandrini lograron reunir el capital inicial mediante aportes propios y el apoyo de un sponsor cuya identidad aún permanece reservada.

Proyección y legado

El nacimiento de Alpha 54 Racing se inscribe en un momento de notable efervescencia para el automovilismo argentino. Con Colapinto en Fórmula 1, Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3, el país vuelve a figurar con fuerza en las tres principales categorías de monopostos de la FIA y a eso se suma por lo menos media docena de pilotos que corren en las categorías nacionales y europeas de los coches sin techo. La llegada del Alpha 54 Racing a la F4 Italiana completa ese mapa y sienta las bases para que nuevas generaciones transiten un camino más claro hacia Europa.

Bianco y Mandrini saben que la historia del automovilismo nacional se edificó gracias a actores que tendieron puentes en momentos claves. Aquello que el Automóvil Club Argentino hizo para impulsar a Carlos Alberto Reutemann en los años setenta es ahora un espejo y una inspiración. Con su proyecto, buscan replicar ese espíritu.

Alpha 54 Racing es, por ahora, el primer paso de un plan mayor cuyo alcance aún no quieren contar. Pero si algo queda claro es que se trata de una apuesta de largo plazo, con vocación de legado. En un país con talento, tradición y pasión por el automovilismo, iniciativas como esta pueden redefinir el horizonte de los jóvenes que sueñan con llegar a lo más alto.