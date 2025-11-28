La explosiva respuesta de Verón: acusó a la AFA de manejarse como una dictadura

Un nuevo capítulo en la interna entre la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y Estudiantes de La Plata escaló a niveles explosivos después de que el club recibiera a Rosario Central con un gesto de protesta contra el ente rector. Días más tarde, el Tribunal de Disciplina de la AFA aplicó sanciones que desataron una ola de críticas y tensiones políticas .

Aunque las sanciones del Tribunal comenzarán a aplicarse el próximo año , el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón , fue suspendido seis meses de su cargo. Este viernes, Verón rompió el silencio y cargó duramente contra la AFA .

Tras la protesta de los jugadores de Estudiantes , el Tribunal de Disciplina impuso suspensiones deportivas para quienes participaron y determinó acciones disciplinarias contra dirigentes del club . La escalada incluyó además la ausencia anunciada del presidente de la Nación en el sorteo del Mundial 2026 , una señal política que sumó tensión al conflicto .

En su primera intervención pública, Verón calificó las sanciones como “ excesivas y alevosas ” y las definió como “un atropello a una institución tan importante como Estudiantes”, argumentando que el club actuó para protegerse ante amenazas y situaciones de riesgo. “No me sorprende en nada. Muchas veces sentar posición y hacer un comentario trae este tipo de consecuencias ”.

Sobre su relación con Claudio “Chiqui” Tapia, Verón afirmó que no mantiene intercambios personales con el dirigente y que, pese a su historial de trabajo en selecciones juveniles, ahora guarda distancia: “No tengo ningún tipo de problema con Tapia; nunca tuve un intercambio con él. Sí quiero un fútbol mejor ”.

También aprovechó para reiterar la postura del León respecto al título convalidado a Ariel Holan, y señaló que la decisión no fue sometida a votación general de los demás clubes. A pesar de las protestas y la falta de diálogo, Verón afirmó: "Tuve alguna crítica, pero si no podés hablar, manifestarte u opinar, me hace pensar que esto termina siendo una dictadura".

Críticas a Toviggino y advertencias sobre el futuro

En otra entrevista con Radio Con Vos, Verón también apuntó contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por mensajes que, según él, buscaban amedrentar al club. “La bajeza de referirse así a una institución tan importante como Estudiantes y amenazar con que el año que viene la van a pasar mal me llama la atención y me pone en alerta. Tendremos que estar muy atentos porque de ahí puede partir el accionar… y generalmente esto no termina bien ”, afirmó.

Verón advirtió que las represalias podrían traducirse en irregularidades deportivas: “Puede terminar con un descenso, malos arbitrajes. Porque hoy está pasando; estamos acostumbrados. No puede ser que se piense siempre en lo que va a pasar en un partido según el árbitro que te toque”.

