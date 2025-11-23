¡Tomás Vitar campeón! El mendocino ganó en La Plata y se coronó en la Clase 3 del Turismo Pista

El mendocino Tomás Vitar ganó en La Plata y se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Pista 2025.

Tomás Vitar , piloto mendocino del MDS Racing , tuvo un domingo perfecto en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata : ganó de punta a punta la Final del Premio Coronación y se consagró campeón 2025 de la Clase 3 del Turismo Pista , logrando su primer título nacional.

El triunfo del piloto del Renault Clio se combinó con el infortunio de Matías Canapino (Chevrolet Onix), líder del torneo, quien debía llegar 2° para quedarse con el campeonato. Cuando peleaba justamente por ese puesto, se tocó con Nicolás Pezzucchi (Ford Fiesta Kinetic), sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo y quedó último, perdiendo todas sus chances.

Vitar largó desde la pole position y dominó la carrera de punta a punta con un auto contundente, asistido en el chasis por Oscar Mansilla y motorizado por Ariel Guerini .

El equipo comandado por Daniel Santamaría completó un año brillante, quedándose con 2 de los 3 campeonatos de la categoría: el de Nicolás Benito en la Clase 1 y ahora el del mendocino en la Clase 3.

Tras la coronación, Vitar no ocultó su emoción: “No sé qué decir, esto es una locura. Estuve dos años sin poder correr y la pasé mal. El auto era superior al resto y el equipo fue clave. Probamos antes y sacamos los vicios que nos complicaban para pelear arriba.”

Detrás del mendocino terminaron Mauro Salvi (Ford Fiesta Kinetic) y Dino Cassiano (DS3), ambos consiguiendo su primer podio del año tras grandes avances desde la mitad del pelotón.

El toque que definió el campeonato

La Final tenía un condimento clave: si Vitar ganaba, Canapino estaba obligado a llegar 2°. El arrecifeño, que largó 3°, lo intentó desde la segunda vuelta, cuando peleaba fuerte mano a mano con Pezzucchi. Pero un toque entre ambos en el curvón desató el caos: Canapino terminó despistado, rompió la goma delantera izquierda y cayó al fondo del clasificador, sin opciones de recuperarse. Ese instante selló el título para Vitar, que ya no soltó la punta hasta la bandera a cuadros.

Cómo quedó el podio y qué viene para la categoría

1° Tomás Vitar (Renault Clio)

2° Mauro Salvi (Ford Fiesta Kinetic)

3° Dino Cassiano (DS3)

4° Felipe Martini (Renault Clio) → Subcampeón 2025

Vitar cerró un año memorable, llegando a la última fecha como 3° del certamen y saliendo campeón tras una actuación sin fisuras.

Aunque aún falta confirmación oficial, el Turismo Pista 2026 tendría su inicio el 1° de febrero nuevamente en el autódromo de La Plata.