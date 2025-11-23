23 de noviembre de 2025
¡Tomás Vitar campeón! El mendocino ganó en La Plata y se coronó en la Clase 3 del Turismo Pista

El piloto mendocino Tomás Vitar tuvo una gran jornada en La Plata y se consagró en el duro Turismo Pista. Mirá lo sucedido.

El mendocino Tomás Vitar ganó en La Plata y se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Pista 2025.

 Por Martín Sebastián Colucci

Tomás Vitar, piloto mendocino del MDS Racing, tuvo un domingo perfecto en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata: ganó de punta a punta la Final del Premio Coronación y se consagró campeón 2025 de la Clase 3 del Turismo Pista, logrando su primer título nacional.

El triunfo del piloto del Renault Clio se combinó con el infortunio de Matías Canapino (Chevrolet Onix), líder del torneo, quien debía llegar 2° para quedarse con el campeonato. Cuando peleaba justamente por ese puesto, se tocó con Nicolás Pezzucchi (Ford Fiesta Kinetic), sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo y quedó último, perdiendo todas sus chances.

Un triunfo impecable y un título histórico para el mendocino

Vitar largó desde la pole position y dominó la carrera de punta a punta con un auto contundente, asistido en el chasis por Oscar Mansilla y motorizado por Ariel Guerini.

El equipo comandado por Daniel Santamaría completó un año brillante, quedándose con 2 de los 3 campeonatos de la categoría: el de Nicolás Benito en la Clase 1 y ahora el del mendocino en la Clase 3.

image

Tras la coronación, Vitar no ocultó su emoción: “No sé qué decir, esto es una locura. Estuve dos años sin poder correr y la pasé mal. El auto era superior al resto y el equipo fue clave. Probamos antes y sacamos los vicios que nos complicaban para pelear arriba.”

Detrás del mendocino terminaron Mauro Salvi (Ford Fiesta Kinetic) y Dino Cassiano (DS3), ambos consiguiendo su primer podio del año tras grandes avances desde la mitad del pelotón.

El toque que definió el campeonato

La Final tenía un condimento clave: si Vitar ganaba, Canapino estaba obligado a llegar 2°. El arrecifeño, que largó 3°, lo intentó desde la segunda vuelta, cuando peleaba fuerte mano a mano con Pezzucchi. Pero un toque entre ambos en el curvón desató el caos: Canapino terminó despistado, rompió la goma delantera izquierda y cayó al fondo del clasificador, sin opciones de recuperarse. Ese instante selló el título para Vitar, que ya no soltó la punta hasta la bandera a cuadros.

Cómo quedó el podio y qué viene para la categoría

1° Tomás Vitar (Renault Clio)

2° Mauro Salvi (Ford Fiesta Kinetic)

3° Dino Cassiano (DS3)

4° Felipe Martini (Renault Clio) → Subcampeón 2025

Vitar cerró un año memorable, llegando a la última fecha como 3° del certamen y saliendo campeón tras una actuación sin fisuras.

Aunque aún falta confirmación oficial, el Turismo Pista 2026 tendría su inicio el 1° de febrero nuevamente en el autódromo de La Plata.

